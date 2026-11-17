MSWiA razem z MEN przygotowały dla szkół procedurę zachowania się w sytuacji kryzysowej. Dokument rekomenduje, aby podczas alarmu nie wydawać dzieci rodzicom. Odbiór dziecka może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka, rodziców, pracowników szkoły oraz działających służb.

Zakaz przekazywania dzieci podczas alarmu

Posłowie skierowali interpelację (nr 20607) do ministra edukacji oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie podstaw prawnych i zasad przekazywania dzieci rodzicom podczas alarmu oraz ewakuacji szkoły lub przedszkola. Interpelacja została zainspirowana komunikatem MEN z 8 października 2026 r. dotyczącym współpracy z MSWiA, w którym określono zakaz przyjeżdżania rodziców po dzieci podczas alarmu, uzasadniając to potrzebą zapewnienia dojazdu służbom.

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Autorzy interpelacji zwrócili się o wyjaśnienie zasad wykonywania opieki nad dziećmi podczas alarmu oraz warunków ich przekazywania rodzicom. Wskazali, że rodzice i pracownicy placówek muszą wcześniej wiedzieć, kto podejmuje decyzje, kiedy odbiór dziecka może zostać wstrzymany i jakie prawa oraz obowiązki obowiązują w konkretnej sytuacji zagrożenia.

Szkoła decyduje o procedurze podczas alarmu

Odpowiedzi na interpelację udzielił wiceminister Wiesław Leśniakiewicz. Przypomniał, że „Procedura przygotowania i reagowania w szkole lub przedszkolu po otrzymaniu komunikatu o zagrożeniu z powietrza, ogłoszeniu alarmu i jego odwołaniu” zostały przygotowane przez MSWiA wraz z MEN. W „Procedurze…” zawarto rekomendacje, wskazówki i zalecenia dotyczące postępowania w sytuacjach zagrożenia i uruchomienia alarmu.

Wiceminister zaznaczył, że „Procedura…” nie jest aktem prawa. Dokument ten ma na celu wsparcie dyrektorów w wypracowaniu sposobu postępowania w sytuacji zagrożenia. To, jakie zasady zostaną przyjęte w poszczególnych placówkach edukacyjnych w zakresie komunikacji z rodzicami oraz faktycznego postępowania w sytuacji ogłoszenia alarmu, zależy od danej szkoły.

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Odbiór dziecka może być dla niego zagrożeniem

Leśniakiewicz podkreślił, że w sytuacji ogłoszenia alarmu i wystąpienia zagrożenia atakiem z powietrza odbiór dziecka ze szkoły/przedszkola stanowi potencjalne zagrożenie zdrowia i życia dziecka, rodziców, pracowników szkoły oraz działających służb.

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W związku z powyższym w „Procedurze…” przygotowanej przez MSWiA oraz MEN znalazło się zalecenie o niewydawaniu dzieci w sytuacji ogłoszenia alarmu. Właściwą praktyką w omawianej sytuacji jest udanie się do miejsc schronienia - dotyczy to zarówno dzieci i pracowników placówek oświatowych, jak i rodziców.

Chaos w szkołach po ogłoszeniu alarmu o zagrożeniu z powietrza

17 września br. na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu ogłoszono alarmy o zagrożeniu z powietrza. Sytuacja wywołała chaos organizacyjny w szkołach, a niektóre placówki ewakuowały uczniów na zewnątrz. Te wydarzenia spowodowały szeroką dyskusję o konieczności stworzenia szczegółowych wytycznych dla szkół w przypadku alarmów. W konsekwencji zostały przygotowane wytyczne w przypadku alarmu.

Dokument zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania budynku, rozpoznawania komunikatów alarmowych, postępowania po ogłoszeniu alarmu a także informowania rodziców o sytuacji kryzysowej. „Procedura…” stanowi, że po ogłoszeniu alarmu nauczyciel przerywa zajęcia i przeprowadza grupę w wyznaczone miejsce. Należy pozostać w budynku szkoły lub przedszkola, dzieci nie mogą być przeprowadzane przez otwartą przestrzeń. Rodzice powinni otrzymać informację, że po ogłoszeniu alarmu dzieci pozostają pod opieką placówki.