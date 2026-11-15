31 grudnia 2026 r. (Sylwester) dniem wolnym od pracy – aż 4 dni wolnego z rzędu, długi weekend bez wykorzystywania urlopu wypoczynkowego

1 stycznia (Nowy Rok) w 2027 roku przypada w piątek. Dzięki temu – wielu pracowników czeka długi weekend noworoczny. Okazuje się jednak, że istnieje sposób, aby weekend ten rozpocząć już w czwartek 31 grudnia 2026 r. (w Sylwestra), który również może być dniem wolnym od pracy i to bez konieczności wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Kto i na jakich zasadach, może z niego skorzystać, zyskując 4-dniową, a nie 3-dniową przerwę noworoczną?

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31 grudnia 2026 r. (Sylwester) i 1 stycznia 2027 r. (Nowy Rok) – jak wypadają w kalendarzu i czy obydwa są dniami ustawowo wolnymi od pracy?

Zgodnie z art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – 1 stycznia (tj. Nowy Rok), jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W 2027 r., Nowy Rok przypada w piątek, co oznacza, że osoby dla których sobota jest dniem wolnym od pracy (tj. pracujące od poniedziałku do piątku) – będą miały 3-dniowy weekend noworoczny.

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A co z 31 grudnia (tj. Sylwestrem), który w 2026 r. przypada w czwartek? Nie jest on dniem ustawowo wolnym od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Istnieje jednak sposób, aby dla osób dla których sobota jest dniem wolnym od pracy (tj. pracujących od poniedziałku do piątku) – był on w tym roku dniem wolnym, bez konieczności wykorzystywania w tym celu urlopu wypoczynkowego.

26 grudnia 2026 r. (drugi dzień Bożego Narodzenia) – jak drugi dzień Świąt, który jest dniem ustawowo wolnym od pracy, przypada w kalendarzu na rok 2026?

Zgodnie z art. 1 pkt 1 lit. m ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – 26 grudnia (tj. drugi dzień Bożego Narodzenia), jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W 2026 r., drugi dzień Świąt przypada w sobotę.

Ważne Zgodnie z art. 130 par. 2 kodeksu pracy – Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Powyższe oznacza, że pracownikom zatrudnionym w ramach stosunku pracy, dla których sobota jest dniem wolnym od pracy (tj. pracującym od poniedziałku do piątku) – w zamian za święto przypadające w sobotę – przysługuje jeden dzień wolny, do końca okresu rozliczeniowego (który zazwyczaj stanowi jeden miesiąc kalendarzowy). Jeżeli natomiast, u pracodawcy, obowiązuje kilkumiesięczny okres rozliczeniowy – dodatkowy dzień wolny od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę, może zostać wykorzystany w dowolnym miesiącu – najpóźniej do końca trwania obowiązującego w zakładzie okresu rozliczeniowego. Za święto wypadające w sobotę 26 grudnia 2026 r. – pracownikom zatrudnionym w ramach stosunku pracy, dla których sobota jest dniem wolnym od pracy (tj. pracującym od poniedziałku do piątku) – przysługuje zatem jeden dzień wolny, do końca okresu rozliczeniowego (którym najczęściej jest miesiąc kalendarzowy).

31 grudnia 2026 r. (Sylwester) wolny od pracy, w zamian za drugi dzień Świąt (26 grudnia 2026 r., tj. drugi dzień Bożego Narodzenia) przypadający w sobotę – aż 4-dniowy długi weekend noworoczny, bez konieczności wykorzystywania urlopu wypoczynkowego

W 2026 r. – jak zostało już wspomniane powyżej – 26 grudnia, czyli drugi dzień Bożego Narodzenia, który jest dniem ustawowo wolnym od pracy, przypada w sobotę. Oznacza to, że do końca okresu rozliczeniowego obowiązującego u danego pracodawcy – przysługuje za niego inny dzień wolny od pracy.

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W przypadku jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego (który jest najczęstszy) – dzień wolny za święto wypadające w sobotę 26 grudnia 2026 r. (tj. za drugi dzień Bożego Narodzenia), warto wykorzystać 31 grudnia 2026 r. (w Sylwestra), który przypada w czwartek. Tym sposobem, zyska się aż 4-dniowy długi weekend noworoczny, bez konieczności wykorzystywania ani jednego dnia urlopu wypoczynkowego. Wolny od pracy będzie bowiem wówczas 31 grudnia 2026 r. (Sylwester) w zamian za drugi dzień Świąt (26 grudnia 2026 r., wypadający w sobotę), 1 stycznia 2027 r. (Nowy Rok), który jest dniem ustawowo wolnym od pracy oraz 2 i 3 stycznia, które w 2027 r. przypadają na sobotę i niedzielę.

Powyższe potwierdza Państwowa Inspekcja Pracy1 – „W przypadku jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego dzień wolny w 2026 roku za święto 15 sierpnia musi zostać udzielony w sierpniu, za święto 26 grudnia – w grudniu.

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Jeżeli u pracodawcy obowiązuje kilkumiesięczny okres rozliczeniowy, dzień wolny za święto przypadające w sobotę może zostać wykorzystany w dowolnym miesiącu, najpóźniej do końca trwania obowiązującego w zakładzie okresu rozliczeniowego.”

31 grudnia 2026 r. (Sylwester) wolny od pracy, w zamian za drugi dzień Świąt (26 grudnia 2026 r., tj. drugi dzień Bożego Narodzenia) przypadający w sobotę – na jakich zasadach udzielany jest dzień wolny od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę?

Ważne Zazwyczaj udzielenie dnia wolnego od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę, odbywa się w taki sposób, że – pracodawca informuje pracowników o terminie, w jakim odbiorą dzień wolny za sobotnie święto. Pracodawca nie musi przy tym ustalać ww. terminu z pracownikami. Wystarczy, że poinformuje o nim załogę w sposób przyjęty w zakładzie, np. na tablicy ogłoszeń czy w intranecie.

Powyższe nie wyklucza jednak tego, że pracownik może zawnioskować o udzielenie dnia wolnego (w zamian za święto przypadające w sobotę) w innym dniu (niż odgórnie wyznaczony przez pracodawcę), wskazanym przez pracownika we wniosku, w danym okresie rozliczeniowym. Pracodawca może uwzględnić taki wniosek pracownika, ale nie jest do tego zobowiązany.2

Jeżeli zatem – pracodawca ustali dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2026 r. (tj. w drugi dzień Bożego Narodzenia) na inny dzień niż 31 grudnia 2026 r. (tj. Sylwester) – warto wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie dnia wolnego za sobotnie święto (26 grudnia) w wybranym przez siebie terminie (np. właśnie w dniu 31 grudnia br.), ponieważ wówczas zyska się aż 4 dni wolnego od pracy z rzędu.

Kto – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami – nie otrzyma jednak dodatkowego dnia wolnego od pracy, w zamian za 26 grudnia 2026 r. (tj. drugi dzień Bożego Narodzenia) przypadający w sobotę (czyli – wyłączenia od ogólnej zasady wynikającej z art. 130 par. 2 kodeksu pracy)?

Okazuje się, że nie każdy pracownik, dla którego sobota jest dniem wolnym od pracy (czyli – pracujący od poniedziałku do piątku) i nie w każdej sytuacji, otrzyma dodatkowy dzień wolny od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę.

Jak wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy1 – jeżeli pracownik – w dniu wyznaczonym jako dzień wolny, w zamian za święto przypadające w sobotę – będzie przebywał na urlopie wypoczynkowym, urlopie macierzyńskim lub zwolnieniu lekarskim – pracodawca nie ma obowiązku udzielania takiemu pracownikowi innego dnia wolnego. Uznaje się bowiem, że dzień wolny został „wykorzystany”, ponieważ pracownik nie świadczył w tym dniu pracy – niezależnie od przyczyny nieobecności.

Przykład Pracodawca zarządzeniem ustalił 28 grudnia 2026 r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające 26 grudnia 2026 r. (w sobotę). Pracownik złożył wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego w okresie 28–31 grudnia 2026 r. W tej sytuacji nie jest możliwe udzielenie urlopu wypoczynkowego w dniu 28 grudnia, ponieważ jest to dzień wolny od pracy ustalony decyzją pracodawcy. Pracodawca nie ma też obowiązku udzielenia innego dnia wolnego w zamian za to święto.

Ponadto – pracodawca nie jest zobowiązany do udzielania pracownikowi dodatkowego dnia wolnego od pracy, w zamian za święto przypadające w dzień wolny, wynikający z harmonogramu pracy, jeżeli – liczba dni pracy pracownika w tygodniu jest mniejsza niż pięć (np. pracownik pracuje cztery dni w tygodniu). Dotyczy to na przykład:

pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,

pracowników objętych równoważnym systemem czasu pracy, w którym dobowy wymiar czasu pracy może być wydłużony do 12 godzin, w zamian za zapewnienie innych dni wolnych od pracy ponad obowiązującą liczbę niedziel, świąt i dni wolnych.

W takich przypadkach – zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy zostaje zachowana, nawet jeśli święto przypada w dzień wolny.

Przykład Pracownik jest zatrudniony na pełny etat w równoważnym systemie czasu pracy, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Zgodnie z harmonogramem pracuje w wybrane dni po 12 godzin. W sierpniu 2026 roku pracodawca zaplanował mu 13 dni pracy po 12 godzin oraz jeden dzień pracy w wymiarze 4 godzin. Jest to działanie prawidłowe, ponieważ pracodawca zaplanował pracownikowi 160 godzin, zgodnie z zasadą obliczania wymiaru czasu pracy uwzględniającą święto, przypadające 15 sierpnia (w sobotę).

Jak przypomina PIP – wymiar czasu pracy oblicza się poprzez:

pomnożenie 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym,

dodanie do otrzymanego wyniku iloczynu 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,

odjęcie od wyniku iloczynu 8 godzin i liczby świąt występujących w okresie rozliczeniowym, przypadających w innym dniu niż niedziela.

Nieudzielenie przez pracodawcę dnia wolnego od pracy w zamian za 26 grudnia 2026 r. (tj. drugi dzień Bożego Narodzenia) przypadający w sobotę, to – wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagrożone karą grzywny

Należy również podkreślić, że nieudzielenie przez pracodawcę należnego pracownikowi dnia wolnego od pracy za 26 grudnia (tj. drugi dzień Bożego Narodzenia), który przypada w sobotę (jak i za każde inne święto, które przypada w sobotę, jeżeli pracownikowi przysługuje dzień wolny zgodnie z art. 130 par. 2 kodeksu pracy) stanowi – naruszenie przepisów o czasie pracy, co jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika (zgodnie z art. 281 par. 1 pkt 5 kodeksu pracy). Od 8 lipca 2026 r. – w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw – za wykroczenie to, pracodawcy grozi kara grzywny w wysokości od 2 000 zł do 60 000 zł (a nie jak wcześniej – od 1 000 zł do 30 000 zł).

1 Państwowa Inspekcja Pracy, Dzień wolny z tytułu święta przypadającego w sobotę – wyjaśniamy, 2 stycznia 2026 r. (LINK)

2 Państwowa Inspekcja Pracy, Co z pracą w piątek 2 maja?, 24 kwietnia 2025 r. (LINK)

Podstawa prawna :