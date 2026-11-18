71 proc. Polaków sprzeciwia się podnoszeniu podatków na finansowanie dodatkowych świadczeń społecznych - wynika z sondażu opublikowanego w „Rz”. Za zwiększeniem wydatków socjalnych i finansowaniem ich nowymi podatkami opowiedziało się 25,5 proc. ankietowanych.

Jak czytamy w środowym wydaniu gazety, w grupie 71 proc. przeciwników nowego socjalu finansowanego wyższymi podatkami, 24 proc. jest raczej przeciwna, a 46,8 proc. - zdecydowanie. Zdania w tej sprawie nie ma 3,8 proc. badanych.

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Polacy przeciw podwyżkom podatków na cele socjalne

Ponadto, w grupie zwolenników obozu rządzącego (Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Droga) 35 proc. dopuszcza zwiększanie podatków, by sfinansować nowe wydatki socjalne, a 58 proc. jest przeciw.

Wśród wyborców opozycji „za” opowiedziało się 17 proc. wobec 82 proc. głosów przeciwnych. Jednocześnie negatywne zdanie na ten temat mają zarówno wyborcy PiS (88 proc. przeciwników), jak i Konfederacji (98 proc. przeciwników).

Badanie na zlecenie „Rzeczpospolitej” przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na próbie 1069 osób w dniach 6-7 listopada.