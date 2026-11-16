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Kto chowa zmarłego, gdy rodzina nie odbiera ciała? Obowiązki gminy i rozliczenie ze spadku

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16 listopada 2026, 11:15
Katarzyna Kania
Prawnik, redaktor serwisów internetowych.
Trumna, Pogrzeb, Pochówek
Kto chowa zmarłego, gdy rodzina nie odbiera ciała? Obowiązki gminy i rozliczenie ze spadku
Shutterstock

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W sytuacjach, gdy po śmierci człowieka nikt z najbliższych nie zgłasza się po odbiór ciała ze szpitala lub zakładu medycyny sądowej, niezależnie od tego, czy powodem jest brak krewnych, konflikt rodzinny czy okoliczności samego zdarzenia, polskie prawo nie pozostawia tej kwestii bez rozstrzygnięcia. Obowiązek zorganizowania pochówku przechodzi wówczas z mocy ustawy na samorząd. Wyjaśniamy, która gmina odpowiada za pogrzeb, jak wygląda jego finansowanie oraz kiedy koszty te mogą obciążyć spadkobierców.

Kiedy obowiązek pochówku przechodzi na samorząd?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, prawo do pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, w szczególności pozostały małżonek, krewni zstępni (dzieci, wnuki), krewni wstępni (rodzice, dziadkowie), krewni boczni do 4. stopnia pokrewieństwa oraz powinowaci w linii prostej do 1. stopnia.

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Co istotne, prawo do pochowania zwłok jest uprawnieniem, a nie bezwzględnym obowiązkiem prawnym członków rodziny. Jeśli żadna z uprawnionych osób nie odbierze ciała z prosektorium, nie zadeklaruje chęci organizacji pogrzebu albo wprost złoży oświadczenie o rezygnacji z tego prawa, uruchamiana jest procedura przewidziana w art. 10 ust. 3 przywołanej ustawy. Przepis ten stanowi wprost, że zwłoki niepochowane przez rodzinę są chowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu.

Miejsce zgonu, a nie meldunek. Częsta pułapka kompetencyjna

W praktyce samorządowej i procesowej kluczowe znaczenie ma właściwość miejscowa gminy. O tym, kto zorganizuje i sfinansuje pogrzeb, decyduje wyłącznie faktyczne miejsce zgonu, a nie adres zameldowania czy ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego.

Jeśli zatem osoba mieszkająca na stałe w jednym mieście zmarła na terenie innej gminy (na przykład podczas podróży, pobytu w szpitalu lub w wyniku zdarzenia losowego) i rodzina nie zgłosiła się po odbiór zwłok, obowiązek ich pochowania spoczywa na gminie, na której terytorium nastąpił zgon. Zadanie to w imieniu gminy realizuje właściwy ośrodek pomocy społecznej (MOPS lub GOPS) po otrzymaniu informacji ze szpitala, prokuratury lub policji o braku osób chętnych do organizacji pochówku.

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Jak wygląda pogrzeb organizowany przez gminę?

Sprawienie pogrzebu przez ośrodek pomocy społecznej odbywa się według zasad określonych w uchwale rady danej gminy, na podstawie art. 44 Ustawy o pomocy społecznej. Samorządy zlecają tego typu usługi wybranym w drodze przetargu zakładom pogrzebowym, które realizują pochówek w podstawowym, godnym standardzie.

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Zakres takiego pochówku obejmuje zazwyczaj:

  • Zakład zapewnia podstawową odzież, przygotowanie zwłok oraz skromną trumnę (lub urnę w przypadku kremacji, jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań prokuratorskich).
  • Zmarły jest chowany na cmentarzu komunalnym w kwaterze przeznaczonej do pochówków zlecanych przez miasto lub gminę, wraz z oznaczeniem grobu (krzyżem lub tabliczką z danymi osobowymi, o ile tożsamość została ustalona).
  • Pochówek odbywa się zgodnie z wyznaniem zmarłego, jeśli jest ono znane ośrodkowi pomocy społecznej, albo ma charakter świecki.

Koszt takiej procedury jest ściśle limitowany przez samorządy i zamyka się z reguły w kwocie obowiązującego zasiłku pogrzebowego, który od 2026 roku wynosi 7000 zł. Podczas gdy dla osoby prywatnej kwota ta często nie wystarcza na pokrycie kosztów zakupu nowego miejsca na cmentarzu, obsługi zakładu pogrzebowego i ceremonii, gminy są w stanie zmieścić się w tym limicie dzięki własnej infrastrukturze komunalnej oraz stałym umowom z wykonawcami.

Kto ostatecznie płaci za pochówek? ZUS i masa spadkowa

Choć w pierwszej kolejności wydatki na pochówek wykłada ze swojego budżetu gmina, przepisy przewidują mechanizmy pozwalające samorządowi na odzyskanie poniesionych środków:

  • Zasiłek pogrzebowy z ZUS lub KRUS. Jeśli zmarły był objęty ubezpieczeniem emerytalno-rentowym albo pobierał emeryturę lub rentę, gmina występuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS) jako podmiot, który pokrył koszty pogrzebu. Zasiłek jest wówczas wypłacany gminie w wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych wydatków, nie więcej jednak niż ustawowy limit 7000 zł.
  • Dochodzenie zwrotu z masy spadkowej. W sytuacji, gdy zmarły nie posiadał prawa do zasiłku pogrzebowego (np. nie był ubezpieczony i nie utrzymywał się ze świadczeń) albo koszty pogrzebu przekroczyły kwotę wypłaconą przez ZUS, zastosowanie znajduje art. 96 ust. 3 Ustawy o pomocy społecznej. Przepis ten stanowi, że wydatki poniesione przez gminę na sprawienie pogrzebu podlegają zwrotowi z masy spadkowej.

Oznacza to, że gmina staje się wierzycielem spadku. Nawet jeśli krewni zmarłego odmówili organizacji pogrzebu, ale następnie przyjęli spadek (na przykład mieszkanie, działkę lub środki zgromadzone na rachunku bankowym), ośrodek pomocy społecznej ma prawo domagać się od nich zwrotu kosztów poniesionych na pochówek. Dopiero w sytuacji, gdy zmarły nie miał prawa do zasiłku z ZUS, a po jego śmierci nie pozostał żaden majątek spadkowy, koszt pogrzebu ostatecznie obciąża budżet gminy.

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Źródło: INFOR
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