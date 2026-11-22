Już od 1 grudnia 2026 roku zaczynają obowiązywać nowe, zaktualizowane progi przychodowe dla tysięcy polskich emerytów i rencistów dorabiających do swoich świadczeń. Choć kwoty poszły w górę, zasady Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pozostają bezlitosne dla osób, które nie dopilnują swoich rachunków. Wystarczy przekroczyć wyznaczony limit o zaledwie kilka złotych, aby przelew z ZUS został drastycznie pomniejszony, a w skrajnym przypadku – całkowicie wstrzymany.

Zmiany te wynikają bezpośrednio z najnowszego komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który podał wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2026 roku. Wyniosło ono 9 317,01 zł brutto, co automatycznie uruchomiło mechanizm waloryzacji progów dorabiania na okres zimowy, czyli od początku grudnia 2026 roku do końca lutego 2027 roku.

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Przekroczenie tej konkretnej granicy oznacza natychmiastowe wstrzymanie przelewu z ZUS i utratę całego świadczenia za dany miesiąc

Największe obawy wśród aktywnych zawodowo świadczeniobiorców budzi górny próg przychodowy, stanowiący równowartość 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 grudnia 2026 roku granica ta wynosi dokładnie 12 112,10 zł brutto miesięcznie. Jeśli Twój łączny przychód z tytułu pracy zarobkowej przekroczy tę kwotę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych całkowicie zawiesi wypłatę Twojej emerytury lub renty za dany miesiąc rozliczeniowy.

Warto pamiętać, że ZUS bierze pod uwagę kwoty brutto, czyli przed odliczeniem podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dla wielu specjalistów, menedżerów czy osób pracujących na kilku etatach jednocześnie, przekroczenie poziomu dwunastu tysięcy złotych brutto może nastąpić niespodziewanie, na przykład na skutek wypłaty rocznej premii, nagrody jubileuszowej lub dodatku za nadgodziny w okresie przedświątecznym.

Bezpieczny limit zarobków bez konsekwencji finansowych rośnie, ale przekroczenie go uruchamia mechanizm bolesnych potrąceń

Dla osób zarabiających nieco mniej kluczowy jest dolny próg przychodowy, odpowiadający 70 procentom przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 grudnia 2026 roku bezpieczna kwota, którą można dorobić bez żadnych obaw o wysokość swojego świadczenia, wynosi 6 521,90 zł brutto miesięcznie. Dopóki Twoje dodatkowe zarobki mieszczą się w tym limicie, ZUS wypłaci Ci emeryturę lub rentę w pełnej, przysługującej wysokości.

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Sytuacja komplikuje się w momencie, gdy przychód znajdzie się w przedziale od 6 521,91 zł do 12 112,10 zł brutto. Wówczas świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia dolnego progu. ZUS stosuje tu jednak tak zwane kwoty maksymalnego zmniejszenia, które są stałe od marca 2026 roku i obowiązują niezmiennie aż do końca lutego 2027 roku. Oznacza to, że nawet jeśli Twoje zarobki zbliżą się do górnej granicy, urząd nie zabierze Ci więcej, niż przewidują sztywne widełki ustawowe:

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989,41 zł – tyle wynosi maksymalne miesięczne potrącenie w przypadku emerytury oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

– tyle wynosi maksymalne miesięczne potrącenie w przypadku emerytury oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. 841,05 zł – o tyle maksymalnie może zostać pomniejszona renta rodzinna przysługująca jednej osobie.

– o tyle maksymalnie może zostać pomniejszona renta rodzinna przysługująca jednej osobie. 742,10 zł – to górna granica potrącenia dla osób pobierających rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Nie każdy senior musi liczyć każdą złotówkę, ponieważ osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego zdejmuje wszystkie ograniczenia

Zasady dotyczące zawieszania i zmniejszania świadczeń nie dotyczą wszystkich seniorów. Całkowitą swobodę w zarobkowaniu mają osoby, które osiągnęły już powszechny wiek emerytalny, wynoszący w Polsce 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Po przekroczeniu tego wieku możesz dorabiać bez żadnych limitów kwotowych, a ZUS nie ma prawa zmniejszyć ani zawiesić Twojej emerytury, nawet jeśli Twoje miesięczne wynagrodzenie sięgnie kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Istnieje tu jednak jeden bardzo ważny wyjątek, o którym często zapominają seniorzy z krótkim stażem pracy. Dotyczy on osób, których wyliczona ze składek emerytura była niższa od emerytury minimalnej (wynoszącej 1 978,49 zł brutto) i została do niej podwyższona z budżetu państwa. Jeśli taki senior podejmie pracę i jego przychód przekroczy wysokość kwoty dopłaty wyrównującej do minimum, ZUS wypłaci świadczenie w niższej, pierwotnie wyliczonej wysokości.

Oprócz emerytów w wieku powszechnym, z limitów zwolnieni są również:

renciści pobierający renty dla inwalidów wojennych oraz renty dla inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy ma związek ze służbą,

osoby otrzymujące renty rodzinne po uprawnionych inwalidach wojennych i wojskowych,

seniorzy po ukończeniu 60 lub 65 lat, którzy pobierają rentę rodzinną, ponieważ okazała się ona korzystniejsza finansowo od ich własnej emerytury.

Ukrywanie dodatkowych dochodów przed urzędnikami może skończyć się koniecznością zwrotu pieniędzy wraz z odsetkami

Każda osoba objęta limitami dorabiania ma ustawowy obowiązek niezwłocznego poinformowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o podjęciu działalności zarobkowej oraz o przewidywanej wysokości osiąganych przychodów. Służy do tego specjalny formularz ZUS EROP, który można złożyć osobiście w placówce lub elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Na tym jednak formalności się nie kończą. Po zakończeniu roku kalendarzowego, w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego następnego roku, każdy dorabiający wcześniejszy emeryt lub rencista musi dostarczyć do ZUS zaświadczenie od pracodawcy (lub własne oświadczenie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej) o łącznej kwocie przychodów osiągniętych w poprzednim roku. Na podstawie tych dokumentów ZUS dokonuje ostatecznego rozliczenia rocznego lub miesięcznego. Jeśli okaże się, że limity zostały przekroczone, a świadczeniobiorca nie zgłosił tego faktu w trakcie roku, urząd zażąda zwrotu nienależnie pobranych świadczeń nawet za trzy lata wstecz.

Jeszcze tylko do końca listopada obowiązują niższe stawki wprowadzone we wrześniu, dlatego warto dokładnie zaplanować wypłaty

Wprowadzane od 1 grudnia 2026 roku limity są korzystniejsze dla pracujących seniorów niż progi, które obowiązywały w okresie jesiennym, czyli od 1 września do 30 listopada 2026 roku. Przez ostatnie trzy miesiące bezpieczny próg dorabiania (70 procent przeciętnego wynagrodzenia z drugiego kwartału) wynosił 6 463,20 zł brutto miesięcznie, natomiast całkowite zawieszenie wypłaty świadczenia następowało już po przekroczeniu kwoty 12 003,10 zł brutto.

Grudniowa podwyżka progów daje dorabiającym emerytom i rencistom niespełna 59 złotych dodatkowego marginesu w przypadku progu bezpiecznego oraz prawie 109 złotych zapasu przy progu zawieszenia świadczenia. Przy planowaniu grudniowych wypłat, premii świątecznych czy rozliczaniu umów zlecenia warto jednak pamiętać, że dla ZUS liczy się data faktycznej wypłaty lub postawienia pieniędzy do dyspozycji pracownika, a nie okres, za który wynagrodzenie przysługuje.