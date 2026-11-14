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100 tys. zł bez podatku, a przy 40 tys. zł problem. Tak działa darowizna od rodziców

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14 listopada 2026, 20:57
Anna Zdrowiecka
Anna Zdrowiecka
Dziennikarka i redaktorka zajmująca się tematami konsumenckimi, codziennymi problemami oraz praktycznymi poradami. W swoich tekstach wyjaśnia zmiany, przepisy i zjawiska, które mogą mieć bezpośredni wpływ na życie czytelników.
Dwie osoby przekazują sobie białą kopertę z banknotami stuzłotowymi nad drewnianym stołem.
Pieniądze od rodziców mogą być zwolnione z podatku. Przy większych darowiznach znaczenie ma jednak sposób ich przekazania.
Shutterstock

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Rodzice przekazują pieniądze, dziecko odkłada je na różne wydatki, na przykład na zakup mieszkania, kupno samochodu czy na dowolny cel i wszyscy są spokojni. Do czasu. Darowizna na 100 tys. zł może nie kosztować ani złotówki podatku, a przy 40 tys. zł może pojawić się należność dla fiskusa. To przykładowe kwoty, ale różnica jest jak najbardziej rzeczywista. Znaczenie ma szczegół, który łatwo przeoczyć między rodzinną rozmową a wizytą w banku.

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  • Większa darowizna może być podatkowo korzystniejsza od mniejszej. Pokazujemy dwa scenariusze i rachunek.
  • Pieniądze są już na koncie? Dla zwolnienia znaczenie ma również to, jak się tam znalazły.
  • Pomoc od mamy i taty oraz prezenty sprzed kilku lat potrafią zmienić wynik rozliczenia.
  • Od 2026 r. istnieje możliwość uratowania spóźnionego zgłoszenia. Trzeba jednak spełnić konkretne warunki.

100 tys. zł bez podatku. Przy 40 tys. zł rachunek może wyglądać inaczej

Wyobraźmy sobie dwie rodziny. W pierwszej matka przelewa córce 100 tys. zł. Córka w terminie zgłasza darowiznę na formularzu SD-Z2 i zachowuje potwierdzenie przelewu. Jeśli spełnia warunki zwolnienia dla najbliższej rodziny, podatek wynosi zero. Sama wysokość darowizny nie zamyka drogi do tej ulgi.

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W drugiej rodzinie matka wręcza synowi 40 tys. zł w gotówce. Syn sam wpłaca je na własne konto. Zakładamy, że nie otrzymał od niej wcześniej innych darowizn uwzględnianych w ustawowym okresie. Taka wpłata własna nie spełnia warunku udokumentowania przekazania pieniędzy przez darczyńcę. Przy braku zwolnienia nadwyżka ponad kwotę wolną wynosi 3 880 zł.

W zwykłym rozliczeniu według skali dla I grupy podatkowej daje to 116,40 zł przed zaokrągleniem, czyli 116 zł podatku. To obliczenie modelowe, a nie kwota ustalona w opisywanej przez INFOR sprawie. Nie zakładamy zastosowania szczególnej stawki 20 proc., związanej z powołaniem się na nieopodatkowaną darowiznę przed organem w ustawowo określonych okolicznościach.

Na koncie jest ta sama kwota. Dlaczego fiskus widzi różnicę?

W domowym budżecie wynik wygląda identycznie, dziecko ma pieniądze od rodzica. Przepisy wymagają jednak określonego dowodu ich przekazania. Przy większych darowiznach pieniężnych objętych zwolnieniem rodzinnym nie wystarcza udowodnienie, że gotówka ostatecznie trafiła do banku.

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W uchwale z 20 marca 2023 r. (III FPS 3/22) NSA wskazał na konieczność udokumentowania przekazania środków przez darczyńcę na rzecz obdarowanego w sposób przewidziany w ustawie. Późniejsza samodzielna wpłata otrzymanej gotówki przez dziecko nie zastępuje tej czynności.

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Dlatego najprostszy wariant przed przekazaniem większej kwoty to przelew od rodzica na rachunek dziecka, z czytelnym tytułem wskazującym darowiznę. Potwierdzenie warto zachować razem z umową i zgłoszeniem. Ustawa przewiduje także przekaz pocztowy, bankowość internetowa nie jest jedyną dopuszczalną drogą.

Umowa i dokumenty z granicy nie zastąpiły sposobu przekazania

W interpretacji z 9 lutego 2026 r. (0111-KDIB2-3.4015.449.2025.2.AD) analizowano darowiznę od matki, przywiezioną w gotówce do Polski z innego kraju. Podatnik dysponował dokumentacją, w tym zgłoszeniem celnym, i wpłacił pieniądze na swój rachunek. Dyrektor KIS nie uznał tego za spełnienie warunku zwolnienia dotyczącego przekazania środków.

Ta historia pokazuje, dlaczego komplet dokumentów potwierdzających pochodzenie gotówki nie musi wystarczyć. Interpretacja dotyczy konkretnego stanu faktycznego, nie oznacza, że każda gotówkowa pomoc od rodziców podlega podatkowi.

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36 120 zł od mamy i osobno od taty. Ale rodzinne prezenty się sumują

Kwota wolna w I grupie podatkowej wynosi 36 120 zł od jednej osoby. Jeśli suma darowizn od danego rodzica w ustawowym okresie jej nie przekracza, nie trzeba zgłaszać darowizny na SD-Z2. W tym zakresie sama gotówka nie przekreśla braku podatku.

Matka i ojciec mają odrębne limity. Przy rzeczywistych darowiznach od każdego z nich po 36 120 zł daje to łącznie 72 240 zł, przy założeniu braku wcześniejszych darowizn wliczanych do limitu. To wynik dodania dwóch kwot wolnych, a nie osobny "limit od rodziców". Z dokumentów musi wynikać, kto i ile darował.

"5 lat" może objąć prawie sześć lat kalendarzowych

Przy sprawdzaniu progu uwzględnia się darowizny od tej samej osoby w roku ostatniego darowania i w pięciu latach poprzedzających ten rok. To coś innego niż proste odliczenie 60 miesięcy wstecz.

Przykład

Na przykład. Załóżmy że zostałem obdarowany w listopadzie 2026 r. Tu trzeba spojrzeć również na darowizny od tego samego rodzica od początku 2021 r. Dzisiejszy prezent może więc połączyć się podatkowo z pomocą sprzed niemal sześciu lat.

Jeżeli matka przekazała wcześniej 20 tys. zł, a teraz kolejne 20 tys. zł, suma wynosi 40 tys. zł. Obie kwoty osobno są mniejsze od progu, ale ich suma już go przekracza. Rozbicie pomocy na mniejsze prezenty nie zeruje licznika.

6 miesięcy na zgłoszenie. Od 2026 r. jest też droga dla części spóźnionych

Przy zwykłej darowiźnie pieniędzy wykonanej bez aktu notarialnego termin na SD-Z2 co do zasady liczy się od jej otrzymania. Wynosi sześć miesięcy. Samo zgłoszenie nie zastąpi jednak prawidłowego udokumentowania przekazania środków.

Od 7 stycznia 2026 r. podatnik może ubiegać się o przywrócenie terminu, jeżeli uprawdopodobni, że spóźnienie nastąpiło bez jego winy, np. wskutek choroby. Zasady obejmują nabycia od tej daty oraz wcześniejsze, których termin zgłoszenia nie upłynął do tego dnia.

Wniosek trzeba złożyć w ciągu siedmiu dni od ustania przyczyny spóźnienia i jednocześnie dopełnić spóźnionej czynności. Przywrócenie terminu nie następuje automatycznie. Dotyczy zgłoszenia, nie usuwa odrębnego problemu wpłaty własnej otrzymanej gotówki.

Przed darowizną sprawdź trzy rzeczy

Co sprawdzić

Praktyczne działanie

Wcześniejsze prezenty

Zsumuj nabycia od tego samego rodzica w roku darowizny i pięciu poprzednich latach.

Sposób przekazania

Przy większej darowiźnie wybierz prosty, udokumentowany przelew od rodzica na rachunek dziecka.

Zgłoszenie

Jeżeli jest wymagane, złóż SD-Z2 w terminie i zachowaj potwierdzenie.

Najwięcej można uporządkować jeszcze przed przekazaniem pieniędzy. Kilka minut poświęconych na sprawdzenie wcześniejszych darowizn, numeru rachunku i terminu zgłoszenia pozwala uniknąć sytuacji, w której rodzinna pomoc staje się początkiem podatkowego sporu.

Źródła:

  • Ministerstwo Finansów, darowizny w najbliższej rodzinie.
  • Ustawa o podatku od spadków i darowizn, art. 4a, 4c, 9 i 14.
  • KIS, interpretacja z 9 lutego 2026 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4015.449.2025.2.AD.
  • Ministerstwo Finansów, przywrócenie terminu zgłoszenia od 2026 r..

Przykłady kwotowe i obliczenia, opracowanie własne.

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Źródło: INFOR
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