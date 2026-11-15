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Przegląd zrobiony, a obowiązek został. Do 5000 zł mandatu i nawet 30 tys. zł w sądzie

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15 listopada 2026, 00:19
Anna Zdrowiecka
Anna Zdrowiecka
Dziennikarka i redaktorka zajmująca się tematami konsumenckimi, codziennymi problemami oraz praktycznymi poradami. W swoich tekstach wyjaśnia zmiany, przepisy i zjawiska, które mogą mieć bezpośredni wpływ na życie czytelników.
Osoba na dachu obok ceglanego komina, z którego wydobywa się gęsty dym.
Coroczna kontrola i regularne czyszczenie przewodów kominowych to odrębne obowiązki. Sama wizyta kominiarza nie zawsze zamyka sprawę.
Shutterstock

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Rachunek za kominiarza zapłacony, termin przeglądu odhaczony. Można odetchnąć? Właściciel domu powinien sprawdzić jeszcze, co dokładnie zamówił. Za określone zaniedbania przeciwpożarowe grozi do 5 000 zł mandatu, a w sądzie nawet 30 tys. zł grzywny. Różnicę robi obowiązek, który łatwo wrzucić do jednego worka z coroczną kontrolą.

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  • Jedna wizyta może obejmować kilka usług. Samo słowo "przegląd" nie wyjaśnia jeszcze, co faktycznie wykonano.
  • Od 2 stycznia 2026 r. obowiązują wyższe limity kar za określone wykroczenia przeciwpożarowe. Odpowiedzialność zależy od konkretnego naruszenia.
  • Rodzaj paliwa zmienia częstotliwość obowiązkowych czynności. Ważna jest też różnica między rachunkiem a dokumentem z kontroli.

5000 zł i 30 tys. zł. Skąd te kwoty przy domowym kominie?

Od 2 stycznia 2026 r. obowiązują surowsze przepisy dotyczące wykroczeń przeciwpożarowych. Nowelizacja objęła wskazane naruszenia z art. 82 Kodeksu wykroczeń wyższym limitem grzywny i podniosła limit mandatu do 5000 zł. To obowiązująca zmiana, a nie projekt na kolejny sezon.

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Wśród tych wykroczeń jest niedopełnienie obowiązku zapewnienia usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych, o tym mówi art. 82 § 2 pkt 7. W sądzie górna granica grzywny wynosi 30 tys. zł, zgodnie z art. 24 § 1a. Są to maksymalne kwoty, a nie stały cennik kar za każdy zaniedbany komin.

Nie trzeba więc czekać, aż sadza się zapali, żeby pojawiła się kwestia odpowiedzialności za niewykonanie obowiązku. Nie wolno jednak przedstawiać 30 tys. zł jako automatycznej kary za brak pliku w telefonie czy pustą zakładkę w CEEB.

Przegląd raz w roku. Czyszczenie może być potrzebne znacznie częściej

Tu pojawia się różnica, która ma znaczenie dla domowego budżetu i bezpieczeństwa. Okresowa kontrola stanu technicznego oraz usuwanie zanieczyszczeń są odrębnymi obowiązkami. Mogą zostać wykonane podczas jednej wizyty, ale nie należy zakładać, że zamówienie kontroli automatycznie obejmowało również czyszczenie.

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Państwowa Straż Pożarna przypomina o kontroli przewodów kominowych co najmniej raz w roku. Dla usuwania zanieczyszczeń wskazuje inne częstotliwości:

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Czynność / rodzaj przewodów

Minimalna częstotliwość

Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych

Co najmniej raz w roku

Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych przy spalaniu paliwa stałego, np. drewna lub węgla

Co najmniej raz na 3 miesiące w okresie użytkowania

Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych przy spalaniu paliwa ciekłego lub gazowego

Co najmniej raz na 6 miesięcy w okresie użytkowania

Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych

Co najmniej raz w roku, chyba że warunki użytkowe wymagają częściej

Dlatego aktualny wynik corocznej kontroli nie zwalnia z kolejnego czyszczenia, gdy nadejdzie jego termin. To szczególnie istotne tam, gdzie urządzenia pracują regularnie przez sezon grzewczy.

Zapłaciłeś za kominiarza? Sprawdź, za jakie czynności

Zamiast pytać wyłącznie "ile kosztuje kominiarz", warto ustalić: czy cena obejmuje kontrolę, czyszczenie, dojazd i dodatkowe prace. Oferta dotycząca samego sprawdzenia przewodów nie jest tym samym co usługa obejmująca także ich czyszczenie.

Przed potwierdzeniem zamówienia poproś o końcową kwotę brutto i zakres usługi. Po wizycie porównaj wykonane czynności z zamówieniem. To prosty sposób, by ustalić, które obowiązki zostały wykonane i za co rzeczywiście zapłacono.

Jedna kwota jest natomiast jednoznaczna: 0 zł kosztuje samodzielne pobranie istniejącego protokołu przez urzędową usługę ZONE. Bezpłatny dostęp do pliku nie oznacza bezpłatnej pracy kominiarza ani darmowego przeglądu.

Brak przeglądu i zaniedbane czyszczenie: dwa różne naruszenia

Brak wymaganej okresowej kontroli podlega odrębnej ocenie na podstawie Prawa budowlanego. GUNB wskazuje art. 93 pkt 8 jako podstawę odpowiedzialności za niewykonanie tego obowiązku. Nie należy więc przenosić kwoty 30 tys. zł na każdą sytuację związaną z wizytą kominiarza.

Przegląd, czyszczenie i usunięcie usterek nie są zamiennikami. Właściciel może mieć wykonaną kontrolę, a jednocześnie zaniedbać terminowe czyszczenie. Może też otrzymać protokół z zaleceniami, które wymagają dalszego działania.

Gdy kontrola ujawni uszkodzenia lub braki mogące zagrozić ludziom, mieniu albo środowisku, trzeba je usuwać w czasie kontroli lub bezpośrednio po niej. Sam rachunek ani zapisany protokół nie załatwią naprawy.

Papier został na stole. Czy po kontroli powinien być jeszcze e-protokół?

Po okresowej kontroli przewodów kominowych sporządza się protokół w CEEB. Elektroniczna forma obowiązuje od 18 września 2023 r. Wydruk może być kopią takiego dokumentu, samo wystawienie papieru poza systemem nie zastępuje wymaganej czynności.

Jest jednak pułapka: puste konto właściciela nie przesądza, że e-protokołu nie sporządzono. GUNB wyjaśnia, że przy zamówieniu wizyty poza CEEB, np. telefonicznie, dokument pobiera się przez osobną usługę, podając jego identyfikator UID oraz adres e-mail użyty do przesłania danych. Jeżeli brakuje identyfikatora, warto zacząć od kontaktu z wykonawcą.

Czytelnicy pytają

Czy mandat wystawia kominiarz?

Wykonawca kontroli sporządza dokument z jej ustaleniami. Sama rola kominiarza nie daje mu prawa do nakładania mandatu. Należność za usługę i kara nakładana przez uprawniony organ są odrębnymi sprawami.

Czy można samemu wyczyścić komin?

Przepisy przewidują wyjątek od wymogu kwalifikacji kominiarskich przy usuwaniu zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektach budownictwa zagrodowego i letniskowego. Nie przenosi się on na okresową kontrolę techniczną, która wymaga odpowiednich kwalifikacji. Samodzielne czyszczenie nie zastępuje przeglądu; przy braku przygotowania warto zlecić je fachowcowi.

Źródła: Kodeks wykroczeń, art. 24 i 82. GUNB, obowiązki właścicieli. CEEB, e-protokoły.

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Źródło: INFOR
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