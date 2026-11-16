Miasto po raz kolejny wraca do pomysłu wprowadzenia specjalnej opłaty miejscowej. Wpływy z takiego „podatku” do budżetu samorządu byłyby znaczące: szacunki mówią o 1,5 mln zł rocznie. Decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta jednoosobowo.

Jak poinformował Łukasz Pabiś pełniący obowiązki Prezydenta Częstochowy, planuje w najbliższym czasie podjąć decyzję w sprawie wprowadzenia nowej opłaty miejscowej od przyjezdnych. Jak zapowiedział, wysłucha zarówno głosu mieszkańców jak i przedsiębiorców, jednak ostateczna decyzja ma zostać podjęta jednoosobowo.

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Miliony turystów i pielgrzymów. Tyle osób rocznie odwiedza Częstochowę

Miasto co roku odwiedzają miliony turystów i pielgrzymów. Jak pokazują statystyki, w 2025 roku duchową stolicę Polski odwiedziło 4,2 mln osób. Naturalnie największy ruch turystyczny przypada na wiosnę i lato ze szczytem w sierpniu.

Częstochowę licznie odwiedzają zorganizowane grupy piesze, rowerowe czy biegowe. Nie brakuje także pielgrzymów podróżujących do Częstochowy własnymi środkami transportu czy w ramach wyjazdów grupowych. Zwłaszcza latem można zaobserwować wzmożony ruch, kiedy to okolice Jasnej Góry wypełniają się pielgrzymami.

Kwestia wprowadzenia opłaty miejscowej na kształt opłat turystycznych w miejscowościach nadmorskich i uzdrowiskowych, pojawia się w publicznej debacie od lat. Przedsiębiorcy prowadzący biznesy turystyczne i gastronomiczne nie narzekają na ruch, podobnie jak handlujący dewocjonaliami i pamiątkami. Za to mieszkańcy wielokrotnie skarżą się na ilość pozostawianych przez turystów śmieci i fakt, że to z ich podatków miasto musi płacić za organizację transportu publicznego, wywóz nieczystości czy remonty infrastruktury.

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Turyści napędzają biznesy, ale samorząd dopłaca

Wzmożony ruch turystyczny w Częstochowie generuje spore wpływy do prywatnych firm i budżetu państwa, jednak samorząd liczy głównie wydatki. To Częstochowa - również w miesiącach, w których do miasta zjeżdżają setki tysięcy pielgrzymów - płaci za sprzątanie chodników czy częstsze opróżnianie koszy na śmieci. Nietrudno wyobrazić sobie ilość odpadów, które trzeba wywieźć, gdy do Częstochowy zjeżdżają grupy pątników.

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Z lokalnych podatków opłacić trzeba również remonty miejskiej infrastruktury, renowacje parków, zabytków, pielęgnację zieleni. W okresach dużego ruchu turystycznego miasto musi zadbać również o zwiększenie liczby patroli straży miejskiej i policji. Wyznaczane są objazdy, a duża liczba turystów wymusza utrzymywanie rozbudowanej siatki połączeń autobusowych.

Rozwój najmu krótkoterminowego winduje ceny, a pieniądze, które w mieście wydają turyści, w głównej mierze zasilają budżet centralny. Jedynie ułamek tej kwoty wraca do budżetu samorządów w formie podatku PIT i CIT. Mieszkańcy Częstochowy coraz częściej mówią więc o potrzebie wprowadzenia opłaty lokalnej dla turystów.

5 listopada 2026 r. na stanowisko komisarza Częstochowy (osoby pełniącej funkcję prezydenta miasta) wyznaczony został dotychczasowy wiceprezydent miasta Łukasz Pabiś, zastępując odwołanego w referendum Krzysztofa Matyjaszczyka.

Przed kilkoma dniami wrócił on do pomysłu wprowadzenia tzw. opłaty pielgrzymkowej. – Nasze miasto każdego roku odwiedzają pielgrzymi i turyści z całej Polski oraz świata, dlatego temat dodatkowych wpływów związanych z ruchem turystycznym wielokrotnie pojawiał się w debacie publicznej. Dziś rozważamy możliwość wprowadzenia opłaty miejscowej od 1 stycznia 2027 roku, na zasadach określonych przepisami prawa - poinformował w mediach społecznościowych p.o. prezydenta Częstochowy Łukasz Pabiś.

Chodzi o nowe przepisy pozwalające samorządom na nakładanie opłat miejscowych. Do tej pory z takiej możliwości nie mogły korzystać te miejscowości, które nie spełniały wymogu dotyczącego norm czystości powietrza. Od 1 stycznia 2027 roku prawo do ściągania pieniędzy od każdego turysty zyska większa liczba samorządów.

Jak przekazał komisarz Częstochowy, decyzję w sprawie wprowadzenia nowej opłaty "pielgrzymkowej" podejmie jednoosobowo, ponieważ obecnie to on pełni funkcje Prezydenta oraz Rady Miasta Częstochowy. Do konsultacji zamierza zaprosić zarówno mieszkańców miasta jak i organizacje pracodawców oraz przedstawicieli branży hotelarskiej i turystycznej.

Ile od 1 stycznia 2027 roku mieliby zapłacić turyści? Proponowana stawka to maksymalnie 5 zł od osoby.

Maksymalna dopuszczalna stawka wynosi 5 zł. Według szacunków jej zastosowanie mogłoby przynieść budżetowi miasta dodatkowe około 1,5 mln zł rocznie. To pieniądze, które mogłyby wesprzeć realizację miejskich zadań

- pisze p.o. prezydenta Częstochowy Łukasz Pabiś.

Wspomniana opłata miejscowa, potocznie zwana pielgrzymkową lub podatkiem od pielgrzymów do tej pory, choć pomysł był wielokrotnie zgłaszany, nie mogła zostać wprowadzona. Gmina nie mogła wprowadzić ani opłaty uzdrowiskowej ani klimatycznej, ponieważ nie spełniała wymogów środowiskowych. Jak pokazują szacunki magistratu, miasto ponosi nie tylko ogromne koszty związane z gospodarką odpadami. Roczne zabezpieczenie sanitarne i medyczne ruchu pielgrzymkowego to wydatek rzędu 400 tys. zł.