Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę może być powodem zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Czy pracodawca może takie zwolnienie odwołać i wezwać pracownika do pracy?

Pracodawca może zwolnić z obowiązku świadczenia pracy

Do zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę niezbędne jest dokonanie wypowiedzenia. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu powinno nastąpić na piśmie.

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Pracownik podczas okresu wypowiedzenia umowy o pracy powinien wykonywać swoje obowiązki służbowe aż do rozwiązania stosunku pracy. Jednak może się zdarzyć, że w związku z wypowiedzeniem pracodawca zwolni pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownika ze świadczenia pracy może być zamieszczone w wypowiedzeniu umowy o pracę, ale może też stanowić osobny dokument. Należy pamiętać, że chociaż Kodeks pracy nie reguluje formy zwolnienia, to forma pisemna jest rekomendowana ze względów dowodowych.

Na jaki okres można zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy

Decyzję w sprawie zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy pracodawca podejmuje jednostronnie i nie ma przy tym znaczenia rodzaj zawartej umowy o pracę. Zwolnienie to nie wymaga zgody pracownika ani podania przez pracodawcę przyczyn podjęcia takiej decyzji. Nie ma też znaczenia, która ze stron wypowiedziała umowę.

Okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy pracodawca może dowolnie ukształtować. Zwykle okres ten równy jest okresowi wypowiedzenia umowy o pracę obowiązującego pracownika. Jednak w praktyce zwolnienie może dotyczyć także części okresu wypowiedzenia. Możliwe jest również zwolnienie z części obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy.

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W okresie zwolnienia od świadczenia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

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Wezwanie pracownika do powrotu do pracy

Pracodawca może odwołać swoją decyzję w sprawie zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy. W wyroku z 5 września 2019 r. (sygn. III PK 96/18) Sąd Najwyższy orzekł, że zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy realizowane jest w ramach uprawnień kierowniczych pracodawcy. W konsekwencji pracodawca ma prawo wtórnie zobowiązać pracownika do świadczenia pracy (zgoda zatrudnionego nie jest wymagana), mimo, że wcześniej został on z tego obowiązku zwolniony.

Pracownik, który odmawia powrotu do pracy po jednostronnym cofnięciu zwolnienia przez pracodawcę, ryzykuje więc tym, że może zostać zwolniony w trakcie trwającego okresu wypowiedzenia umowy o pracę dyscyplinarnie, bez okresu wypowiedzenia. Pracodawca może również zaprzestać wypłacania mu wynagrodzenia za pozostały okres niewykonywania pracy.

Podstawa prawna