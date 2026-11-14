Jedna z najdłuższych w historii firmy Microsoft awarii zakończona

Koncern Microsoft poinformował w sobotę rano o całkowitym przywróceniu swych usług, takich jak Teams, Outlook i Copilot, po globalnej awarii niektórych narzędzi i zakłóceniu ich działania.

Koniec globalnej awarii

W komunikacie na serwisie X firma oświadczyła, że działania mające na celu usunięcie przyczyny awarii zostały zakończone i przywrócono działanie usług dla wszystkich klientów.

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Wcześniej w sobotę Microsoft poinformował, że usługi związane z produktami dla klientów indywidualnych zostały całkowicie przywrócone w piątek o godz. 16.10 strefy czasowej GMT (godz. 17.10 w Polsce) i trwa przywracanie niektórych usług Microsoft 365 dla przedsiębiorstw.

Globalna awaria usług Microsoftu w czwartek i piątek pozbawiła miliony osób dostępu do poczty elektronicznej i narzędzi biurowych. Zakłócenia odnotowano m.in. w bankach, sądach i instytucjach rządowych w 74 krajach.

Problemy objęły m.in. pocztę Outlook, komunikator Teams, pakiet Microsoft 365 i narzędzia sztucznej inteligencji Copilot. Z usług Microsoft 365 korzysta na świecie ponad 430 mln użytkowników, nie wiadomo jednak, ilu z nich rzeczywiście odczuło skutki awarii.

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Awaria zakłóciła funkcjonowanie instytucji i firm w co najmniej 74 krajach.

Liczne utrudnienia

W Wielkiej Brytanii utrudnienia były odczuwalne w ochronie zdrowia, szkołach, na kolei i w parlamencie. Pracownicy pogotowia obsługujący zgłoszenia alarmowe nie mogli przekazywać danych pacjentów w zwykły sposób, co powodowało opóźnienia. Problemy z pocztą zgłaszały również brytyjski bank centralny i inne instytucje publiczne.

W Japonii zakłócenia utrudniły pracę ministerstw i innych urzędów państwowych. Problemy z komunikacją dotknęły również linie lotnicze, innych przewoźników i firmy kurierskie.

W Indiach awaria zakłóciła działalność linii lotniczych, utrudniając komunikację i bieżącą obsługę operacji.

Problemy zgłosiły też m.in. służby wywiadowcze, instytucje rządowe i placówki ochrony zdrowia w Australii. Zakłócenia utrudniały przeprowadzanie zdalnych konsultacji medycznych, pracę szkół i komunikację przedsiębiorstw.

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Jak podała agencja Bloomberga, zakłócenia odczuwalne były również na rynkach finansowych. Część maklerów nie mogła zalogować się do platform transakcyjnych i musiała wrócić do komunikacji przez telefony. Problemy odnotowały także firmy zajmujące się sztuczną inteligencją, w tym OpenAI i Anthropic.

W krajach takich jak Francja i Hiszpania, gdzie administracja publiczna korzysta z własnych rozwiązań technologicznych, nie odnotowano większych problemów. Awaria wpłynęła jednak na pracę niektórych przedsiębiorstw.

Przeciążenie procesu główną przyczyną

W Polsce wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zauważył w piątek, że awaria pokazuje ryzyko uzależnienia od globalnych dostawców technologii. Zapowiedział jednocześnie rozwijanie rozwiązań open source w administracji publicznej. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podkreślił, że polska administracja działa bez zakłóceń dzięki własnemu systemowi elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

W piątek wieczorem Microsoft poinformował, że awaria, która zakłóciła funkcjonowanie oprogramowania tej firmy, nie była spowodowana ani atakiem cybernetycznym, ani złośliwą ingerencją agentów sztucznej inteligencji. Jak wyjaśniła, przyczyną awarii, jednej z najdłuższych w historii firmy i drugiej w tym roku, było przeciążenie procesu odpowiedzialnego za ustanawianie bezpiecznych połączeń na serwerach.