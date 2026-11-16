Skrócony czas pracy a pensja bez zmian - najpierw o 10% a potem o 20%. Dziemianowicz-Bąk: Bardziej wypoczęci pracownicy wracają do pracy z głową pełną innowacji [trwa pilotaż]

„To co dzieje się, to dla nas powód, żeby wyczekiwać ostatecznych wyników pilotażu z nadzieją, że pozwolą nam one zrobić po ponad 100 latach kolejny krok: skrócić czas pracy wszystkim pracownikom z zachowaniem wynagrodzenia” – mówiła w poniedziałek we Wrocławiu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Szefowa MRPiPS odwiedziła Miejską Bibliotekę Publiczną, która uczestniczy w rządowym pilotażu skróconego czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia.

MRPiPS: 78 pracodawców testuje różne formy skrócenia czasu pracy. Wnioski do 15 maja 2027 r.

Blisko dwa tysiące przedsiębiorstw i instytucji wystartowało w naborze do pilotażu skrócenia czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia. Teraz 78 pracodawców testuje różne formy skrócenia czasu pracy, które obejmują łącznie niemal 5 tys. pracowników. To jeden z największych pilotaży skróconego czasu pracy na świecie.



Pilotaż podzielono na trzy etapy. Etap przygotowawczy zakończył się w grudniu 2025 roku. Testowanie skróconego czasu pracy trwa od stycznia do grudnia 2026 roku. W pierwszym półroczu zakładano ograniczenie czasu pracy o 10 proc., a w drugim o 20 proc. Ostateczne sprawozdania mają zostać przekazane do 15 maja 2027 roku.

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Dziemianowicz-Bąk: Bardziej wypoczęci pracownicy wracają do pracy z głową pełną innowacji i te innowacje są wdrażane

W dniu 16 listopada 2026 roku ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk odwiedziła jedną z instytucji uczestniczących w pilotażu – Filia nr 58 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.



„Bardziej wypoczęci pracownicy wracają do pracy z głową pełną innowacji i te innowacje są tutaj wdrażane – na przykład książkomat czy punkty samoobsługowe. Automatyzacja procesów daje człowiekowi czas, żeby polecić jakąś literaturę, porozmawiać z kimś o tym, co może go zainteresować, po prostu zrobić to, czego żadna maszyna i żaden automat za taką osobę zrobić nie może.” – mówiła podczas konferencji prasowej ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.



Jak wskazała, skrócenie czasu pracy nie oznacza szkody dla klientów, pracowników czy pracodawców - to praca pełna innowacji i nowych pomysłów, które pomagają efektywniej wykorzystywać czas. Zauważyła, że nie tylko pracownicy są zadowoleni z pilotażu, ale również pracodawcy cieszą się z jego efektów - ich pracownicy rzadziej korzystają ze zwolnień chorobowych, przynoszą nowe pomysły do pracy i są z niej bardziej zadowoleni.



„Jestem ogromnie wdzięczna wszystkim pracownikom za to, że podjęli ten wysiłek, bo nie zrobilibyśmy tego, gdybyśmy nie pracowali wspólnie. Udało nam się — 200 osób i taka organizacja pracy, by zachować godziny otwarcia i jakość pracy i sprawić, że pracownicy są wypoczęci i mają energię, by przychodzić do pracy i uśmiechać się do odbiorcy.” – mówiła Anna Janus, Dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.

Więcej czasu na życie, większe zadowolenie z pracy

Jak wynika z raportu podsumowującego II kwartał realizacji pilotażu, opracowanego na podstawie badania obejmującego 80 pracodawców i 5250 zatrudnionych w tych podmiotach pracowników, największą poprawę widać w ocenach równowagi między pracą a życiem prywatnym. W 2025 roku pozytywnie oceniało ją niespełna 40 proc. przyszłych uczestników programu. Rok później odsetek ten wyniósł już 56,8 proc.



Zadowolenie z pracy także wzrosło. W 2025 roku wysoki poziom satysfakcji deklarowało 62,3 proc. przyszłych uczestników programu, a w 2026 roku już 68,5 proc. Dla porównania, wśród osób nieobjętych pilotażem odsetek zadowolonych pracowników praktycznie się nie zmienił.



Sami pracodawcy również chwalą sobie skrócenie czasu pracy. Aż 90 proc. z nich pozytywnie ocenia samą ideę skrócenia czasu pracy, a 77,5 proc. dostrzega duże lub bardzo duże korzyści z tego rozwiązania. Niemal 80 proc. pracodawców rozważa utrzymanie krótszego czasu pracy także po zakończeniu programu.

Mniej błędów i reklamacji

Ciekawe wyniki odnotowano w zakresie jakości realizowanych produktów i usług. W grupie nieobjętej skróconym czasem pracy wskaźnik błędów skutkujących reklamacjami klientów wyniósł 31 na 1000 pracowników. W grupie objętej pilotażem było to ok. 13 błędów na 1000 pracowników. Co to oznacza w praktyce? Wskaźnik błędów wśród uczestników pilotażu był o ponad połowę niższy.