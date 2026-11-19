Nawet 450 tysięcy osób mogło wziąć udział w niedzielnej manifestacji na praskich błoniach Letná. Obywatele masowo sprzeciwili się rządowemu projektowi likwidacji abonamentu RTV, widząc w nim próbę politycznego przejęcia telewizji i radia. Tak potężnego zrywu społecznego niepodległe Czechy jeszcze nie widziały, a iskrą zapalną stało się nocne głosowanie w parlamencie.

Okazuje się, że blisko 450 tysięcy ludzi mogło uczestniczyć w niedzielnej (15 listopada) manifestacji w Pradze, ustanawiając tym samym historyczny rekord Republiki Czeskiej. Bezprecedensowy zryw wywołał kontrowersyjny projekt ustawy o likwidacji abonamentu RTV. Protestujący mówią wprost o zagrożeniu dla niezależności telewizji i radia oraz domagają się natychmiastowego wycofania przepisów z parlamentu.

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Nocne głosowanie o 4.36 przelało czarę goryczy. Dlaczego posłowie rządu Andreja Babisza tak bardzo się spieszyli?

Demonstrację zwołaną przez inicjatywę Milion Chwil dla Demokracji nazwano „Nigdy więcej 4.36”. To nawiązanie do nocnej godziny przyjęcia w pierwszym czytaniu i skierowania do dalszych prac parlamentarnych rządowego projektu likwidacji abonamentu i finansowania publicznego radia i telewizji z budżetu państwa. Głosowanie przeprowadzono, mimo że na głos w debacie czekało jeszcze 65 posłów. Zdaniem protestujących zmiany prowadzą do upaństwowienia publicznych nadawców i zagrażają ich niezależności.

Lider Miliona Chwil Mikulasz Minarz podkreślił, że protest skierowany jest „przeciwko siłowemu stylowi sprawowania rządów przez premiera Andreja Babisza”. Ustawa o mediach jest jego zdaniem przykładem podejmowania decyzji bez wcześniejszych otwartych dyskusji. Krytycy rządu zwracają także uwagę na ich zdaniem błędne i podejmowane nagle decyzje personalne.

Protestujący stawiają sprawę jasno i uderzają w konkretne nazwiska. Te żądania odczytano ze sceny w Pradze

Podczas niedzielnego zgromadzenia odczytano petycję, w której m.in. domagano się dyskusji członków rządu z ekspertami. Zwrócono się z żądaniem przeprosin za nocne głosowanie o godz. 4.36. Kolejnym żądaniem jest odwołanie lidera skrajnie prawicowego ruchu Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPD) Tomia Okamury ze stanowiska przewodniczącego Izby Deputowanych oraz odebranie przedstawicielowi SPD wpływu na resort obrony.

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Podczas trwającego prawie trzy godziny wiecu na podium zmieniali się mówcy reprezentujący bogaty przekrój zawodów i grup społecznych. Byli przedstawiciele uczniów i studentów oraz nauczyciele akademiccy. Krótkie wystąpienia mieli aktorzy i sportowcy. Przyszli rolnicy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Prywatnego Rolnictwa. Mocno zabrzmiał głos różnych Kościołów. Cytowano wypowiedź kardynała Frantiszka Tomaszka z 1989 roku, gdy upadał komunizm: „W tej ważnej godzinie walki o prawdę i sprawiedliwość w naszym kraju ja i Kościół katolicki stoimy po stronie narodu”.

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Rządzący nie gryzą się w język i atakują organizatorów. Padły mocne słowa o „biznesie” i „podżegaczach”

Jeszcze przed rozpoczęciem demonstracji w niedzielę wypowiadali się politycy koalicji. Jeden z liderów ruchu ANO premiera Babisza, Radek Vondraczek powiedział, że „protest jest pozbawiony treści”, a organizatorów nazwał podżegaczami i zawodowymi organizatorami demonstracji. Minister spraw zagranicznych i lider partii Zmotoryzowani Petr Macinka określił demonstrację jako „biznes” i zapewnił, że rząd wprowadzi zaplanowane zmiany w finansowaniu mediów publicznych.

Historyczny rekord czy błąd w szacunkach? Policja wydała komunikat po słowach o 400 tysiącach uczestników

Podczas protestu Minarz poinformował, że uczestniczy w nim od 350 tys. do 450 tys. osób. Później powiedział, powołując się na policję, że przyszło ok. 400 tys. osób. Według tych danych byłoby to najliczniejsze publiczne zgromadzenie w historii Republiki Czeskiej, która powstała w 1993 r. Od tych informacji zdystansowała się rzeczniczka policji Eva Kropacova, która powiedziała agencji CTK, że siły porządkowe nie podają liczby uczestników.

Manifestacja odbyła się na błoniach na Letnej. W tym samym miejscu podczas aksamitnej rewolucji przeciwko rządom komunistów protestowało od 700 tys. do 800 tys. osób. Inicjatywa Milion Chwil dla Demokracji organizowała demonstracje przeciwko rządowi Babisza w 2019 roku. Według szacunków mogło pojawić się na nich około ćwierć miliona osób.