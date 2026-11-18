Rząd przyjął nową ustawę azbestową. Będą kary do 100 tys. zł, ale zniknie uciążliwy coroczny obowiązek
REKLAMA
REKLAMA
Rząd przyjęła już projekt ustawy o wyrobach zawierających azbest, który całkowicie przebudowuje zasady jego usuwania i ewidencjonowania w Polsce. Nowe prawo znosi uciążliwy obowiązek corocznego składania informacji przez właścicieli nieruchomości, ale jednocześnie wprowadza surowe kary administracyjne sięgające nawet 100 tys. zł oraz ścisły system zezwoleń dla firm wykonawczych.
- Kto i na jakich zasadach usunie eternit? Firmy będą potrzebowały specjalnych zezwoleń
- Nie zawsze trzeba będzie zrywać azbest. Rząd wskazuje konkretne wyjątki od reguły
- Dobra wiadomość dla właścicieli nieruchomości. Znika coroczna papierologia, ale zostaje jednorazowa deklaracja
- Kary do 100 tys. zł i mapa azbestowego problemu. W tych województwach sytuacja jest najtrudniejsza
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wyrobach zawierających azbest we wtorek 17 listopada br. Nowe przepisy aktualizują obecne prawo i dostosowują je do wymogów europejskich. „Zwiększenie bezpieczeństwa prac związanych z usuwaniem i zabezpieczaniem azbestu, usprawnienie inwentaryzacji wyrobów azbestowych oraz zwiększenie ochrony osób narażonych na jego działanie” - to główne cele projektu ustawy. Nowe prawo przewiduje także kary administracyjne za łamanie przepisów.
REKLAMA
REKLAMA
Kto i na jakich zasadach usunie eternit? Firmy będą potrzebowały specjalnych zezwoleń
Resort rozwoju i technologii wskazał, że projekt ustawy kompleksowo reguluje działalność związaną z usuwaniem i zabezpieczaniem wyrobów zawierających azbest. „Wprowadza nadrzędną zasadę, zgodnie z którą prace te będą wykonywane przez wykonawców posiadających odpowiednie zezwolenie. Ma to uporządkować zasady prowadzenia tego rodzaju działalności i zwiększyć bezpieczeństwo realizowanych prac” - wyjaśniono.
Nowe przepisy zakładają również aktualizację zasad inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz funkcjonowania tzw. bazy azbestowej. Resort przypomniał, że jest to bezpłatne narzędzie informatyczne, z którego korzystają jednostki samorządu terytorialnego do ewidencjonowania wyrobów azbestowych. Dane wprowadzają urzędy gmin i urzędy marszałkowskie na podstawie informacji przekazywanych przez osoby fizyczne i prawne. Baza umożliwia monitorowanie ilości wyrobów zawierających azbest zinwentaryzowanych i unieszkodliwionych na terenie poszczególnych gmin i województw.
„Aktualizacja zasad jej funkcjonowania ma usprawnić gromadzenie i weryfikację danych, a w konsekwencji pozwolić na dokładniejsze określenie ilości wyrobów zawierających azbest, które nadal wymagają usunięcia, oraz ocenę rzeczywistego stanu oczyszczenia Polski z azbestu” - przekazał resort rozwoju.
REKLAMA
Nie zawsze trzeba będzie zrywać azbest. Rząd wskazuje konkretne wyjątki od reguły
Projektowane przepisy ustalają nadrzędną zasadę usuwania wyrobów zawierających azbest oraz wskazują przypadki, w których wyroby go zawierające będą mogły zostać jedynie zabezpieczone w sposób trwały. W projekcie wymienia się:
- podziemne instalacje ciepłownicze, elektroenergetyczne,
- wyłączone z eksploatacji podziemne instalacje wodociągowe i kanalizacyjne,
- drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest,
- płyty warstwowe lub płyty żeberkowe znajdujące się w ścianie lub w pokryciach warstwowych połączonych trwale ze ścianą osłonową budynku lub w konstrukcji stropodachu.
Dobra wiadomość dla właścicieli nieruchomości. Znika coroczna papierologia, ale zostaje jednorazowa deklaracja
Nowe prawo zaktualizuje przepisy o inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z oceną skutków regulacji dołączonej do projektu, z chwilą stwierdzenia faktu posiadania wyrobów zawierających azbest użytkujący te wyroby powinien dokonać ich inwentaryzacji, a jej wyniki wpisać w deklarację dotyczącą takich wyrobów. Następnie taka deklaracja będzie musiała być złożona do - odpowiednio - wójta, burmistrza, prezydenta miasta (dot. osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami) lub marszałka województwa.
Po zmianie przepisów nie trzeba będzie co roku składać informacji o wyrobach zawierających azbest, a odpowiednie deklaracje ma się składać tylko w przypadku zmiany danych.
Nowe przepisy mają też zaktualizować świadczenia socjalne i zdrowotne dla byłych pracowników podmiotów, które stosowały azbest w produkcji. Jak również świadczenia zdrowotne dla pracowników wykonujących prace, polegające na usuwaniu lub zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest.
Kary do 100 tys. zł i mapa azbestowego problemu. W tych województwach sytuacja jest najtrudniejsza
Ustawa wprowadzi też administracyjne kary do 100 tys. zł za łamanie przepisów. Pieniądze te mają trafić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a potem na finansowanie usuwania azbestu.
Rozmieszczenie wyrobów z azbestem na terenie Polski jest zróżnicowane pod względem geograficznym i jest związane z lokalizacją zakładów produkujących wyroby zawierające azbest na linii Wisły. Najwięcej takich wyrobów zinwentaryzowano na terenie województw: mazowieckiego, lubelskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i świętokrzyskiego. Im dalej na zachód Polski, tym liczba wyrobów azbestowych zdecydowanie maleje.
W OSR ustawy poinformowano, że wyroby zawierające azbest są do usunięcia z 2,8 mln obiektów; z tego 0,5 mln to budynki mieszkalne, 1,8 mln – budynki gospodarcze, 0,5 mln – budynki przemysłowe, użyteczności publicznej i inne obiekty. Na podstawie danych za lata 2020-2024 dotyczących zeskładowanych odpadów zawierających azbest corocznie usuwanych jest średnio ok. 193 tys. ton wyrobów z azbestem.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA