REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy podczas wypowiedzenia umowy o pracę

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy podczas wypowiedzenia umowy o pracę

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 listopada 2026, 15:04
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
zwolnienie z obowiązku pracy nieobecność w pracy biurko biuro praca wypowiedzenie umowy o pracę
Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy podczas wypowiedzenia umowy o pracę
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę może być powodem zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Czy pracodawca może takie zwolnienie odwołać i wezwać pracownika do pracy?

Pracodawca może zwolnić z obowiązku świadczenia pracy

Do zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę niezbędne jest dokonanie wypowiedzenia. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu powinno nastąpić na piśmie.

REKLAMA

REKLAMA

Pracownik podczas okresu wypowiedzenia umowy o pracy powinien wykonywać swoje obowiązki służbowe aż do rozwiązania stosunku pracy. Jednak może się zdarzyć, że w związku z wypowiedzeniem pracodawca zwolni pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownika ze świadczenia pracy może być zamieszczone w wypowiedzeniu umowy o pracę, ale może też stanowić osobny dokument. Należy pamiętać, że chociaż Kodeks pracy nie reguluje formy zwolnienia, to forma pisemna jest rekomendowana ze względów dowodowych.

Zobacz również:

Na jaki okres można zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy

Decyzję w sprawie zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy pracodawca podejmuje jednostronnie i nie ma przy tym znaczenia rodzaj zawartej umowy o pracę. Zwolnienie to nie wymaga zgody pracownika ani podania przez pracodawcę przyczyn podjęcia takiej decyzji. Nie ma też znaczenia, która ze stron wypowiedziała umowę.

Okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy pracodawca może dowolnie ukształtować. Zwykle okres ten równy jest okresowi wypowiedzenia umowy o pracę obowiązującego pracownika. Jednak w praktyce zwolnienie może dotyczyć także części okresu wypowiedzenia. Możliwe jest również zwolnienie z części obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy.

REKLAMA

W okresie zwolnienia od świadczenia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Wezwanie pracownika do powrotu do pracy

Pracodawca może odwołać swoją decyzję w sprawie zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy. W wyroku z 5 września 2019 r. (sygn. III PK 96/18) Sąd Najwyższy orzekł, że zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy realizowane jest w ramach uprawnień kierowniczych pracodawcy. W konsekwencji pracodawca ma prawo wtórnie zobowiązać pracownika do świadczenia pracy (zgoda zatrudnionego nie jest wymagana), mimo, że wcześniej został on z tego obowiązku zwolniony.

Pracownik, który odmawia powrotu do pracy po jednostronnym cofnięciu zwolnienia przez pracodawcę, ryzykuje więc tym, że może zostać zwolniony w trakcie trwającego okresu wypowiedzenia umowy o pracę dyscyplinarnie, bez okresu wypowiedzenia. Pracodawca może również zaprzestać wypłacania mu wynagrodzenia za pozostały okres niewykonywania pracy.

Podstawa prawna

  • ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1245 z późn. zm.)
Zobacz również:
Powiązane
Zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Jakie przyczyny uzasadniają przerwę w wykonywaniu pracy?
Zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Jakie przyczyny uzasadniają przerwę w wykonywaniu pracy?
Pilotaż skróconego czasu pracy – wyniki są obiecujące
Pilotaż skróconego czasu pracy – wyniki są obiecujące
Wyższe wpłaty na PFRON. Od grudnia pracodawcy głębiej sięgną do kieszeni
Wyższe wpłaty na PFRON. Od grudnia pracodawcy głębiej sięgną do kieszeni
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Upadłość konsumencka – kiedy zadłużenie staje się nie do udźwignięcia i czy można skutecznie uwolnić się od długów?
16 lis 2026

Rosnące zadłużenie, niespłacane kredyty, chwilówki, kolejne wezwania do zapłaty i egzekucja komornicza to problemy, z którymi mierzy się coraz więcej osób. Nierzadko sytuacja finansowa dłużnika pogarsza się stopniowo – początkowo brakuje pieniędzy na jedną ratę, później pojawiają się kolejne zobowiązania, a próba spłacenia jednego kredytu kolejną pożyczką prowadzi do spirali zadłużenia.
Nowy „podatek od pielgrzymów” od 1 stycznia 2027 r. Gdzie ma obowiązywać opłata miejscowa i w jakiej wysokości?
16 lis 2026

Miasto po raz kolejny wraca do pomysłu wprowadzenia specjalnej opłaty miejscowej. Wpływy z takiego „podatku” do budżetu samorządu byłyby znaczące: szacunki mówią o 1,5 mln zł rocznie. Decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta jednoosobowo.
Hiszpania ograniczyła najem turystyczny. Polacy pytają o najem średnio- i długoterminowy
16 lis 2026

Uruchomienie nowego mieszkania turystycznego w Hiszpanii wymaga dziś co do zasady zgody trzech piątych właścicieli we wspólnocie, dlatego polscy kupujący coraz częściej pytają o najem średnio- i długoterminowy. Na co koniecznie trzeba zwrócić uwagę?
Kto chowa zmarłego, gdy rodzina nie odbiera ciała? Obowiązki gminy i rozliczenie ze spadku
16 lis 2026

W sytuacjach, gdy po śmierci człowieka nikt z najbliższych nie zgłasza się po odbiór ciała ze szpitala lub zakładu medycyny sądowej, niezależnie od tego, czy powodem jest brak krewnych, konflikt rodzinny czy okoliczności samego zdarzenia, polskie prawo nie pozostawia tej kwestii bez rozstrzygnięcia. Obowiązek zorganizowania pochówku przechodzi wówczas z mocy ustawy na samorząd. Wyjaśniamy, która gmina odpowiada za pogrzeb, jak wygląda jego finansowanie oraz kiedy koszty te mogą obciążyć spadkobierców.

REKLAMA

Jak przekazać pieniądze z rachunku bankowego poza spadkiem?
16 lis 2026

Przepisy prawa przewidują takie sytuacje, że możemy częścią zgromadzonego majątku rozrządzić - na wypadek naszej śmierci - w inny sposób aniżeli poprzez testament. Przykładem takiej regulacji jest dyspozycja wkładem na wypadek śmierci, a zasady korzystania z tej instytucji znajdują się przede wszystkim w ustawie Prawo bankowe.
ZUS wydał ważną interpretację dla pracodawców. Tyle naprawdę wynosi składka zdrowotna przy uldze dla młodych PIT-0
16 lis 2026

Wielu pracodawców wciąż ma wątpliwości, czy w przypadku zatrudnienia pracownika do 26. roku życia korzystającego z ulgi PIT-0 składkę zdrowotną należy obniżyć do zera, czy wyliczyć na zasadach ogólnych. Najnowsza interpretacja ZUS rozstrzyga ten problem na konkretnym przykładzie wynagrodzenia w wysokości 7310 zł brutto i wskazuje dokładny mechanizm weryfikacji hipotetycznej zaliczki na podatek.
Rząd obiecał seniorom rewolucję w opiece, a teraz zamykają się placówki. Zatrważające dane NFZ
16 lis 2026

Miała być wielka reforma z KPO i nowa ustawa, która poprawi los starszych i niesamodzielnych Polaków. Rzeczywistość okazuje się jednak bezlitosna – ponad 90 proc. nadwykonań za ubiegły rok wciąż nie zostało zapłaconych, a z mapy Polski znikają kolejne podmioty. Eksperci ostrzegają przed skutkami finansowego paraliżu, przez który tysiące chorych zostaje bez profesjonalnej pomocy w domu.
Sąd: 800+ zmniejsza szansę na zasiłek z MOPS na dzieci. Zaniżone alimenty także blokują zasiłek
16 lis 2026

Wydawałoby się, że wykazanie przez samotną matkę, że podstawowym źródłem utrzymania jej oraz dwójki dzieci są 800+ oraz niskie alimenty, to uwiarygodnienie, że kobieta zasługuje na pomoc z MOPS. Zwłaszcza gdy chodzi o zasiłek na takie wydatki, jak buty i ubrania dla dziewczynek. To kolejny mit praktyki działania MOPS w Polsce. Otrzymywanie 800+ zmniejsza szansę na zasiłek celowy dla dzieci, bo urzędnicy mogą użyć argumentu, że świadczenie to jest przeznaczone właśnie na takie wydatki, jak zakup butów i ubrań. Mogą i, jak się okazuje, używają.

REKLAMA

Kiedy krytyka staje się mobbingiem? Psycholog o przemocy w miejscu pracy
16 lis 2026

Zastraszanie, poniżanie, uwłaczanie, ośmieszanie czy upokarzanie należą do zachowań, które mogą składać się na mobbing. O tym, czy w konkretnej sytuacji rzeczywiście doszło do mobbingu, ostatecznie decyduje sąd - wyjaśnia dr Agnieszka Mościcka-Teske z Wydziału Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.
Nawet 880 zł na święta dla emerytów i do 300 zł na dziecko. Sprawdź warunki wypłaty
15 lis 2026

Dawny zakład pracy może pomóc przy świątecznych zakupach także po zakończeniu zatrudnienia. W grę wchodzą bony, karty podarunkowe i wsparcie pieniężne. O tym, kto może skorzystać z pomocy, decydują jednak zasady dawnego pracodawcy, a w części instytucji publicznych są już konkretne harmonogramy na 2026 r.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA