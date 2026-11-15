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Nawet 880 zł na święta dla emerytów i do 300 zł na dziecko. Sprawdź warunki wypłaty

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15 listopada 2026, 20:41
Anna Zdrowiecka
Anna Zdrowiecka
Dziennikarka i redaktorka zajmująca się tematami konsumenckimi, codziennymi problemami oraz praktycznymi poradami. W swoich tekstach wyjaśnia zmiany, przepisy i zjawiska, które mogą mieć bezpośredni wpływ na życie czytelników.
Starsza kobieta, emerytka
Nawet 880 plus na Święta dla emerytów
Shutterstock

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Dawny zakład pracy może pomóc przy świątecznych zakupach także po zakończeniu zatrudnienia. W grę wchodzą bony, karty podarunkowe i wsparcie pieniężne. O tym, kto może skorzystać z pomocy, decydują jednak zasady dawnego pracodawcy, a w części instytucji publicznych są już konkretne harmonogramy na 2026 r.

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  • Zakończenie pracy nie zawsze zamyka drogę do świątecznej pomocy. Warto sprawdzić, co przewiduje dawny zakład.
  • Nie trzeba szukać wyłącznie przelewu. Wsparcie może przyjść w formie, którą wykorzystamy przy kasie.
  • W części instytucji są już terminy na 2026 r. Samo czekanie na grudniową wypłatę może nie wystarczyć.

Świadectwo pracy nie musi kończyć świątecznych wypłat

Bon na zakupy, doładowana karta albo pieniądze na zwiększone wydatki przed Bożym Narodzeniem. Takie wsparcie może obejmować również osoby, które nie przychodzą już codziennie do pracy. W przypadku emerytów i rencistów warto więc zajrzeć do zasad obowiązujących w dawnym zakładzie.

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Możliwość korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, czyli ZFŚS, nie jest zarezerwowana dla obecnej załogi. Ustawa wymienia także emerytów i rencistów będących byłymi pracownikami oraz ich rodziny. Dotyczy to również uprawnionych osób po pracy w prywatnych przedsiębiorstwach prowadzących fundusz.

Trzeba jednak sprawdzić, jakie formy pomocy przewiduje zakład. Nie każdy organizuje świąteczne bony, a korzystanie z funduszu nie oznacza automatycznej wypłaty konkretnej kwoty. Rodzaje świadczeń, warunki oraz formalności określa regulamin zgodny z ustawą.

Prywatny pracodawca też może dać kartę lub bon

Przy świątecznej pomocy dla seniorów łatwo pomyśleć przede wszystkim o szkołach, urzędach i uczelniach. Tymczasem w prywatnej firmie również warto zapytać o wsparcie. Pierwszą rzeczą do ustalenia jest to, czy działa w niej ZFŚS i czy dana osoba jest objęta jego opieką.

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Nie każda firma prowadzi taki fundusz. Pracodawca może też oferować świadczenia finansowane na innych zasadach. Dlatego sama informacja, że obecni pracownicy otrzymają karty na zakupy, nie przesądza jeszcze, co przygotowano dla emerytów.

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Warto zapytać wprost o byłych pracowników. Ogłoszenie skierowane do obecnej załogi może nie zawierać całej informacji o pomocy dla osób na emeryturze lub rencie.

Kaufland pokazuje, że pomoc po odejściu z pracy działa także w handlu

Konkretnym przykładem jest Kaufland. Na swojej stronie sieć informuje, że bony zakupowe otrzymuje co roku także ponad 2 tys. emerytów, którzy wcześniej pracowali w firmie. Opisuje wsparcie na Boże Narodzenie i Wielkanoc oraz paczki bożonarodzeniowe.

Jest również praktyczna ciekawostka, bon ma formę wielokrotnie używanej, doładowywanej karty. Według firmy można go wykorzystać w ciągu czterech lat od otrzymania. Nie trzeba więc wydawać wszystkiego podczas jednych zakupów.

Opis programu nie podaje wartości bonu dla emerytów na Boże Narodzenie 2026 ani konkretnej daty przekazania. Te szczegóły trzeba sprawdzić w firmie. To przykład pomocy u jednego pracodawcy, a nie stawka obowiązująca w pozostałych przedsiębiorstwach.

880 zł dla emeryta i do 300 zł na dziecko. Razem może być 1180 zł brutto

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Śródmieście m.st. Warszawy opublikowało tabelę dopłat do świątecznego świadczenia pieniężnego na 2026 r. Dla emerytów i rencistów objętych scentralizowanym funduszem przewidziano trzy stawki zależne od dochodu brutto na osobę w rodzinie.

Kwota przewidziana dla emeryta lub rencisty nie zawsze zamyka rachunek świątecznej pomocy. W tabeli funduszu obsługiwanego przez DBFO Śródmieście znajdują się również świadczenia na uprawnione dzieci: 300, 290 albo 280 zł brutto.

Dochód brutto na osobę w rodzinie

Emeryt lub rencista

Jedno uprawnione dziecko

Łącznie brutto

Do 1 200 zł

880 zł

300 zł

1 180 zł

1 201-1 500 zł

830 zł

290 zł

1 120 zł

Od 1 501 zł

780 zł

280 zł

1 060 zł

Źródło: DBFO Śródmieście.

To suma świadczeń dla osoby dorosłej i jednego uprawnionego dziecka, a nie podwyższenie samego dodatku dla emeryta. Zasady na 2026 r. obejmują świąteczną pomoc dla uprawnionych dzieci urodzonych od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2025 r. Konieczne jest spełnienie warunków funduszu.

Wnioski do tego funduszu należało złożyć do 30 września 2026 r. Termin już upłynął i nie jest to otwarty listopadowy nabór na te świadczenia.

Choć termin wniosków w tym funduszu już minął, sam pomysł może być dobrą inspiracją dla innych instytucji publicznych, organizacji i prywatnych firm. Przy planowaniu świątecznej pomocy warto pamiętać także o ludziach, którzy zakończyli już pracę. Bon, karta zakupowa czy świadczenie pieniężne to sposób, by wsparcie dawnej załogi nie kończyło się na pożegnalnym spotkaniu. Formę i skalę pomocy trzeba dopasować do możliwości finansowych oraz zasad obowiązujących u danego pracodawcy.

W części sektora publicznego pomoc jest już potwierdzona

Emeryci i renciści związani z instytucjami publicznymi mogą już znaleźć konkretne komunikaty o świątecznym wsparciu na 2026 r. Potwierdzone świadczenia i harmonogramy opublikowały między innymi Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Gdański.

Na UW wskazano dwa terminy wypłat: 23 listopada i 22 grudnia 2026 r. Chodzi o dodatkowe dofinansowanie wypoczynku w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Emeryci i renciści składają papierowe wnioski w swoich macierzystych jednostkach. Dokumentacja musi trafić do Biura Spraw Socjalnych najpóźniej 30 listopada.

Z kolei UG przewiduje dofinansowanie świąteczne dla emerytów i rencistów oraz ich uprawnionych dzieci. Tradycyjny wniosek należy złożyć do 30 listopada, a realizację zaplanowano na IV kwartał 2026 r.

W tych instytucjach nie chodzi więc wyłącznie o ogólną możliwość ubiegania się o pomoc, tu ogłoszono już konkretne świadczenia. Ich otrzymanie nadal wymaga spełnienia warunków. Nie oznacza to dodatku należnego wszystkim emerytowanym pracownikom całego sektora publicznego.

Dwie podobne emerytury, a pomoc może być inna

Przy ulgowych świadczeniach z ZFŚS trzeba brać pod uwagę sytuację życiową, rodzinną i materialną. Sam fakt przepracowania wielu lat nie zastępuje oceny potrzeb osoby ubiegającej się o wsparcie.

Podobna wysokość emerytury też nie musi oznaczać podobnego domowego budżetu. Jedna osoba dzieli opłaty z zarabiającym małżonkiem, druga utrzymuje mieszkanie samodzielnie i ponosi wysokie koszty leczenia. Dlatego pracodawca może potrzebować informacji o sytuacji gospodarstwa domowego, a nie tylko o kwocie świadczenia.

Przerwa przed emeryturą nie musi przekreślać uprawnień

Warto sprawdzić jeszcze jeden szczegół. Ministerstwo rodziny wyjaśniło w odpowiedzi na zapytanie poselskie, że przepisy o ZFŚS nie uzależniają prawa do pomocy od rozwiązania umowy bezpośrednio w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.

Nie daje to możliwości dowolnego wybierania firmy z całej kariery. Resort wskazał znaczenie ostatniego zatrudnienia i dokumentacji, na podstawie której pracodawca ustala status osoby uprawnionej. Jeżeli po odejściu z firmy pracowaliśmy gdzie indziej, trzeba uwzględnić również tę okoliczność.

O bon zapytaj teraz, nie dopiero przy świątecznych zakupach

Najlepiej skontaktować się z kadrami lub osobą obsługującą sprawy socjalne. Wystarczą na początek cztery pytania:

  • Czy jako emeryt lub rencista jestem objęty opieką socjalną?
  • Czy przewidziano na święta 2026 bony, karty zakupowe, paczki lub pomoc pieniężną?
  • Jakie dokumenty i oświadczenia muszę złożyć?
  • Jaki jest termin i sposób przekazania wniosku oraz odbioru świadczenia?

Nie ma jednego formularza dla wszystkich firm ani wspólnej daty wypłat. Każdy zakład może mieć inny kalendarz niż sąsiednia szkoła, uczelnia czy sieć handlowa.

Źródła: DBFO Śródmieście. Ustawa o ZFŚS art. 2 i 8. Kaufland. UW. UG. MRPiPS.

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Źródło: INFOR
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