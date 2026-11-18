Czekają nas rewolucyjne zmiany na cmentarzach. Rząd przygotował projekt ustawy dopuszczającej m. in. rozsypywanie prochów zmarłych i chowanie w biournach. Zmienią się też zasady: funkcjonowania domów pogrzebowych, przeprowadzania ekshumacji i transportu zwłok.

Projekt nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady ministrów opublikowano informację o projektowanej nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zmiany mają dostosować przepisy do współczesnych uwarunkowań społecznych, organizacyjnych i prawnych. Dotychczasowe regulacje nie odpowiadają obecnym potrzebom obywateli ani wyzwaniom związanym z organizacją i funkcjonowaniem cmentarzy.

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Podstawowym celem projektowanej ustawy jest zmiana przepisów regulujących kwestie związane z formą pochówku osób zmarłych, jak również zakładaniem, organizacją, zamykaniem i likwidacją cmentarzy. Proponowane rozwiązania mają uwzględniać oczekiwania społeczne dotyczące godnego pochówku i upamiętnienia osób zmarłych, przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa sanitarnego oraz poszanowania tradycji i wartości związanych z kultem pamięci osoby zmarłej.

Nowe formy pochówku

Zmiany w zakresie nowych form pochówku będą dotyczyć liberalizacji sposobu uczczenia zwłok osoby skremowanej. Po wejściu w życie ustawy będzie możliwe:

rozsypywanie prochów na polu pamięci sytuowanym w granicach cmentarza, z zapewnieniem informacji w widocznym miejscu o personaliach osób, których prochy zostały rozsypane w tym miejscu,

na polu pamięci sytuowanym w granicach cmentarza, z zapewnieniem informacji w widocznym miejscu o personaliach osób, których prochy zostały rozsypane w tym miejscu, rozsypywanie prochów poza cmentarzem w dwóch formach: w miejscach wyznaczonych przez gminę oraz na morzu,

dochowywanie urny z prochami do grobu ziemnego lub murowanego na terenie cmentarza czynnego lub zamkniętego,

z prochami do grobu ziemnego lub murowanego na terenie cmentarza czynnego lub zamkniętego, chowanie w biournie.

Ponadto projekt zakłada wprowadzenie przepisów rozstrzygających zasady wykonania woli zmarłego w zakresie traktowania jego zwłok lub prochów przez osoby mające prawo do pochowania.

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Funkcjonowanie domów pogrzebowych

Obowiązujące przepisy nie określają w sposób dostatecznie precyzyjny zasad funkcjonowania domów pogrzebowych. W szczególności chodzi o domy pogrzebowe zlokalizowane poza terenem cmentarzy, co utrudnia jednolite stosowanie wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

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W projekcie nowelizacji przewidziano:

zapewnienie spójnych zasad funkcjonowania domów pogrzebowych oraz skutecznego nadzoru sanitarnego nad miejscami przechowywania i przygotowywania zwłok do pochowania.

nad miejscami przechowywania i przygotowywania zwłok do pochowania. objęcie domów pogrzebowych jednolitymi wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi, niezależnie od ich lokalizacji, oraz doprecyzowanie zasad prowadzenia działalności związanej z obsługą pochówków.

Doprecyzowanie zasad przeprowadzania ekshumacji

Obowiązujące przepisy nie regulują w sposób wyczerpujący procedury uzyskiwania zezwoleń na ekshumację, przypadków niewymagających zezwolenia ani zasad rozstrzygania sporów pomiędzy osobami uprawnionymi do pochowania. Dlatego projekt zakłada:

zapewnienie przejrzystych i jednolitych zasad przeprowadzania ekshumacji , uwzględniających wymagania sanitarno-epidemiologiczne oraz prawa osób uprawnionych,

, uwzględniających wymagania sanitarno-epidemiologiczne oraz prawa osób uprawnionych, określenie procedury wydawania zezwoleń na ekshumację, katalogu przypadków niewymagających zezwolenia, kręgu podmiotów uprawnionych do składania wniosków, warunków sanitarnych i terminów przeprowadzania ekshumacji oraz zasad postępowania w przypadku sporów.

Uregulowanie międzynarodowego transportu zwłok, szczątków i prochów ludzkich

Obecne regulacje dotyczące międzynarodowego transportu zwłok, szczątków i prochów ludzkich są rozproszone i nie obejmują kompleksowo zagadnień związanych z bezpieczeństwem sanitarno-epidemiologicznym, w szczególności w przypadku zgonów na choroby wysoce zakaźne. W związku z tym w projekcie przewidziano przepisy, które: