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Upadłość konsumencka – kiedy zadłużenie staje się nie do udźwignięcia i czy można skutecznie uwolnić się od długów?

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16 listopada 2026, 12:28
Joanna Weber
Adwokat Joanna Weber świadczy pomoc prawną m.in. w sprawach o rozwód, alimenty, podział majątku, władzę rodzicielską i kontakty z dziećmi, a także w sprawach o upadłość konsumencką i w postępowaniach karnych
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Upadłość konsumencka – kiedy zadłużenie staje się nie do udźwignięcia i czy można skutecznie uwolnić się od długów?
Shutterstock

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Rosnące zadłużenie, niespłacane kredyty, chwilówki, kolejne wezwania do zapłaty i egzekucja komornicza to problemy, z którymi mierzy się coraz więcej osób. Nierzadko sytuacja finansowa dłużnika pogarsza się stopniowo – początkowo brakuje pieniędzy na jedną ratę, później pojawiają się kolejne zobowiązania, a próba spłacenia jednego kredytu kolejną pożyczką prowadzi do spirali zadłużenia.

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W takich okolicznościach warto rozważyć, czy rozwiązaniem może być upadłość konsumencka. Jest to postępowanie sądowe, którego celem jest oddłużenie niewypłacalnej osoby fizycznej. Nie oznacza jednak automatycznego umorzenia wszystkich długów ani gwarancji zachowania całego majątku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy.

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Czym jest upadłość konsumencka i kto może z niej skorzystać?

Upadłość konsumencka jest procedurą przewidzianą w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe. Mogą z niej skorzystać osoby fizyczne, które nie są w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Podstawowym warunkiem ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność. Zgodnie z przepisami dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ustawa przewiduje domniemanie utraty tej zdolności, gdy opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań przekracza trzy miesiące.

Co istotne, nie istnieje ustawowo określona minimalna kwota zadłużenia, która uprawniałaby do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. O możliwości skorzystania z tej procedury nie przesądza więc samo to, czy ktoś ma 20, 50 czy 200 tysięcy złotych długu. Znaczenie ma przede wszystkim rzeczywista sytuacja finansowa dłużnika.

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Upadłość konsumencka może dotyczyć osób zadłużonych wobec banków, firm pożyczkowych, instytucji finansowych, kontrahentów, a także osób prywatnych.

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Mam kredyty, chwilówki i komornika. Czy mogę ogłosić upadłość?

Jednym z najczęstszych problemów osób zadłużonych jest przekonanie, że skoro rozpoczęła się egzekucja komornicza, to na podjęcie działań prawnych jest już za późno. Nie jest to prawda.

Prowadzenie egzekucji komorniczej samo w sobie nie wyklucza możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Podobnie posiadanie kilku kredytów, pożyczek krótkoterminowych czy zaległości wobec różnych wierzycieli nie stanowi automatycznej przeszkody.

W praktyce szczególnej analizy wymagają sytuacje, w których dłużnik:

  • posiada kilka kredytów bankowych i pożyczek pozabankowych;
  • zaciąga kolejne chwilówki, aby spłacać wcześniejsze zobowiązania;
  • otrzymuje wezwania do zapłaty i nakazy zapłaty;
  • ma zajęte wynagrodzenie za pracę lub rachunek bankowy;
  • nie posiada majątku pozwalającego na spłatę zobowiązań;
  • utracił źródło dochodu lub jego dochody znacząco się zmniejszyły;
  • utrzymuje rodzinę i nie jest w stanie jednocześnie pokrywać kosztów życia oraz rat zadłużenia.

W takich przypadkach warto przeanalizować możliwość skorzystania z postępowania upadłościowego. Nie należy jednak zakładać, że samo złożenie wniosku automatycznie wstrzyma wszystkie działania wierzycieli i komornika. Istotne skutki prawne wiążą się przede wszystkim z wydaniem przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Czy trzeba mieć majątek, żeby ogłosić upadłość konsumencką?

Brak majątku nie oznacza, że osoba zadłużona nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Wiele osób obawia się, że skoro nie posiada mieszkania, samochodu, oszczędności ani wartościowych składników majątkowych, nie ma możliwości skorzystania z tej procedury. Tymczasem przepisy przewidują możliwość przeprowadzenia postępowania również wobec osób, które nie dysponują majątkiem pozwalającym na pokrycie kosztów postępowania.

Z drugiej strony posiadanie nieruchomości, samochodu czy innych wartościowych składników majątku wymaga szczególnej analizy. Co do zasady składniki majątkowe upadłego wchodzą do masy upadłości i mogą podlegać likwidacji przez syndyka. Dlatego przed złożeniem wniosku należy dokładnie ustalić, jaki majątek posiada dłużnik, jakie są jego zobowiązania oraz jakie konsekwencje może wywołać ogłoszenie upadłości.

Co dzieje się z komornikiem po ogłoszeniu upadłości?

To jedno z najważniejszych pytań zadawanych przez osoby rozważające upadłość konsumencką. Ogłoszenie upadłości wywołuje istotne skutki dla prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Zasadniczo postępowania egzekucyjne dotyczące majątku wchodzącego do masy upadłości ulegają zawieszeniu z mocy prawa, a po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości są umarzane.

Oznacza to zmianę sposobu dochodzenia należności przez wierzycieli. W postępowaniu upadłościowym ich roszczenia są rozpatrywane na zasadach określonych w Prawie upadłościowym. Nie oznacza to jednak, że wszystkie zobowiązania znikają w dniu ogłoszenia upadłości. Ostateczny zakres oddłużenia zależy od dalszego przebiegu postępowania i rozstrzygnięcia sądu.

Czy upadłość konsumencka oznacza umorzenie wszystkich długów?

Nie. To bardzo istotna kwestia, którą należy wyjaśnić jeszcze przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku. Celem postępowania jest umożliwienie niewypłacalnemu dłużnikowi oddłużenia, jednak nie wszystkie zobowiązania podlegają umorzeniu.

Prawo upadłościowe przewiduje określone kategorie zobowiązań, które nie mogą zostać umorzone, m.in. obowiązki alimentacyjne, określone zobowiązania wynikające z odszkodowania za wyrządzoną krzywdę lub przestępstwo oraz grzywny orzeczone przez sąd. Ponadto sąd analizuje sytuację osobistą, majątkową i zarobkową upadłego, a także okoliczności związane z powstaniem niewypłacalności. Nie można zatem traktować upadłości konsumenckiej jako prostego sposobu na uniknięcie odpowiedzialności za każde zaciągnięte zobowiązanie.

Czym jest plan spłaty wierzycieli?

W wielu postępowaniach upadłościowych sąd ustala plan spłaty wierzycieli. Jest to określenie zasad i okresu, w jakim upadły będzie zobowiązany do regulowania części swoich zobowiązań.

Przy ustalaniu planu spłaty sąd bierze pod uwagę między innymi możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania siebie i osób pozostających na jego utrzymaniu, potrzeby mieszkaniowe oraz inne okoliczności wpływające na jego sytuację życiową.

Ważne jest również ustalenie, czy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Okoliczność ta może mieć wpływ na okres planu spłaty.

W szczególnych przypadkach przepisy dopuszczają również umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty albo warunkowe umorzenie zobowiązań bez jego ustalenia. Nie każda osoba ogłaszająca upadłość będzie zatem zobowiązana do spłacania wierzycieli na takich samych zasadach.

Czy warto skorzystać z pomocy adwokata przy upadłości konsumenckiej?

Postępowanie upadłościowe wymaga odpowiedniego przygotowania. Samo wypełnienie formularza wniosku nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z zadłużeniem.

Przed złożeniem wniosku warto przeanalizować:

  • wszystkie posiadane zobowiązania i ich wysokość;
  • przyczyny powstania niewypłacalności;
  • aktualne dochody i koszty utrzymania;
  • posiadany majątek i sytuację rodzinną;
  • prowadzone postępowania egzekucyjne i sądowe;
  • wcześniejsze czynności dotyczące majątku i zobowiązań.

Istotne jest również prawidłowe przedstawienie przyczyn niewypłacalności oraz przygotowanie dokumentacji potwierdzającej sytuację finansową. Błędy lub niepełne informacje mogą powodować dodatkowe komplikacje w toku postępowania. Dlatego warto skonsultować swoją sytuację z profesjonalnym pełnomocnikiem jeszcze przed złożeniem wniosku.

Podsumowanie

Upadłość konsumencka może stanowić realną szansę na wyjście z trudnej sytuacji finansowej dla osób, które utraciły zdolność do regulowania swoich zobowiązań. Kredyty, chwilówki, zadłużenie wobec kilku wierzycieli czy prowadzona egzekucja komornicza nie przekreślają automatycznie możliwości skorzystania z tej procedury. Każda sprawa wymaga jednak indywidualnej oceny. Przed podjęciem decyzji warto poznać zarówno korzyści, jak i konsekwencje prawne ogłoszenia upadłości.

Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie.

Iga Leszczyńska
oprac. Iga Leszczyńska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej. Stopień doktora uzyskała na podstawie rozprawy pt. "Koncepcja systemu bezpieczeństwa socjalnego Polski z uwzględnieniem zjawiska prekariatu", poświęconej wyzwaniom współczesnej polityki społecznej i rynku pracy. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących polityki rodzinnej, rynku pracy oraz systemu zabezpieczenia społecznego.

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Źródło: INFOR
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