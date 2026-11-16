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ZUS wydał ważną interpretację dla pracodawców. Tyle naprawdę wynosi składka zdrowotna przy uldze dla młodych PIT-0

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16 listopada 2026, 16:59
Adam Kuchta
Adam Kuchta
ZUS składka zdrowotna ulga dla młodych PIT
ZUS wydał ważną interpretację dla pracodawców. Tyle naprawdę wynosi składka zdrowotna przy uldze dla młodych PIT-0
Shutterstock

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Wielu pracodawców wciąż ma wątpliwości, czy w przypadku zatrudnienia pracownika do 26. roku życia korzystającego z ulgi PIT-0 składkę zdrowotną należy obniżyć do zera, czy wyliczyć na zasadach ogólnych. Najnowsza interpretacja ZUS rozstrzyga ten problem na konkretnym przykładzie wynagrodzenia w wysokości 7310 zł brutto i wskazuje dokładny mechanizm weryfikacji hipotetycznej zaliczki na podatek.

Pracownik z ulgą PIT-0 i pensją 7310 zł brutto. Przedsiębiorca zapytał ZUS, czy może obniżyć składkę zdrowotną do zera

Prowadzący działalność gospodarczą przedsiębiorca we wniosku o interpretację do ZUS napisał, że zatrudnił obecnie pracownika na umowę o pracę, który nie ma ukończonego 26 roku życia. Wskazał w piśmie do ZUS, że pracownik„wynagradzany jest stawką miesięczną w wysokości 7310 zł brutto i mieszka poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Całość przychodów ze stosunku pracy, tj. 7310 zł brutto, objęta jest ulgą PIT-0 - w związku z tym od wynagrodzenia za pracę nie jest pobierana zaliczka na podatek:

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  • Płaca zasadnicza - stawka z umowy: 7310 zł brutto
  • Potrącone składki ZUS 13,71% - 1002,21 zł
  • Zaliczka na podatek dochodowy: 0 zł
  • Podstawa składki zdrowotnej w tym przypadku wynosi: 6307,79 zł.”

Przedsiębiorca chciał skonsultować kwestię, jaka powinna być w związku z tym kwota składki zdrowotnej, czy należy stosować obniżanie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy zdrowotnej. Według niego „nie ma podstaw do stosowania tego przepisu i obniżania składki zdrowotnej do kwoty zaliczki na podatek, według przepisów obowiązujących na 31 grudnia 2021 r., a składka zdrowotna w opisanym przypadku powinna wynosić 567,70 zł”.

Przepisy z 2021 roku i hipotetyczna zaliczka na podatek. ZUS tłumaczy, kiedy składka zdrowotna faktycznie maleje

Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził w decyzji, że „zagadnienia dotyczące obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłacania i ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.

Wyjaśniając wątpliwości przedsiębiorcy ZUS wskazał, że „przepis art. 83 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mówi, że w przypadku nieobliczania przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust. 1-13, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów wolnych od podatku dochodowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł, z zastrzeżeniem ust. 3.

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Natomiast z art. 83 ust. 3 pkt 1 wynika, że jeżeli podstawę obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi przychód ubezpieczonego wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od którego płatnik nie oblicza zaliczki na ten podatek, składkę na ubezpieczenie zdrowotne płatnik (pracodawca), oblicza zgodnie z przepisami art. 79 ? 81. Powyższe zastrzeżenie dotyczy przychodów otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT).

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W tym miejscu należy wskazać na przepis art. 83 ust. 2a oraz ust. 2b ww. ustawy. Zgodnie z tymi przepisami, w przypadku, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu wolnego od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższa od kwoty zaliczki na podatek dochodowy, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był zwolniony od podatku dochodowego na podstawie tego przepisu, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki. Zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych dla celów ewentualnego obniżenia składki na ubezpieczenie zdrowotne należy obliczyć na zasadach obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 r. Pracodawca powinien więc obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy, ale tylko w celu sprawdzenia, czy wyliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega obniżeniu do wysokości hipotetycznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.”

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Mając powyższe na uwadze Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe. Stwierdził, że nie ma podstaw do stosowania art. 83 ust. 2 ustawy zdrowotnej i obniżania składki zdrowotnej do kwoty zaliczki na podatek.

Decyzja lubelskiego oddziału ZUS stanowi więc jasną wskazówkę dla wszystkich pracodawców rozliczających osoby do 26. roku życia: korzystanie przez pracownika z ulgi PIT-0 nie zwalnia automatycznie z opłacania składki zdrowotnej ani nie obniża jej do zera. W przypadku wynagrodzenia wynoszącego 7310 zł brutto składka zdrowotna wynosi pełne 9% podstawy wymiaru, czyli 567,70 zł, ponieważ jest ona niższa od hipotetycznej zaliczki na podatek dochodowy obliczonej według zasad obowiązujących na koniec 2021 roku. Płatnik ma zatem obowiązek każdorazowo przeprowadzić symulację podatkową, aby zweryfikować, czy składka podlega ograniczeniu, czy należy ją potrącić w pełnej wysokości.

Podstawa prawna

Interpretacja indywidualna z 1 kwietnia 2026 r., sygn. DI/200000/43/1387/2026 (decyzja nr 1387/2026). Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie.

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Źródło: INFOR
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