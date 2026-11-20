Zamiast kosztownego nagrobka i pochówku zmarłej osoby bliskiej na cmentarzu – rozsypanie jej prochów poza cmentarzem, w miejscu wyznaczonym przez gminę lub na morzu. Rząd nowelizuje ustawę o z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych i wprowadza zupełnie nowe formy pochówku, które – mają odpowiadać „obecnym potrzebom obywateli” oraz „oczekiwaniom społecznym dotyczącym godnego pochówku i upamiętnienia osób zmarłych”.

Dopuszczalne sposoby pochówku (postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi) w świetle aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, a konkretnie jej art. 12 – zwłoki mogą być pochowane przez złożenie ich w: grobach ziemnych,

grobach murowanych ,

, katakumbach lub

lub zatopienie ich w morzu. Szczątki pochodzące ze spopielenia zwłok (tzw. kremacji) mogą natomiast być przechowywane w tzw. kolumbariach, czyli – specjalnych budowlach cmentarnych przeznaczonych do składania urn z prochami zmarłych. Groby ziemne, groby murowane i kolumbaria przeznaczone na składanie zwłok i szczątków ludzkich mogą przy tym znajdować się wyłącznie na cmentarzach.

Polskie prawo nie przewiduje obecnie możliwości rozsypywania prochów – ani na morzu, ani w lesie, ani na prywatnej posesji. Po kremacji prochy muszą zostać złożone na cmentarzu, w jednej z form przewidzianych ustawą.

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Zatopienie zwłok morzu, zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – na czym polega ta forma pochówku, dopuszczalna przez aktualnie obowiązujące przepisy?

Jak zostało wspomniane powyżej – zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – poza złożeniem zwłok w grobach ziemnych, murowanych lub katakumbach albo ich spopieleniem i przechowywaniem w kolumbariach na cmentarzu – dopuszczalne jest również zatopienie zwłok w morzu. Na czym jednak w praktyce polega ta forma pochówku i czy chodzi o rozsypanie prochów zmarłego w morzu?

Odpowiedzi na to pytanie należy poszukiwać w art. 16 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zgodnie z którym – ciała osób zmarłych na okrętach będących na pełnym morzu powinny być pochowane przez zatopienie w morzu zgodnie ze zwyczajami morskimi. W przypadkach kiedy okręt może jednak, w przeciągu 24 godzin, przybyć do portu objętego programem podróży – należy zwłoki przewieźć na ląd i tam pochować.

W praktyce tradycyjny pochówek morski polega na:

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umieszczeniu zwłok w trumnie lub specjalnym pojemniku zapewniającym trwałe zatonięcie,

odpowiednim obciążeniu trumny,

przeprowadzeniu ceremonii na pokładzie statku,

opuszczeniu lub zrzuceniu trumny do morza w miejscu dopuszczonym do takich pochówków oraz

odnotowaniu miejsca pochówku w dokumentacji statku.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami – nie jest natomiast dopuszczalne rozsypywanie prochów zmarłego na morzu. Wszystko ma się jednak, w tej kwestii, zmienić w związku z projektem nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych nad którą pracuje obecnie rząd (a konkretnie – Ministerstwo Rozwoju i Technologii).

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Rozsypanie prochów zmarłego bliskiego poza cmentarzem zamiast finansowania nagrobka – rząd (a konkretnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii) wprowadza rewolucję w pochówkach i liberalizuje przestarzałe przepisy, które nie odpowiadają obecnym „oczekiwaniom społecznym dotyczącym godnego pochówku i upamiętnienia osób zmarłych”

W dniu 17 listopada 2026 r. do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, zostały wpisane założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (numer w ww. wykazie: UD506), który zakłada dostosowanie przepisów dotyczących cmentarzy i chowania zmarłych do współczesnych uwarunkowań społecznych, organizacyjnych i prawnych. Obowiązująca ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – jak podkreśla Ministerstwo Rozwoju i Technologii – została uchwalona w odmiennych realiach ustrojowych i społecznych, w związku z czym część jej rozwiązań nie odpowiada obecnym potrzebom obywateli ani wyzwaniom związanym z organizacją i funkcjonowaniem cmentarzy.

Podstawowym celem projektowanej ustawy jest zmiana ram prawnych regulujących kwestie związane z formą pochówku osób zmarłych. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, w art. 2 w pkt 12 – gwarantuje każdemu prawo do otrzymania pochówku zgodnie z wyznawanymi zasadami religijnymi lub przekonaniami w sprawach religii. Projekt nowelizacji, przygotowywany przez rząd, ma odpowiadać na postulaty zgłaszane od wielu lat przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne, wskazujące na potrzebę uregulowania zagadnień, które nie zostały dostatecznie uwzględnione w obowiązujących przepisach. W efekcie, proponowane rozwiązania mają zapewnić większą przejrzystość i spójność regulacji.

Oczekiwane zmiany w zakresie sposobu upamiętnienia i pochówku wiążą się również z częstszymi wyjazdami i długotrwałymi pobytami za granicą. Osoby mające doświadczenia z innych państw – coraz częściej zwracają uwagę na potrzebę wprowadzenia rozwiązań prawnych umożliwiających inne, ale równie godne względem obecnie dostępnych, sposoby uczczenia pamięci bliskich w formach stosowanych i akceptowanych w wielu krajach europejskich.

Wśród najczęściej podnoszonych problemów wskazuje się brak precyzyjnych regulacji dotyczących miejsca pochówku, umożliwienia nowych, również tych bardziej ekologicznych form pochówku, a także zasad likwidacji cmentarzy i grobów.

Ważne W projekcie ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, mają zostać dopuszczone zupełnie nowe formy pochówku, w tym m.in. ma nastąpić liberalizacja sposobu uczczenia zwłok osoby skremowanej. Wśród ww. nowych form pochówku, ustawa ma przewidywać: Rozsypywanie prochów na polu pamięci sytuowanym w granicach cmentarza , z zapewnieniem informacji w widocznym miejscu o personaliach osób, których prochy zostały rozsypane w tym miejscu. Określone zostaną minimalne wymagania dotyczące urządzania, oznaczania i utrzymania pól pamięci, zasady prowadzenia ewidencji osób upamiętnionych oraz zakresu odpowiedzialności zarządcy cmentarza za utrzymanie pól pamięci.

, z zapewnieniem informacji w widocznym miejscu o personaliach osób, których prochy zostały rozsypane w tym miejscu. Określone zostaną minimalne wymagania dotyczące urządzania, oznaczania i utrzymania pól pamięci, zasady prowadzenia ewidencji osób upamiętnionych oraz zakresu odpowiedzialności zarządcy cmentarza za utrzymanie pól pamięci. Dopuszczenie rozsypywania prochów poza cmentarzem w dwóch formach :

: w miejscach wyznaczonych przez gminę oraz na morzu , np. z pokładu statku lub łodzi, w odpowiedniej odległości od brzegu do morza.

Jeżeli chodzi o pierwszą ze wspomnianych form rozsypywania prochów – kompetencją gminy będzie wyznaczenie miejsca przeznaczonego do rozsypywania prochów poza cmentarzem, stosownie do oczekiwań mieszkańców i lokalnych uwarunkowań. Jako podmiot odpowiedzialny za zapewnienie miejsc pochówku – gmina najlepiej oceni, czy i gdzie takie miejsce powinno powstać. Rozwiązanie to ma wprowadzać nową możliwość pochówku i jednocześnie nie stanowić zobowiązania dla gminy, aby takie miejsce wyznaczyć. Ponadto dopuszczone zostanie rozsypanie prochów na morzu. Taka forma pochówku będzie dopuszczalna w określonej w ustawie odległości od brzegu, z dala od portów i kąpielisk. Dochowywanie urny z prochami do grobu ziemnego lub murowanego na terenie cmentarza czynnego lub zamkniętego oraz wpływ takiego dochowania na możliwość zamknięcia i likwidacji cmentarza.

na terenie cmentarza czynnego lub zamkniętego oraz wpływ takiego dochowania na możliwość zamknięcia i likwidacji cmentarza. Dochowanie w biournie oraz zasady jej pochowania (w tym określenie miejsca, w których dopuszczalny jest taki pochówek). Ustalone zostaną zasady oznaczania takiego miejsca pamięci, sposób pielęgnacji i zasady usuwania roślin, które wyrosły z biourny lub pod którymi biourna została pochowana oraz postępowania w zakresie likwidacji takiego miejsca pochówku w wyniku potrzeby zmiany przeznaczenia terenu. Celem regulacji jest stworzenie podstaw prawnych umożliwiających stosowanie biourn jako alternatywnej formy pochówku i upamiętnienia osób zmarłych, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony środowiska, poszanowania godności zmarłych oraz pewności prawnej dla rodzin i właścicieli nieruchomości. Dopuszczone zostanie stosowanie biodegradowalnych urn umożliwiających umieszczenie prochów osoby zmarłej w biournie zawierającej sadzonkę drzewa lub innej rośliny.

Wprowadzenie możliwości rozsypywania prochów zmarłych w miejscach wskazanych przez organ publiczny (gminę) oraz na obszarach morskich oddalonych od brzegu – ma zapewnić poszanowanie godności zmarłych, porządku publicznego, w tym ochrony środowiska, jak i praw właścicieli nieruchomości, a jednocześnie umożliwić realizację woli osób, które za życia wyraziły życzenie takiej formy pochówku.

Rozsypanie prochów zmarłego bliskiego poza cmentarzem zamiast finansowania nagrobka – kiedy przepisy wprowadzające nowe formy pochówku wejdą w życie?

Należy podkreślić, że w dniu 17 listopada 2026 r., do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, zostały dopiero wpisane założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, który ma wprowadzić nowe formy pochówku, m.in. prawo do rozsypania prochów zmarłego poza cmentarzem, tj. w miejscu wyznaczonym przez gminę lub na morzu. Jako osobę odpowiedzialną za opracowanie projektu, zgodnego z ww. założeniami wyznaczono wiceministra rozwoju i technologii Tomasza Lewandowskiego, a planowanym terminem przyjęcia projektu przez Radę Ministrów jest II kwartał 2027 r. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jeszcze zatem, kiedy nowe przepisy, liberalizujące zasady pochówku w Polsce, miałyby wejść w życie. Z całą pewnością nie nastąpi to jednak szybciej niż w pierwszej połowie przyszłego roku.

Podstawa prawna :