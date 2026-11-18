1 stycznia (Nowy Rok) w 2027 roku przypada w piątek. Dzięki temu – wielu pracowników czeka długi weekend noworoczny. Okazuje się jednak, że istnieje sposób, aby weekend ten rozpocząć już w czwartek 31 grudnia 2026 r. (w Sylwestra), który również może być dniem wolnym od pracy i to bez konieczności wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Kto i na jakich zasadach, może z niego skorzystać, zyskując 4-dniową, a nie 3-dniową przerwę noworoczną?

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31 grudnia 2026 r. (Sylwester) i 1 stycznia 2027 r. (Nowy Rok) – jak wypadają w kalendarzu i czy obydwa są dniami ustawowo wolnymi od pracy?

Zgodnie z art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – 1 stycznia (tj. Nowy Rok), jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W 2027 r., Nowy Rok przypada w piątek, co oznacza, że osoby dla których sobota jest dniem wolnym od pracy (tj. pracujące od poniedziałku do piątku) – będą miały 3-dniowy weekend noworoczny.

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A co z 31 grudnia (tj. Sylwestrem), który w 2026 r. przypada w czwartek? Nie jest on dniem ustawowo wolnym od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Istnieje jednak sposób, aby dla osób dla których sobota jest dniem wolnym od pracy (tj. pracujących od poniedziałku do piątku) – był on w tym roku dniem wolnym, bez konieczności wykorzystywania w tym celu urlopu wypoczynkowego.

26 grudnia 2026 r. (drugi dzień Bożego Narodzenia) – jak drugi dzień Świąt, który jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wypada w kalendarzu na rok 2026?

Zgodnie z art. 1 pkt 1 lit. m ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – 26 grudnia (tj. drugi dzień Bożego Narodzenia), jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W 2026 r., drugi dzień Świąt przypada w sobotę.

Ważne Zgodnie z art. 130 par. 2 kodeksu pracy – Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Powyższe oznacza, że pracownikom zatrudnionym w ramach stosunku pracy, dla których sobota jest dniem wolnym od pracy (tj. pracującym od poniedziałku do piątku) – w zamian za święto przypadające w sobotę – przysługuje jeden dzień wolny, do końca okresu rozliczeniowego (który zazwyczaj stanowi jeden miesiąc kalendarzowy). Jeżeli natomiast, u pracodawcy, obowiązuje kilkumiesięczny okres rozliczeniowy – dodatkowy dzień wolny od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę, może zostać wykorzystany w dowolnym miesiącu – najpóźniej do końca trwania obowiązującego w zakładzie okresu rozliczeniowego. Za święto wypadające w sobotę 26 grudnia 2026 r. – pracownikom zatrudnionym w ramach stosunku pracy, dla których sobota jest dniem wolnym od pracy (tj. pracującym od poniedziałku do piątku) – przysługuje zatem jeden dzień wolny, do końca okresu rozliczeniowego (którym najczęściej jest miesiąc kalendarzowy).

31 grudnia 2026 r. (Sylwester) wolny od pracy, w zamian za drugi dzień Świąt (26 grudnia 2026 r., tj. drugi dzień Bożego Narodzenia) wypadający w sobotę – aż 4-dniowy długi weekend noworoczny, bez konieczności wykorzystywania urlopu wypoczynkowego

W 2026 r. – jak zostało już wspomniane powyżej – 26 grudnia, czyli drugi dzień Bożego Narodzenia, który jest dniem ustawowo wolnym od pracy, przypada w sobotę. Oznacza to, że do końca okresu rozliczeniowego obowiązującego u danego pracodawcy – przysługuje za niego inny dzień wolny od pracy.

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W przypadku jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego (który jest najczęstszy) – dzień wolny za święto wypadające w sobotę 26 grudnia 2026 r. (tj. za drugi dzień Bożego Narodzenia), warto wykorzystać 31 grudnia 2026 r. (w Sylwestra), który przypada w czwartek. Tym sposobem, zyska się aż 4-dniowy długi weekend noworoczny, bez konieczności wykorzystywania ani jednego dnia urlopu wypoczynkowego. Wolny od pracy będzie bowiem wówczas 31 grudnia 2026 r. (Sylwester) w zamian za drugi dzień Świąt (26 grudnia 2026 r., wypadający w sobotę), 1 stycznia 2027 r. (Nowy Rok), który jest dniem ustawowo wolnym od pracy oraz 2 i 3 stycznia, które w 2027 r. przypadają na sobotę i niedzielę.

Powyższe potwierdza Państwowa Inspekcja Pracy1 – „W przypadku jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego dzień wolny w 2026 roku za święto 15 sierpnia musi zostać udzielony w sierpniu, za święto 26 grudnia – w grudniu.

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Jeżeli u pracodawcy obowiązuje kilkumiesięczny okres rozliczeniowy, dzień wolny za święto przypadające w sobotę może zostać wykorzystany w dowolnym miesiącu, najpóźniej do końca trwania obowiązującego w zakładzie okresu rozliczeniowego.”

31 grudnia 2026 r. (Sylwester) wolny od pracy, w zamian za drugi dzień Świąt (26 grudnia 2026 r., tj. drugi dzień Bożego Narodzenia) wypadający w sobotę – na jakich zasadach udzielany jest dzień wolny od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę?

Ważne Zazwyczaj udzielenie dnia wolnego od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę, odbywa się w taki sposób, że – pracodawca informuje pracowników o terminie, w jakim odbiorą dzień wolny za sobotnie święto. Pracodawca nie musi przy tym ustalać ww. terminu z pracownikami. Wystarczy, że poinformuje o nim załogę w sposób przyjęty w zakładzie, np. na tablicy ogłoszeń czy w intranecie.

Powyższe nie wyklucza jednak tego, że pracownik może zawnioskować o udzielenie dnia wolnego (w zamian za święto przypadające w sobotę) w innym dniu (niż odgórnie wyznaczony przez pracodawcę), wskazanym przez pracownika we wniosku, w danym okresie rozliczeniowym. Pracodawca może uwzględnić taki wniosek pracownika, ale nie jest do tego zobowiązany.2

Jeżeli zatem – pracodawca ustali dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2026 r. (tj. w drugi dzień Bożego Narodzenia) na inny dzień niż 31 grudnia 2026 r. (tj. Sylwester) – warto wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie dnia wolnego za sobotnie święto (26 grudnia) w wybranym przez siebie terminie (np. właśnie w dniu 31 grudnia br.), ponieważ wówczas zyska się aż 4 dni wolnego od pracy z rzędu.

Kto – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami – nie otrzyma jednak dodatkowego dnia wolnego od pracy, w zamian za 26 grudnia 2026 r. (tj. drugi dzień Bożego Narodzenia) wypadający w sobotę (czyli – wyłączenia od ogólnej zasady wynikającej z art. 130 par. 2 kodeksu pracy)?

Okazuje się, że nie każdy pracownik, dla którego sobota jest dniem wolnym od pracy (czyli – pracujący od poniedziałku do piątku) i nie w każdej sytuacji, otrzyma dodatkowy dzień wolny od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę.

Jak wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy1 – jeżeli pracownik – w dniu wyznaczonym jako dzień wolny, w zamian za święto przypadające w sobotę – będzie przebywał na urlopie wypoczynkowym, urlopie macierzyńskim lub zwolnieniu lekarskim – pracodawca nie ma obowiązku udzielania takiemu pracownikowi innego dnia wolnego. Uznaje się bowiem, że dzień wolny został „wykorzystany”, ponieważ pracownik nie świadczył w tym dniu pracy – niezależnie od przyczyny nieobecności.

Przykład Pracodawca zarządzeniem ustalił 28 grudnia 2026 r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające 26 grudnia 2026 r. (w sobotę). Pracownik złożył wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego w okresie 28–31 grudnia 2026 r. W tej sytuacji nie jest możliwe udzielenie urlopu wypoczynkowego w dniu 28 grudnia, ponieważ jest to dzień wolny od pracy ustalony decyzją pracodawcy. Pracodawca nie ma też obowiązku udzielenia innego dnia wolnego w zamian za to święto.

Ponadto – pracodawca nie jest zobowiązany do udzielania pracownikowi dodatkowego dnia wolnego od pracy, w zamian za święto przypadające w dzień wolny, wynikający z harmonogramu pracy, jeżeli – liczba dni pracy pracownika w tygodniu jest mniejsza niż pięć (np. pracownik pracuje cztery dni w tygodniu). Dotyczy to na przykład:

pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,

pracowników objętych równoważnym systemem czasu pracy, w którym dobowy wymiar czasu pracy może być wydłużony do 12 godzin, w zamian za zapewnienie innych dni wolnych od pracy ponad obowiązującą liczbę niedziel, świąt i dni wolnych.

W takich przypadkach – zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy zostaje zachowana, nawet jeśli święto przypada w dzień wolny.

Przykład Pracownik jest zatrudniony na pełny etat w równoważnym systemie czasu pracy, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Zgodnie z harmonogramem pracuje w wybrane dni po 12 godzin. W sierpniu 2026 roku pracodawca zaplanował mu 13 dni pracy po 12 godzin oraz jeden dzień pracy w wymiarze 4 godzin. Jest to działanie prawidłowe, ponieważ pracodawca zaplanował pracownikowi 160 godzin, zgodnie z zasadą obliczania wymiaru czasu pracy uwzględniającą święto, przypadające 15 sierpnia (w sobotę).

Jak przypomina PIP – wymiar czasu pracy oblicza się poprzez:

pomnożenie 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym,

dodanie do otrzymanego wyniku iloczynu 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,

odjęcie od wyniku iloczynu 8 godzin i liczby świąt występujących w okresie rozliczeniowym, przypadających w innym dniu niż niedziela.

Nieudzielenie przez pracodawcę dnia wolnego od pracy w zamian za 26 grudnia 2026 r. (tj. drugi dzień Bożego Narodzenia) wypadający w sobotę, to – wykroczenie przeciwko prawom pracownika, za które grozi grzywna

Należy również podkreślić, że nieudzielenie przez pracodawcę należnego pracownikowi dnia wolnego od pracy za 26 grudnia (tj. drugi dzień Bożego Narodzenia), który przypada w sobotę (jak i za każde inne święto, które przypada w sobotę, jeżeli pracownikowi przysługuje dzień wolny zgodnie z art. 130 par. 2 kodeksu pracy) stanowi – naruszenie przepisów o czasie pracy, co jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika (zgodnie z art. 281 par. 1 pkt 5 kodeksu pracy). Od 8 lipca 2026 r. – w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw – za wykroczenie to, pracodawcy grozi kara grzywny w wysokości od 2 000 zł do 60 000 zł (a nie jak wcześniej – od 1 000 zł do 30 000 zł).

1 Państwowa Inspekcja Pracy, Dzień wolny z tytułu święta przypadającego w sobotę – wyjaśniamy, 2 stycznia 2026 r. (LINK)

2 Państwowa Inspekcja Pracy, Co z pracą w piątek 2 maja?, 24 kwietnia 2025 r. (LINK)

Podstawa prawna :