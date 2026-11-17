Już 1 maja 2027 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie umorzy zaległości sprzed 1999 roku, zdejmując tym samym egzekucje i hipoteki z majątku dłużników. Choć nie trzeba składać żadnych wniosków, eksperci zwracają uwagę na poważny haczyk – skorzystanie z abolicji może drastycznie obniżyć wysokość przyszłego świadczenia.

Automatyczne wyczyszczenie starych długów przez ZUS brzmi jak finansowe wybawienie, ale dla wielu Polaków będzie miało słono płatną cenę w przyszłości. Choć 1 maja 2027 roku zaległości sprzed 1999 roku znikną bez składania wniosków, urzędnicy otwarcie ostrzegają: umorzone lata nie podniosą kapitału początkowego ani nie zwiększą podstawy obliczenia emerytury. Co więcej, okres ten nie wliczy się do stażu wymaganego przy ustalaniu prawa do renty czy innych świadczeń. Paradoksalnie jednak, w świetle Kodeksu pracy zadziała zupełnie inna, korzystna dla pracowników zasada, o której warto wiedzieć przed podjęciem decyzji o ewentualnej rezygnacji z abolicji.

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„Zakład Ubezpieczeń Społecznych umorzy 1 maja 2027 roku należności wobec ZUS sprzed 1999 r. Nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku. Aby zrezygnować z umorzenia, trzeba będzie złożyć oświadczenie” – poinformował ZUS. Zakład umorzy należności, które powstały przed 1 stycznia 1999 r. - zaległe składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odsetki za zwłokę, dodatkowe opłaty, opłaty prolongacyjne oraz koszty upomnienia i egzekucji.

Umorzenie nastąpi automatycznie, z mocy prawa. Oznacza to, że osoby zobowiązane nie muszą składać wniosków. Informacje w tej sprawie trafią do dłużników po umorzeniu należności, a więc po 1 maja 2027 r. na profil na portalu eZUS albo na ostatni zgłoszony adres do korespondencji.

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Z umorzenia można będzie zrezygnować w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia w tej sprawie. ZUS poinformuje uprawnione osoby o takiej możliwości. „Oświadczenie musi obejmować wszystkie należności, także te dotyczące na przykład pracowników. Nie można go później odwołać ani zmienić” – podkreślił ZUS. Na dzień 1 maja 2027 roku umorzone zostaną także postępowania egzekucyjne, które dotyczą umarzanych należności. Jeśli ktoś zrezygnuje z umorzenia, postępowanie egzekucyjne się nie zakończy.

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ZUS zaznaczył, że umorzenie obejmie także zaległości zabezpieczone na nieruchomościach i ruchomościach. „W przypadku hipoteki ZUS wyśle właścicielowi nieruchomości dokument, który pozwoli mu wystąpić do sądu wieczystoksięgowego z wnioskiem o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Jeśli dług zabezpiecza zastaw na ruchomości, ZUS sam wystąpi do naczelnika urzędu skarbowego o jego wykreślenie” – wyjaśnił. Wraz z umorzeniem długu wygaśnie także umowa o rozłożeniu na raty należności powstałych przed 1 stycznia 1999 r.

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Umorzone lata nie podniosą kapitału początkowego ani emerytury, ale w Kodeksie pracy zadziała zupełnie inna zasada

ZUS wyjaśnił również, że umorzenie może wpłynąć na wysokość przyszłej emerytury. Podkreślił, że jeśli zaległości dotyczą składek na własne ubezpieczenia społeczne lub osoby współpracującej, to okres objęty umorzeniem nie zostanie uwzględniony przy ustalaniu kapitału początkowego.

Umorzone składki nie zwiększą też podstawy obliczenia emerytury. ZUS nie zaliczy również tego okresu przy ustalaniu prawa do emerytury, renty i innych świadczeń, których przyznanie zależy od okresów składkowych i nieskładkowych. „Jest jednak dobra wiadomość. Jeśli ZUS umorzy zaległości z tytułu składek na własne ubezpieczenia społeczne, to okres, którego dotyczą, będzie wliczał się do stażu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy” – wskazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Umorzenie długów w ZUS sprzed 1999 roku – najczęstsze pytania i odpowiedzi (FAQ)

Kiedy ZUS umorzy stare zaległości składkowe?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie umorzy należności powstałe przed 1 stycznia 1999 roku w dniu 1 maja 2027 roku. Dotyczy to zaległych składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, FGŚP, a także odsetek za zwłokę, opłat dodatkowych oraz kosztów egzekucyjnych.

Czy trzeba złożyć wniosek o umorzenie długów w ZUS sprzed 1999 roku?

Nie, umorzenie nastąpi automatycznie z mocy prawa, więc dłużnicy nie muszą składać żadnych wniosków ani formularzy. Po 1 maja 2027 roku ZUS wyśle jedynie zawiadomienie o wyczyszczeniu zaległości na profil na portalu eZUS lub na ostatni zgłoszony adres korespondencyjny.

Czy można zrezygnować z umorzenia należności przez ZUS?

Tak, dłużnik ma 30 dni od otrzymania zawiadomienia z ZUS na złożenie oświadczenia o rezygnacji z umorzenia. Dokument musi obejmować wszystkie należności (również te za pracowników), a podjętej decyzji nie można później cofnąć ani zmienić.

Jak umorzenie składek w ZUS wpłynie na wysokość emerytury?

Okres objęty umorzeniem składek na własne ubezpieczenia lub osoby współpracującej nie zostanie uwzględniony przy ustalaniu kapitału początkowego i nie podniesie przyszłej emerytury. ZUS nie wliczy również tego czasu do okresów składkowych i nieskładkowych wymaganych do uzyskania prawa do emerytury lub renty, choć okres ten nadal będzie zaliczany do stażu pracy według Kodeksu pracy.

Co stanie się z hipoteką i egzekucją komorniczą po umorzeniu długu w ZUS?

Wraz z umorzeniem należności 1 maja 2027 roku wygasną umowy ratalne oraz zakończą się postępowania egzekucyjne dotyczące tych długów. W przypadku zastawu na ruchomościach ZUS sam złoży wniosek o jego wykreślenie w urzędzie skarbowym, natomiast właścicielowi nieruchomości prześle dokument umożliwiający wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.