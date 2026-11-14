4 000 zł kaucji, 500 zł potrącenia i 5 100 zł zwrotu. Skąd taki rachunek?

Wpłacasz 4 000 zł kaucji. Przy wyprowadzce właściciel potrąca 500 zł, a mimo to do oddania zostaje 5100 zł. To możliwy wynik przykładowego rozliczenia zgodnego z ustawowym mechanizmem. O końcowej kwocie decyduje jednak coś więcej niż przelew sprzed kilku lat. Zanim obie strony zamkną rachunki, warto sprawdzić kilka liczb i jeden ważny zapis w przepisach.

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Kwota wpłacona przy odbiorze kluczy nie zawsze zamyka rachunek przy ich oddawaniu .

. Nawet prawidłowe potrącenie nie musi oznaczać zwrotu niższego od początkowej wpłaty .

. W domowym budżecie wszystko bywa nazywane "czynszem" . Przy tym obliczeniu takie uproszczenie może kosztować.

. Przy tym obliczeniu takie uproszczenie może kosztować. Nazwa umowy i data wyprowadzki też mają znaczenie. Warto je sprawdzić przed zaakceptowaniem rozliczenia.

Oddajesz klucze. Właściciel oddaje przelew. Czy kwota się zgadza?

W mieszkaniu stoją już tylko ostatnie kartony. Liczniki spisane, klucze przygotowane, pozostaje kaucja. Najprostszy rachunek wygląda tak: właściciel dostał 4 000 zł, więc powinien oddać 4 000 zł, pomniejszone o ewentualne należności.

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Tyle że przy najmie mieszkania taki rachunek może pomijać istotny etap. Ustawa o ochronie praw lokatorów przewiduje waloryzację kaucji powiązaną z czynszem. Dlatego nawet zwrot całej pierwotnej wpłaty nie zawsze oznacza pełne rozliczenie. Podstawą jest art. 6 ust. 3 ustawy.

4 000 zł minus 500 zł może dać 5100 zł

Przyjmijmy prosty, modelowy przykład, nie opis konkretnego sporu. Przy podpisywaniu umowy czynsz wynosił 2 000 zł miesięcznie, a kaucja 4 000 zł. Była więc równa dwóm miesięcznym czynszom.

W czasie najmu czynsz został skutecznie podwyższony. W dniu zwrotu kaucji wynosi 2 800 zł. Tę aktualną kwotę mnożymy przez początkową krotność, czyli przez dwa: 2 800 zł × 2 = 5 600 zł.

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Załóżmy teraz, że właściciel ma udokumentowaną, zasadną należność w wysokości 500 zł, którą może potrącić. Końcowy rachunek to: 5 600 zł - 500 zł = 5 100 zł do zwrotu.

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Najemca dostaje więc o 1 100 zł więcej, niż wpłacił, mimo potrącenia. Nie dlatego, że potrącenie znika. Zmienia się kwota, od której je odejmujemy. To właśnie ten etap łatwo przeoczyć.

Przykład zakłada, że kaucja nie była wcześniej rozliczana ani uzupełniana, a zmiana czynszu była skuteczna. Kwota 5 100 zł oznacza wynik rozliczenia między stronami, przed ewentualną odrębną oceną podatkową.

Liczy się czynsz z tej umowy

Do obliczenia potrzebne są trzy liczby: pobrana kaucja, czynsz przy jej pobieraniu oraz czynsz obowiązujący w dniu zwrotu. Nie podstawiamy średniej ceny mieszkań z okolicy ani stawki, której właściciel zażąda od następnego lokatora.

Ustawowy mechanizm można zapisać tak: czynsz w dniu zwrotu × krotność czynszu przyjęta przy pobraniu kaucji. Kwota przed potrąceniami nie może być niższa od kaucji pobranej.

Ta krotność wcale nie musi być liczbą całkowitą. Kaucja 3 000 zł przy czynszu 2 000 zł oznacza 1,5 miesięcznego czynszu. Jeśli właściwa stawka przy zwrocie wynosi 2 600 zł, wynik to 3 900 zł przed potrąceniami.

Ważne jest też rozdzielenie opłat. Jeśli co miesiąc wychodzi z konta 3 500 zł, ale część stanowią odrębnie rozliczane zaliczki za wodę, ogrzewanie lub inne media, nie należy automatycznie uznawać całej sumy za czynsz do tego wzoru. Najpierw trzeba przeczytać umowę i ustalić charakter poszczególnych kwot.

Czynsz spadł? Ustawa stawia dolną granicę

Mechanizm ma jeszcze jedną ciekawą cechę. Gdy wynik mnożenia jest niższy niż początkowa kaucja, zastosowanie ma ustawowa dolna granica.

Przykład Przykład: wpłacono 4 000 zł przy czynszu 2 000 zł. Jeśli czynsz obowiązujący przy zwrocie wynosi 1 800 zł, samo mnożenie daje 3 600 zł. Podstawą rozliczenia pozostaje jednak 4 000 zł.

To ochrona kwoty przed potrąceniami. Jeżeli właściciel ma zasadne należności, końcowy przelew może być niższy. Waloryzacja nie kasuje zadłużenia ani odpowiedzialności za uszkodzenia.

Najem okazjonalny też. W przepisach jest wyraźne odesłanie

Łatwo założyć, że skoro umowa jest okazjonalna i towarzyszą jej dokumenty notarialne, obowiązują zupełnie inne zasady. Tymczasem art. 19e wprost zachowuje stosowanie art. 6 ust. 3 dotyczącego waloryzacji. Również przy najmie instytucjonalnym do tego przepisu odsyła art. 19j.

Nie należy więc skreślać waloryzacji tylko z powodu nazwy umowy. Trzeba natomiast sprawdzić właściwy dla niej zakres zabezpieczenia i zasady rozliczania. Przy najmie instytucjonalnym znaczenie może mieć także wcześniejsze wykorzystanie części kaucji i jej uzupełnienie.

Ten poradnik dotyczy kaucji przy najmie lokalu mieszkalnego. Nie przenosimy jego wzoru automatycznie na rezerwację mieszkania, pobyt hotelowy, najem wakacyjny czy lokal użytkowy. Przy bardzo starych wpłatach, zwłaszcza sprzed 12 listopada 1994 r., trzeba sprawdzić przepisy przejściowe.

Potrącenie za "odświeżenie" mieszkania?

Kaucja zabezpiecza należności, więc właściciel może rozliczyć z niej na przykład zaległy czynsz albo zasadne koszty usunięcia uszkodzeń. Najemca powinien jednak dostać wyjaśnienie, czego dotyczy potrącenie, na jakiej podstawie je naliczono i skąd wynika kwota. Pomagają protokoły, zdjęcia, rachunki i kosztorysy.

Kodeks cywilny odróżnia uszkodzenie od zużycia wynikającego z prawidłowego używania. Nie oznacza to jednak, że hasło "normalne zużycie" rozstrzyga każdy spór o "odświeżenia mieszkania" np. malowanie. Trzeba uwzględnić także obowiązki dotyczące napraw i odnowienia lokalu, wynikające z właściwych przepisów oraz umowy. Ustawa lokatorska reguluje je m.in. w art. 6b i 6e, a w prywatnym zasobie pozwala stronom ustalić je odmiennie na podstawie art. 6f.

Praktyczna zasada: rozliczenie powinno pozwalać prześledzić rachunek od waloryzowanej kaucji do końcowego przelewu. Sama zbiorcza pozycja "remont 2 000 zł" nie wyjaśnia jeszcze, co obciąża byłego lokatora.

Miesiąc od opróżnienia lokalu. Ta data powinna zostać na papierze

Przy zwykłym najmie mieszkania ustawa przewiduje zwrot kaucji w ciągu miesiąca od opróżnienia lokalu, po potrąceniu należności wynajmującego. Analogiczny miesięczny termin od opróżnienia przewidziano dla najmu okazjonalnego oraz instytucjonalnego. Nie należy automatycznie liczyć go od daty wypowiedzenia umowy.

Dlatego protokół przy wyprowadzce powinien dokumentować datę oddania mieszkania, stan lokalu, odczyty liczników i zwrócone klucze. Kopię warto zachować razem z umową, dowodem wpłaty kaucji i dokumentami zmieniającymi czynsz.

Zanim zaakceptujesz rozliczenie, sprawdź kolejno: właściwy rodzaj najmu, początkową krotność czynszu, stawkę przy zwrocie, dolną granicę kaucji oraz podstawy potrąceń. Dopiero wtedy widać, czy przelew rzeczywiście zamyka sprawę.

Trzy rachunki, trzy różne wyniki

Wariant przykładowy Kaucja na początku Czynsz: początek » zwrot Kwota przed potrąceniami Potrącenie Zwrot Podwyżka czynszu 4 000 zł 2 000 » 2 800 zł 5 600 zł 500 zł 5 100 zł Kaucja równa 1,5 czynszu 3 000 zł 2 000 » 2 600 zł 3 900 zł 0 zł 3 900 zł Obniżka czynszu 4 000 zł 2 000 » 1 800 zł 4 000 zł, dolna granica 0 zł 4 000 zł

Źródło: własne obliczenia modelowe na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów. To przykłady zasad, nie dane o przeciętnych czynszach ani gwarancja określonej wypłaty.

Czytelnicy pytają

Czy można przestać płacić za ostatni miesiąc i poprosić o rozliczenie z kaucji? Nie należy robić tego jednostronnie. Kaucja ma funkcję zabezpieczenia, a obowiązek płacenia czynszu wynika z umowy. Jeśli strony chcą uzgodnić takie rozliczenie, powinny wyraźnie zapisać jego warunki, aby nie powstał spór o zaległość. Właściciel spóźnia się ze zwrotem. Czy trzeba wykazać dodatkową stratę? Żądanie odsetek za opóźnienie w zapłacie należnej kwoty nie wymaga wykazywania szkody. Podstawę stanowi art. 481 Kodeksu cywilnego. Warto wysłać pisemne wezwanie, wskazując żądaną kwotę, wyliczenie, datę wymagalności i numer rachunku. Czy podpisywać protokół z oświadczeniem, że nie ma się już żadnych roszczeń? Jeśli kwota kaucji lub potrącenia pozostają sporne, warto oddzielić potwierdzenie przekazania mieszkania od oświadczenia o pełnym rozliczeniu. Zastrzeżenia najlepiej wpisać przed podpisaniem dokumentu.

Źródła: Ustawa o ochronie praw lokatorów, art. 6, 6b do 6f, 19a ust. 4 do 5, 19e, 19f ust. 4–8, 19j i 36. Kodeks cywilny, art. 481, 659 i 675.