Przemysł motoryzacyjny coraz częściej sięga po wyspecjalizowane spółki z sektora sztucznej inteligencji, a funkcje AI przenoszone są z serwerów w chmurze do komputerów samego pojazdu. Trend ten najwyraźniej widać dziś na rynku amerykańskim. Z perspektywy polskiej, osadzonej w unijnym porządku prawnym, kluczowe jest pytanie, czy obowiązujące przepisy pozwalają komercyjnie wdrażać takie rozwiązania i czy sprzyjają współpracy producentów z akademickimi spin-outami. Odpowiedź jest twierdząca, ale lokalne przetwarzanie nie jest skrótem regulacyjnym: zmienia rozkład obowiązków, a nie ich istnienie.

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Motoryzacja i AI: nowy model współpracy

Samochód od dawna jest produktem w dużej mierze programowym. Nowością jest skala, w jakiej producenci (OEM) korzystają z modeli sztucznej inteligencji rozwijanych poza własnymi strukturami, najczęściej przez młode, wąsko wyspecjalizowane spółki technologiczne. Przykładem jest ogłoszone w 2026 r. wieloletnie partnerstwo Mercedes-Benz z Liquid AI, spółką wywodzącą się ze środowiska MIT, dotyczące inteligencji wbudowanej w pojazdy, w szczególności lokalnego przetwarzania mowy i rozumienia języka.[1] Takich porozumień przybywa, a ich wspólnym mianownikiem jest przeniesienie części obliczeń AI do samego pojazdu (tzw. edge AI).



Zastosowania AI w samochodzie nie ograniczają się przy tym do relacji kierowca-pojazd. Można je uporządkować w kilku grupach:



1) interakcja z użytkownikiem - asystent głosowy, sterowanie ustawieniami kabiny, multimediami i nawigacją;

2) monitorowanie kierowcy - wykrywanie zmęczenia i rozproszenia uwagi, a w dalszej perspektywie ocena stanu psychofizycznego;

3) wspomaganie jazdy i bezpieczeństwo - kontrola prędkości, ostrzeganie przed zagrożeniem, reakcja na zmienne warunki pogodowe, manewry awaryjne;

4) zarządzanie pojazdem - koordynacja pracy podzespołów, gospodarka energią, paliwem i płynami, diagnostyka predykcyjna;

5) usługi oparte na danych - telematyka, ubezpieczenia oparte na stylu jazdy, serwis i obsługa flot.



Ta mapa ma znaczenie prawne. Większość obowiązków nie zależy od tego, czy system „jest AI”, lecz od tego, co robi, do czego ma dostęp i jakie skutki może wywołać jego prawidłowe albo błędne działanie. Publicznie opisane wdrożenia lokalnych modeli językowych dotyczą przede wszystkim pierwszej grupy, tj. asystenta kabinowego, i są wyraźnie oddzielane od projektów jazdy zautomatyzowanej.[2] Nie należy więc wyprowadzać z nich wniosków dotyczących wszystkich funkcji pojazdu. Ocena prawna musi przebiegać funkcja po funkcji.

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Od chmury do pokładu: co zmienia lokalne przetwarzanie

Edge AI oznacza wykonywanie obliczeń blisko źródła danych, tu na komputerze pojazdu. Model może być trenowany w centrum danych, a w samochodzie odbywa się wyłącznie inferencja, czyli wykorzystanie wytrenowanego modelu do uzyskania wyniku. Lokalne działanie nie oznacza też automatycznie, że system uczy się na każdej rozmowie kierowcy.



Z biznesowego punktu widzenia przeniesienie obliczeń do pojazdu daje niezależność od zasięgu, krótszy czas reakcji i niższe koszty infrastruktury. W praktyce jednak większość wdrożeń pozostaje hybrydowa: proste polecenia obsługiwane są lokalnie, a zapytania wykraczające poza możliwości mniejszego modelu trafiają do chmury. Określenie „offline” opisuje więc sposób łączności konkretnej funkcji, a nie gwarancję, że żadne dane nigdy nie opuszczą samochodu.



Z prawnego punktu widzenia lokalizacja obliczeń wpływa na przepływy danych, transfery do państw trzecich, ekspozycję na incydenty i organizację aktualizacji. Nie zastępuje jednak analizy przeznaczenia systemu. Warto też odróżnić model językowy od warstwy integracyjnej: dobrze zaprojektowany asystent nie steruje bezpośrednio urządzeniami wykonawczymi, lecz wybiera komendę z zamkniętego katalogu, a warstwa pośrednia sprawdza uprawnienia i stan pojazdu, może zażądać potwierdzenia lub odmówić wykonania. Taka architektura ułatwia późniejszą kwalifikację prawną i dowodzenie zgodności.

Kwalifikacja systemów AI w pojeździe

Model, system i pojazd

AI Act[3] rozróżnia model AI, system AI i produkt, w którym system jest osadzony. Model jest komponentem; system łączy go z interfejsem, danymi i narzędziami służącymi określonemu zastosowaniu; pojazd jest jeszcze szerszym produktem, objętym odrębnym reżimem homologacyjnym. Kwalifikacja na jednym poziomie nie przesądza o pozostałych.



Dostawcą systemu w rozumieniu AI Act będzie zwykle producent samochodu, który wprowadza go pod własną marką, nawet jeżeli model dostarczył startup. Startup może jednocześnie pozostawać dostawcą modelu, a jeżeli model spełnia przesłanki modelu AI ogólnego przeznaczenia (GPAI) z art. 3 pkt 63 AI Act, podlega obowiązkom z art. 53 (dokumentacja techniczna, informacje dla integratorów, polityka zgodności z prawem autorskim, podsumowanie danych treningowych). Określenie „foundation model” w materiałach marketingowych nie przesądza o statusie GPAI, a mały model lokalny może go mieć. Prywatny kierowca używający systemu wyłącznie do celów osobistych nie jest podmiotem stosującym (art. 2 ust. 10 AI Act); operator floty może nim być.

Asystent kabinowy a funkcja bezpieczeństwa

Asystent nie staje się systemem wysokiego ryzyka przez sam fakt montażu w pojeździe. Art. 6 ust. 1 AI Act łączy wysokie ryzyko z pełnieniem funkcji związanej z bezpieczeństwem produktu objętego prawodawstwem harmonizacyjnym. Po nowelizacji z 2026 r.[4] przepis wyraźniej odróżnia funkcje służące wyłącznie wygodzie użytkownika od funkcji, których awaria zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu.



Dla motoryzacji przewidziano przy tym ścieżkę sektorową. Pojazdy objęte rozporządzeniami 2018/858 i 2019/2144 znajdują się w sekcji B załącznika I, do której - zgodnie z art. 2 ust. 2 AI Act - stosuje się jedynie wybrane przepisy, a wymagania dla systemów AI mają być wprowadzane do prawa homologacyjnego (art. 107-109). Nie ma więc podstaw, by każdemu samochodowemu systemowi bezpieczeństwa przypisywać pełny pakiet obowiązków z rozdziału III AI Act albo oznakowanie CE; znak CE nie jest homologacją pojazdu. Jednocześnie zwykły asystent, który nie mieści się w tym wyjątku, podlega ogólnym przepisom AI Act, a wyjątek dla systemu samochodowego nie zwalnia automatycznie dostawcy modelu GPAI.



W praktyce należy osobno ocenić rozmowę o muzyce, regulację klimatyzacji, nawigację i polecenia oddziałujące na funkcje istotne dla jazdy. Nawet funkcja komfortu wymaga zabezpieczeń, jeżeli jej uruchomienie w określonym stanie pojazdu mogłoby stworzyć zagrożenie (np. zaparowanie szyb lub ograniczenie widoczności).

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Przejrzystość i kompetencje personelu

Jeżeli system prowadzi interakcję z człowiekiem, dostawca musi zapewnić, by użytkownik został poinformowany o rozmowie z AI najpóźniej przy pierwszej interakcji, chyba że jest to oczywiste z kontekstu (art. 50 ust. 1 AI Act). Nie oznacza to obowiązku komunikatu przed każdą odpowiedzią. Dobrą praktyką jest rozdzielenie trzech informacji: „rozmawiasz z AI”, „ta funkcja wymaga internetu” i „dane zostaną wykorzystane w dodatkowym celu”, ponieważ każda z nich ma inną podstawę prawną. Niezależnie od tego art. 4 AI Act wymaga od dostawców i podmiotów stosujących działań na rzecz kompetencji AI personelu, co w motoryzacji obejmuje zespoły integracji, serwisu i obsługi reklamacji.

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Kierowca w centrum: monitorowanie, emocje i ubezpieczenia

Monitorowanie kierowcy nie jest w UE wyłącznie wyborem projektowym. Rozporządzenie 2019/2144[5] wymaga wyposażania nowych pojazdów m.in. w systemy ostrzegania o senności i spadku koncentracji kierowcy (DDAW) oraz zaawansowane ostrzeganie o rozproszeniu uwagi (ADDW), których wymagania techniczne określają rozporządzenia delegowane.[6] Systemy te z natury przetwarzają obraz lub sygnały dotyczące konkretnej osoby, a coraz częściej opierają się na uczeniu maszynowym.



Granica przebiega między oceną stanu fizycznego a rozpoznawaniem emocji. Art. 5 ust. 1 lit. f AI Act zakazuje wnioskowania o emocjach osoby fizycznej w miejscu pracy, z wyjątkiem systemów służących celom medycznym lub bezpieczeństwa. Samochód służbowy, flota kurierska czy pojazd przewoźnika mogą być miejscem pracy. Motyw 18 AI Act wyjaśnia przy tym, że wykrywanie stanów fizycznych, takich jak zmęczenie, nie jest rozpoznawaniem emocji. Rozszerzenie prostego systemu wykrywania senności o analizę frustracji czy agresji kierowcy wymaga więc nowej oceny, a nie powielenia dotychczasowej kwalifikacji.



Na gruncie RODO[7] dane z kamery skierowanej na kierowcę nie stają się automatycznie danymi biometrycznymi szczególnej kategorii (art. 9), o ile nie są przetwarzane w celu jednoznacznej identyfikacji osoby. Systematyczne monitorowanie zachowania kierowcy, zwłaszcza w relacji pracowniczej, z dużym prawdopodobieństwem wymaga jednak oceny skutków dla ochrony danych (art. 35).



Najbardziej wrażliwym obszarem biznesowym jest wykorzystanie danych o stylu jazdy przez ubezpieczycieli. AI Act kwalifikuje jako wysokiego ryzyka ocenę ryzyka i ustalanie cen w ubezpieczeniach na życie i zdrowotnych (załącznik III pkt 5 lit. c), lecz nie obejmuje tym ubezpieczeń komunikacyjnych. Nie oznacza to swobody: taryfikacja oparta na profilowaniu kierowcy podlega RODO, w tym art. 22 w zakresie decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, a Data Act daje użytkownikowi pojazdu prawo do udostępnienia danych wybranemu podmiotowi trzeciemu, np. ubezpieczycielowi (art. 5).[8] Przykład amerykański pokazuje skalę ryzyka: w 2025 r. Federal Trade Commission zakwestionowała przekazywanie przez jednego z producentów danych o lokalizacji i stylu jazdy pośrednikom danych, z których korzystały firmy ubezpieczeniowe.[9] W modelu europejskim kluczowa jest więc przejrzysta, odrębna od samej funkcji asystenta podstawa przekazania danych.

Lokalne przetwarzanie a ochrona danych osobowych

Przeniesienie obliczeń do samochodu może ograniczyć przesyłanie nagrań, lokalizacji i historii poleceń na zewnętrzne serwery. Jest więc użytecznym środkiem ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych (art. 25 RODO). Europejska Rada Ochrony Danych w wytycznych dotyczących pojazdów skomunikowanych wprost zaleca, gdy to możliwe, przetwarzanie danych w pojeździe.[10] Wytyczne nie przesądzają jednak, że każda chmura jest niedopuszczalna ani że każde rozwiązanie lokalne jest zgodne z prawem.

„Offline” nie znaczy „anonimowo”. Nagranie głosu, treść polecenia, identyfikator profilu czy lokalizacja pozostają danymi osobowymi także wtedy, gdy nie opuszczają pamięci auta. Trzeba więc ustalić cel, podstawę prawną i okres przetwarzania. Na mapie przepływów danych powinny znaleźć się także logi diagnostyczne, dostęp serwisowy, synchronizacja po odzyskaniu zasięgu oraz sprzedaż używanego pojazdu.

Role podmiotów. Producent nie jest administratorem wszystkich danych tylko dlatego, że wyprodukował samochód, a dostawca modelu nie jest automatycznie podmiotem przetwarzającym. Rozstrzyga rzeczywisty wpływ na cele i sposoby przetwarzania (art. 4 pkt 7, art. 26 i 28 RODO). W modelu czysto lokalnym, w którym dostawca nie ma dostępu do danych, może on w ogóle nie przetwarzać danych osobowych użytkowników, co upraszcza umowę, ale wymaga udokumentowania. Wyjątek dla czynności osobistych kierowcy nie zwalnia przedsiębiorstw z obowiązków dotyczących ich własnego przetwarzania.

Podstawy prawne. Wykonanie zamówionej funkcji, personalizacja, analityka i trenowanie kolejnych wersji modelu to odrębne cele. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO obejmuje wyłącznie przetwarzanie obiektywnie niezbędne do wykonania umowy; wpisanie operacji do regulaminu nie czyni jej niezbędną. Nabywca pojazdu nie może przy tym skutecznie wyrazić zgody za pasażerów i innych kierowców.

Chmura i transfery. W modelu hybrydowym część zapytań trafia na serwery, często poza EOG. Wówczas zastosowanie mają art. 44-49 RODO. Lokalna obsługa podstawowych poleceń zmniejsza zakres transferu, ale go nie eliminuje. Zalecane jest przekazywanie wyłącznie informacji potrzebnych do konkretnego zapytania, a nie historii rozmów czy profilu pojazdu.

Trenowanie modeli. Według opinii EROD 28/2024 model trenowany na danych osobowych nie staje się automatycznie anonimowy; znaczenie ma możliwość wydobycia danych z parametrów lub odpowiedzi modelu.[11] Przeniesienie gotowego modelu do samochodu nie naprawia wad wcześniejszego przetwarzania, a dane zbierane na potrzeby rozwoju produktu wymagają odrębnej podstawy.

Przechowywanie, przenoszenie i dostęp do danych

Retencja



Lokalna architektura pozwala ograniczyć przechowywanie do minimum, np. przetwarzać głos krótkotrwale, bez utrwalania całej rozmowy. Okresy przechowywania powinny być określone dla każdej kategorii danych, a przy zmianie właściciela pojazdu niezbędna jest prosta i skuteczna funkcja usunięcia danych poprzedniego użytkownika.

Dostęp do informacji w urządzeniu



Niezależnie od RODO zapis informacji w urządzeniu końcowym i dostęp do nich regulują przepisy wdrażające art. 5 ust. 3 dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej, w Polsce art. 399 Prawa komunikacji elektronicznej.[12] Według wytycznych EROD 2/2023 operacja całkowicie lokalna, bez uzyskania dostępu przez inny podmiot, nie zawsze mieści się w tym reżimie; znaczenie mają jednak wcześniejsza instalacja oprogramowania, aktualizacje i późniejsze przesłanie danych.[13] Ogólny ekran „zgadzam się na AI” nie zastąpi opisu rzeczywistych operacji ani analizy wyjątku niezbędności. Odrębnie należy ocenić wysyłanie przez asystenta treści promocyjnych (art. 398 PKE).

Data Act



Nowoczesny samochód jest zazwyczaj produktem skomunikowanym, a część funkcji cyfrowych - usługami powiązanymi. Data Act przyznaje użytkownikowi prawo dostępu do danych generowanych przez korzystanie z produktu i ich udostępnienia osobom trzecim, np. warsztatom czy ubezpieczycielom (art. 4-5). Obowiązek projektowania produktów tak, by dane były domyślnie dostępne dla użytkownika (art. 3 ust. 1), dotyczy produktów wprowadzanych do obrotu po 12 września 2026 r. Istotne jest, że architektura lokalna nie wyłącza tych obowiązków: dane przechowywane wyłącznie w pojeździe nadal mogą wymagać udostępnienia użytkownikowi. Data Act nie nakazuje natomiast rejestrowania każdej rozmowy ani ujawniania wag modelu. Wytyczne Komisji dotyczące danych pojazdów pomagają odróżnić dane surowe i wstępnie przetworzone, objęte prawem dostępu, od informacji wywnioskowanych.[14] W najmie, leasingu i flotach trzeba pamiętać, że właściciel pojazdu nie jest osobą, której dotyczą wszystkie dane (art. 4 ust. 12 Data Act).

Przenoszenie danych



Prawo do przenoszenia danych z art. 20 RODO i prawa z Data Act mają różny zakres i różnych adresatów. W praktyce oba reżimy warto obsługiwać jednym, spójnym interfejsem, z rozróżnieniem danych osobowych kierowcy i danych produktu.



Naruszenia



Administrator zgłasza naruszenie ochrony danych Prezesowi UODO w ciągu 72 godzin od jego stwierdzenia, chyba że ryzyko dla osób jest mało prawdopodobne (art. 33-34 RODO). Jeżeli dostawca usługi asystenta jest jednocześnie dostawcą usług komunikacji elektronicznej, zastosowanie może mieć szczególny, 24-godzinny reżim z art. 402 PKE. Samo wyposażenie auta w łączność nie przesądza jednak o takim statusie. Lokalne przetwarzanie ogranicza skalę potencjalnych incydentów, ale nie eliminuje ryzyka, np. przy fizycznym dostępie do pojazdu.

Homologacja, cyberbezpieczeństwo i aktualizacje

Homologacja



Zgodnie z rozporządzeniem 2018/858[15] producent odpowiada przed organem homologacyjnym (w Polsce Transportowym Dozorem Technicznym) za homologację i zgodność produkcji. Umowa z dostawcą modelu nie przenosi tej publicznoprawnej odpowiedzialności. Dokumentacja AI przygotowana przez startup stanowi materiał do integracji, lecz nie zastępuje folderu informacyjnego, sprawozdań służby technicznej ani dowodów zgodności produkcji.



Cyberbezpieczeństwo



Regulamin EKG ONZ nr 155[16] wymaga certyfikowanego systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem (CSMS) oraz wykazania dla konkretnego typu pojazdu analizy zagrożeń, zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw i wyników testów. Dla OEM oznacza to konieczność objęcia startupu AI własnymi procesami bezpieczeństwa, w tym zobowiązaniami umownymi dotyczącymi podatności. Akt o cyberodporności (CRA)[17] wyłącza produkty objęte rozporządzeniem 2019/2144, ale nie całe oprogramowanie dostawców motoryzacyjnych: samodzielnie oferowana aplikacja lub moduł mogą podlegać CRA, którego obowiązki raportowania podatności stosuje się od 11 września 2026 r., a zasadnicze wymagania od 11 grudnia 2027 r.



Aktualizacje OTA



Edge AI wymaga regularnych aktualizacji modeli w pojazdach już użytkowanych. Regulamin EKG ONZ nr 156[18] przewiduje certyfikowany system zarządzania aktualizacjami (SUMS), identyfikację wersji oprogramowania, ocenę wpływu aktualizacji na homologowany typ oraz zabezpieczenie integralności i bezpieczne warunki instalacji. W UE wymagania te stosuje się do wszystkich nowych pojazdów od 7 lipca 2026 r.[19] Nie każda aktualizacja modelu oznacza nową homologację: o potrzebie zmiany lub rozszerzenia świadectwa decyduje wpływ zmiany na zatwierdzone właściwości (art. 33-34 rozporządzenia 2018/858). Uzasadnienie tej oceny trzeba zachować przed dystrybucją aktualizacji. Normy ISO 26262, ISO 21448 i ISO/SAE 21434 są dobrowolne, ale w praktyce stanowią standard umowny i dowodowy.

Obietnica działania offline



Jeżeli producent reklamuje określone funkcje jako działające bez połączenia, zapewnienie to wpływa na ocenę zgodności towaru z umową (art. 43b ustawy o prawach konsumenta).[20] Przedsiębiorca ma ponadto obowiązek dostarczania aktualizacji niezbędnych do zachowania zgodności, w tym bezpieczeństwa, przez okres wynikający z ustawowych kryteriów, a nie automatycznie przez dwa lata (art. 43k). Aktualizacja usuwająca zapowiedzianą funkcję lokalną albo rozpoczynająca przesyłanie dodatkowych danych może prowadzić do niezgodności z umową i wymaga ponownej analizy konsumenckiej i prywatności. Rekomendowane jest wskazanie w materiałach sprzedażowych, które polecenia działają lokalnie, a które wymagają połączenia, konta lub abonamentu.

Odpowiedzialność za wadliwe oprogramowanie

Odpowiedzialność sprzedawcy za zgodność samochodu z umową trzeba odróżnić od odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (art. 449¹ i nast. Kodeksu cywilnego)[21] oraz odpowiedzialności kontraktowej w łańcuchu dostaw. Umowny podział ryzyka między OEM a startupem nie ogranicza praw poszkodowanego.

Istotna zmiana nastąpi wraz z nową dyrektywą o odpowiedzialności za produkty wadliwe,[22] która wprost obejmuje oprogramowanie, w tym systemy AI, aktualizacje oraz powiązane usługi cyfrowe pozostające pod kontrolą producenta. Termin transpozycji upływa 9 grudnia 2026 r., a nowe zasady obejmą produkty wprowadzone do obrotu po tej dacie. Polska ustawa wdrażająca jest na etapie projektu.[23] Z perspektywy umów zawieranych już dziś oznacza to potrzebę zapewnienia OEM dostępu do historii wersji, wyników testów, informacji o podatnościach i dowodów usuwania wad, ponieważ to producent będzie pierwszym adresatem roszczeń, także dotyczących komponentu dostarczonego przez startup. Miejsce wykonywania obliczeń nie przesądza samo o wadliwości.

Akademickie spin-outy jako dostawcy wąskich specjalizacji

Autonomiczny i „inteligentny” pojazd wymaga wielu wąskich kompetencji:

- rozpoznawania mowy w hałaśliwej kabinie,

- oceny stanu kierowcy,

- percepcji w trudnych warunkach pogodowych,

- planowania manewrów awaryjnych czy

- optymalizacji zużycia energii.

Rzadko jedna spółka technologiczna jest w stanie rozwijać je wszystkie na najwyższym poziomie. Właśnie w takich niszach przewagę mają zespoły wywodzące się z uczelni, które przez lata prowadziły badania podstawowe w konkretnej dziedzinie. Można zatem postawić tezę, że współpraca producentów z akademickimi spin-outami będzie coraz powszechniejsza, a pojazd przyszłości będzie integrował rozwiązania wielu wyspecjalizowanych dostawców.



Model amerykański. W Stanach Zjednoczonych komercjalizacja badań uczelnianych opiera się na wyspecjalizowanych biurach transferu technologii, które udzielają spin-outom licencji (często wyłącznych w określonej dziedzinie zastosowania) i mogą przyjmować udziały w spółce zamiast części opłat licencyjnych.[24] Rozdzielone są przy tym role laboratorium badawczego, biura transferu technologii i samej spółki, a konflikty interesów założycieli-pracowników uczelni podlegają ujawnieniu i zarządzaniu. Ten model zapewnia czytelny łańcuch praw, co jest kluczowe dla przemysłowego odbiorcy.



Polskie ramy. W Polsce spin-out nie jest odrębną formą prawną; najczęściej przybiera postać spółki z o.o. lub prostej spółki akcyjnej, które mogą być tworzone w każdym prawnie dopuszczalnym celu i bez wymogu, by wspólnikiem był naukowiec (art. 151 § 1 i art. 300¹ § 1 KSH).[25] Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce[26] rozróżnia komercjalizację bezpośrednią, prowadzoną przez centrum transferu technologii (sprzedaż praw lub licencja), i pośrednią, realizowaną przez spółkę celową uczelni obejmującą udziały w spółkach wdrażających wyniki badań (art. 148-150a). Art. 152-157 tej ustawy regulują wyniki badań powstałe w ramach obowiązków pracownika uczelni: obowiązek ich ujawnienia, decyzję uczelni o komercjalizacji, możliwość przeniesienia praw na twórcę (tzw. uwłaszczenie) oraz podział środków. Ustawowy udział twórcy w przychodach nie jest udziałem w kapitale spin-outu.



Łańcuch praw trzeba odtworzyć osobno dla każdego składnika technologii. Prawo autorskie[27] różnicuje utwory pracownicze, utwory naukowe (art. 14) i programy komputerowe (art. 74 ust. 3, z domniemaniem nabycia praw przez pracodawcę). Wagi modelu, zbiory danych treningowych i know-how mogą podlegać innym reżimom niż kod. Odrębnej analizy wymaga legalność danych treningowych: wyjątek eksploracji tekstów i danych do celów badań naukowych (art. 26² pr. aut.) jest szerszy niż wyjątek ogólny (art. 26³), z którego korzysta podmiot komercyjny. Akademickie pochodzenie spółki nie przenosi na jej działalność gospodarczą uprawnień organizacji badawczej.



W praktyce głównym hamulcem nie jest brak podstaw prawnych, lecz czas i niepewność procesu komercjalizacji na uczelni oraz niejasny łańcuch praw. Dla producenta lub inwestora badanie due diligence spin-outu powinno obejmować umowy założycieli z uczelnią, decyzje dotyczące komercjalizacji, licencje i ewentualne obciążenia wynikające z finansowania publicznego badań.

Umowa producenta ze startupem AI

Współpraca OEM ze startupem rzadko jest jedną umową. Zwykle obejmuje licencję technologiczną, umowę o wspólnych pracach rozwojowych, umowę dostawy i utrzymania oprogramowania, a niekiedy inwestycję kapitałową. Należy je rozróżniać: licencja nie przenosi udziałów, inwestycja nie daje prawa do kodu, a partnerstwo nie jest przejęciem. Z perspektywy wdrożenia edge AI umowa powinna co najmniej rozstrzygać:



- prawo do instalacji modelu na urządzeniach w określonej liczbie pojazdów i wersji, do adaptacji pod konkretny procesor oraz do korzystania z niego przez nabywców pojazdów;

- prawa do dalszego trenowania, modyfikacji i ulepszeń, w tym możliwość ich wykorzystania poza danym projektem;

- licencje komponentów zewnętrznych i otwartych modeli, których warunki trzeba odczytać, a nie zakładać na podstawie określenia „open”;

- role w rozumieniu RODO i AI Act oraz zakres dostępu startupu do danych z pojazdów;

- dokumentację zgodności przekazywaną OEM na potrzeby homologacji, CSMS i SUMS, a także obowiązki zgłaszania podatności;

- zasady i terminy aktualizacji, testów regresji i zachowania deklarowanych funkcji offline;

- ciągłość wsparcia przez cały cykl życia pojazdu, w tym na wypadek niewypłacalności lub przejęcia startupu (np. depozyt kodu i wag modelu);

- podział odpowiedzialności i regresu, z uwzględnieniem nowego reżimu odpowiedzialności za produkty wadliwe.

Wnioski: czego uczy przykład amerykański i czy Polska jest gotowa

Rynek amerykański wdraża lokalne AI w pojazdach szybko, co wynika także z jego konstrukcji regulacyjnej. Federalne normy bezpieczeństwa pojazdów opierają się w USA na samocertyfikacji producenta, a nie na uprzedniej homologacji typu. Brak ogólnej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych oznacza z kolei mozaikę przepisów stanowych i rosnącą rolę egzekwowania ex post, czego przykładem jest wspomniana interwencja FTC w sprawie danych o stylu jazdy. Dla innych jurysdykcji, w tym europejskiej, wynikają z tego trzy lekcje: lokalne przetwarzanie jest skutecznym narzędziem ograniczania ryzyka prywatności; monetyzacja danych kierowcy jest obszarem najwyższego ryzyka regulacyjnego i reputacyjnego; wąsko wyspecjalizowane spin-outy stają się naturalnym partnerem producentów.



Na gruncie prawa polskiego i unijnego komercyjne wdrożenie motoryzacyjnego edge AI jest dopuszczalne, a kierunek ten jest wręcz premiowany przez zasadę ochrony danych w fazie projektowania. Rozwiązania lokalne nie zwalniają jednak z obowiązków wynikających z AI Act, Data Act, prawa homologacyjnego, CRA, prawa konsumenckiego i reżimu odpowiedzialności za produkt. Zmieniają ich rozkład: zmniejszają ekspozycję na transfery i incydenty w chmurze, ale zwiększają znaczenie aktualizacji, dokumentacji i utrzymania funkcji przez cały cykl życia pojazdu.



Gotowość polskiego otoczenia prawnego oceniamy jako wysoką w zakresie podstaw (prawo spółek, komercjalizacja uczelniana, ochrona danych), lecz niepełną w kilku obszarach. Należą do nich: oczekiwana transpozycja dyrektywy o odpowiedzialności za produkty wadliwe, praktyka nowo utworzonych organów nadzoru nad AI na podstawie ustawy o systemach sztucznej inteligencji,[28] dalsze akty sektorowe wprowadzające wymagania AI do homologacji oraz szybkość procedur komercjalizacji na uczelniach. Dla przedsiębiorców oznacza to, że przewaga konkurencyjna zależy dziś nie tylko od jakości modelu, ale też od dobrze zaprojektowanej architektury umów, danych i zgodności.

Kluczowe terminy

Data Zdarzenie 7 lipca 2026 Wymagania dotyczące aktualizacji oprogramowania (R156) dla wszystkich nowych pojazdów w UE 2 sierpnia 2026 AI Act - zasadnicze stosowanie obowiązków przejrzystości (art. 50) 11 września 2026 CRA - obowiązek raportowania aktywnie wykorzystywanych podatności i poważnych incydentów 12 września 2026 Data Act - obowiązek projektowania dostępu do danych dla nowo wprowadzanych produktów 9 grudnia 2026 Termin transpozycji dyrektywy o odpowiedzialności za produkty wadliwe 2 sierpnia 2027 AI Act - termin dostosowania modeli GPAI wprowadzonych przed 2 sierpnia 2025 11 grudnia 2027 CRA - zasadnicze stosowanie wymagań 2 sierpnia 2028 AI Act - wymagania dla systemów wysokiego ryzyka z załącznika I (z zastrzeżeniem ścieżki sektorowej dla motoryzacji)

Autor: K. Jakub Gładkowski, radca prawny KG LEGAL KIEŁTYKA GŁADKOWSKI



Stan prawny na 12 listopada 2026 r.

Przypisy:

[1] Mercedes-Benz Group, komunikat z 23 kwietnia 2026 r. o współpracy z Liquid AI, https://group.mercedes-benz.com/technology/innovation/collaboration/liquid-ai.html; zob. też MIT CSAIL Alliances, Liquid AI, Startup Connect, https://cap.csail.mit.edu/node/4185.

[2] I. Bousquette, Mercedes Vehicles Get an AI Upgrade, The Wall Street Journal, 10 listopada 2026 r., s. B4.

[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1689 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia zharmonizowanych przepisów dotyczących sztucznej inteligencji (akt w sprawie sztucznej inteligencji), Dz.U. UE L, 2024/1689, 12.7.2024, ze zm. (dalej: AI Act).

[4] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2026/1744 z dnia 8 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenia (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 i (UE) 2023/1230 w odniesieniu do uproszczenia wdrażania zharmonizowanych przepisów dotyczących sztucznej inteligencji, Dz.U. UE L, 2026/1744, 24.7.2026.

[5] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych […] w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa, Dz.U. UE L 325, 16.12.2019, s. 1, art. 6 ust. 1.

[6] Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1341 (DDAW) oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/2590 (ADDW).

[7] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. UE L 119, 4.5.2016, s. 1, ze zm. (dalej: RODO).

[8] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2854 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania (akt w sprawie danych), Dz.U. UE L, 2023/2854, 22.12.2023 (dalej: Data Act).

[9] Federal Trade Commission, FTC Takes Action Against General Motors for Sharing Drivers’ Precise Location and Driving Behavior Data Without Consent, komunikat z 16 stycznia 2025 r.

[10] EROD, Wytyczne 01/2020 dotyczące przetwarzania danych osobowych w kontekście pojazdów skomunikowanych i aplikacji związanych z mobilnością, wersja 2.0, 9 marca 2021 r., pkt 73-76.

[11] EROD, Opinia 28/2024 w sprawie niektórych aspektów ochrony danych związanych z przetwarzaniem danych osobowych w kontekście modeli AI, 18 grudnia 2024 r.

[12] Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r., Dz.U. UE L 201, 31.7.2002, s. 37, ze zm.; ustawa z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej, Dz. U. z 2024 r. poz. 1221, z późn. zm. (dalej: PKE).

[13] EROD, Wytyczne 2/2023 w sprawie technicznego zakresu stosowania art. 5 ust. 3 dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej, wersja 2.0, 7 października 2024 r.

[14] Komunikat Komisji - Wytyczne dotyczące danych pojazdu, towarzyszące rozporządzeniu (UE) 2023/2854, Dz.U. UE C, C/2025/5026, 15.9.2025.

[15] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep […], Dz.U. UE L 151, 14.6.2018, s. 1; rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/683, Dz.U. UE L 163, 26.5.2020, s. 1.

[16] Regulamin EKG ONZ nr 155 - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie cyberbezpieczeństwa i systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem [2025/5], Dz.U. UE L, 2025/5, 10.1.2025.

[17] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/2847 z dnia 23 października 2024 r. (akt o cyberodporności), Dz.U. UE L, 2024/2847, 20.11.2024, art. 2 ust. 2 lit. c, art. 14, 69 i 71.

[18] Regulamin EKG ONZ nr 156 - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie aktualizacji oprogramowania i systemu zarządzania aktualizacjami oprogramowania [2021/388], Dz.U. UE L 82, 9.3.2021, s. 60; seria poprawek 01 obowiązuje od 4 czerwca 2026 r.

[19] Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2236 z dnia 20 czerwca 2022 r., Dz.U. UE L 296, 16.11.2022, s. 1, art. 2 ust. 7.

[20] Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2026 r. poz. 1244.

[21] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. z 2026 r. poz. 795.

[22] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/2853 z dnia 23 października 2024 r. w sprawie odpowiedzialności za produkty wadliwe, Dz.U. UE L, 2024/2853, 18.11.2024; sprostowanie: Dz.U. UE L, 2026/90364, 7.5.2026, art. 4, 7, 11, 21-22.

[23] Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (UC163), wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów, wpis z 25 sierpnia 2026 r.

[24] MIT Technology Licensing Office, Understanding the Licensing Process, https://tlo.mit.edu/understand-ip/understanding-licensing-process; MIT Policies and Procedures, 13.1 Intellectual Property oraz 4.4 Conflict of Interest.

[25] Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Dz. U. z 2024 r. poz. 18, z późn. zm. (dalej: KSH).

[26] Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2026 r. poz. 1362.

[27] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2025 r. poz. 24, ze zm. (dalej: pr. aut.); dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r., Dz.U. UE L 130, 17.5.2019, s. 92, art. 3-4.

[28] Ustawa z dnia 3 lipca 2026 r. o systemach sztucznej inteligencji, Dz. U. z 2026 r. poz. 1003.