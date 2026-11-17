Od 1 stycznia 2027 r. będzie obowiązywać wyłącznie nowa Polska Klasyfikacja Działalności 2025. Do 31 grudnia 2026 r. przedsiębiorcy mają czas na dostosowanie swoich wpisów w CEIDG, KRS lub REGON do nowej klasyfikacji. Jakie mogą być konsekwencje braku aktualizacji kodów PKD?

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Konieczna aktualizacja kodów PKD

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Działalności 2025. Jest to umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności, jakie realizują podmioty gospodarcze.

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PKD 2025 zastępuje uregulowania PKD 2007. Okres przejściowy trwa do 31 grudnia 2026 r. W tym czasie przedsiębiorcy mogą posługiwać się zarówno starymi kodami PKD 2007, jak i nowymi PKD 2025. Jednak od 1 stycznia 2027 r. jedyną obowiązującą klasyfikacją będzie PKD 2025.

Przedsiębiorca powinien sprawdzić czy ma aktualne kody. Obowiązek aktualizacji kodów PKD dotyczy przedsiębiorców, którzy zostali wpisani do CEIDG przed 1 stycznia 2025 r. i nadal mają we wpisie stare kody PKD. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy dotychczasowemu kodowi PKD 2007 można przyporządkować kilka kodów PKD 2025.

Czy po zmianie kodu PKD należy zgłaszać firmę do ubezpieczeń w ZUS

ZUS przypomina, że płatnik składek wpisany do CEIDG lub KRS, zmianę kodu PKD zgłasza odpowiednio w tych rejestrach.

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Przy zmianie kodu PKD 2007 na PKD 2025 nie trzeba ponownie zgłaszać swojej firmy lub pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS. Zmiana kodu PKD nie spowoduje też automatycznie zmiany podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia.

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Jak kod PKD wpływa na składkę na ubezpieczenie wypadkowe

Prawidłowy kod PKD ma znaczenie w rozliczeniach z ZUS. Rodzaj przeważającej działalności jest jednym z elementów, które są wykorzystywane przy ustalaniu grupy działalności na potrzeby ubezpieczenia wypadkowego.

W konsekwencji kod PKD może mieć wpływ na wysokość stopy procentowej składki na to ubezpieczenie. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy, który rozpocznie się 1 kwietnia 2027 r. będzie ustalana w oparciu o przynależność do grupy działalności według stanu na dzień 31 grudnia 2026 r. określaną na podstawie kodu PKD 2025. Dlatego ważne jest, aby dane dotyczące prowadzonej działalności były aktualne i prawidłowe.

Można samodzielnie zmienić kody PKD

ZUS przekonuje, że warto zmienić kody samodzielnie. Jeśli przedsiębiorca nie zrobi aktualizacji do końca 2026 r., 1 stycznia 2027 r. systemy CEIDG i KRS przekształcą kody automatycznie. Istnieje jednak duże ryzyko, że odgórne przypisanie na podstawie ogólnych kluczy powiązań GUS nie odzwierciedli dokładnie rzeczywistego profilu firmy. Jest to ważne w sytuacjach, gdy jednemu staremu kodowi odpowiada kilka nowych opcji do wyboru.

Jeśli we wpisie CEIDG widnieje puste pole, „brak danych” lub błędne znaki, a przedsiębiorca nie uzupełni danych do 31 grudnia 2026 r., to po 31 stycznia 2027 r. jego wpis zostanie automatycznie wykreślony z rejestru. Skutkuje to natychmiastowym wyrejestrowaniem z ZUS jako płatnika i ubezpieczonego, co pozbawia przedsiębiorcę prawa do świadczeń z ZUS.

Zmianę kodów zgłasza się w CEIDG lub KRS. Rejestry te automatycznie powiadomią ZUS o aktualizacji danych. Przedsiębiorca nie musi ponownie zgłaszać do ubezpieczeń ani firmy, ani swoich pracowników. Zmiana klasyfikacji nie wpływa też bezpośrednio na podstawę wymiaru składek.

Zmiana kodu PKD istotna w dokumentach składanych do PFRON

Również PFRON przypomina, aby od 1 stycznia 2027 r. posługiwać się wyłącznie kodami zgodnymi z PKD 2025. Wskazanie we wniosku Wn-D lub Wn-U-G lub formularzach INF-O-PP, INF-O-PdM lub INF-O-PdR kodu działalności według PKD 2007 lub powołanie się na nieaktualną klasyfikację może skutkować koniecznością korekty dokumentów.

W związku z powyższym należy uwzględnić właściwy kod PKD przy sporządzaniu dokumentów składanych do PFRON, które dotyczą:

refundacji składek ZUS. PKD należy wskazać:

- we wniosku Wn-U-G w pozycji 17;

- w formularzu INF-O-PdM w sekcji A w pozycji 7a;

- w formularzu INF-O-PdR w pozycji 6.

dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością. PKD należy wskazać:

- we wniosku Wn-D w pozycji 11;

- w formularzu INF-O-PP w sekcji A w pozycji 7a.

Gdzie szukać klucza powiązań między klasyfikacjami 2007 i 2025

Szczegółowe informacje dotyczące zmiany klasyfikacji oraz zasad aktualizacji wpisów można znaleźć w komunikacie Ministerstwa Rozwoju i Technologii: „Nowe kody PKD – sprawdź swój wpis i już dziś wprowadź zmianę samodzielnie”.

Informacje na temat klasyfikacji PKD 2025, w tym pełny wykaz kodów, opisy poszczególnych rodzajów działalności oraz powiązania pomiędzy PKD 2007 i PKD 2025, można znaleźć w serwisie Głównego Urzędu Statystycznego: PKD 2025 – wyszukiwarka klasyfikacji.