Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Europejskim Portfelu Tożsamości Cyfrowej. Dzięki EPTC obywatele będą mogli korzystać z usług publicznych i prywatnych w innych państwach Unii Europejskiej. Trwają przygotowania techniczne do wdrożenia Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej.

Czym jest Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej

Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej (EPTC) pozwoli swoim użytkownikom przechowywać i udostępniać swoje dane, w tym:

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potwierdzać tożsamość w kontaktach z urzędami i przedsiębiorcami,

w kontaktach z urzędami i przedsiębiorcami, przechowywać i okazywać dokumenty elektroniczne ,

, potwierdzać wiek, kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,

podpisywać dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dzięki EPTC obywatele będą mogli korzystać z usług publicznych i prywatnych w innych państwach Unii Europejskiej. Nie będą musieli przy tym korzystać z odrębnych krajowych metod potwierdzania tożsamości.

17 listopada rząd przyjął projekt ustawy o Europejskim Portfelu Tożsamości Cyfrowej. Projekt dostosowuje polskie przepisy do unijnego rozporządzenia eIDAS2.0. Polska rozwija swój EPTC w ramach ekosystemu mObywatela. Za zapewnienie funkcjonowania EPTC w Polsce odpowiada Minister Cyfryzacji. Wdrożenie rozwiązania wymaga dostosowania usług i systemów administracji publicznej oraz przedsiębiorców do wspólnych europejskich standardów.

Korzyści dla obywateli używających EPTC

Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej umożliwi obywatelom m. in. bezpieczne potwierdzanie tożsamości, przechowywanie dokumentów i korzystanie z usług cyfrowych w całej Unii Europejskiej. Zdaniem Krzysztofa Gawkowskiego, wicepremiera i ministra cyfryzacji, EPTC to konkretne ułatwienie dla Polaków, którzy załatwiają sprawy za granicą.

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Rząd chce, aby cyfrowa tożsamość dawała obywatelom większą swobodę, a nie nakładała na nich kolejne obowiązki. Dlatego korzystanie z portfela będzie dobrowolne, a każdy użytkownik sam zdecyduje, jakie dane i komu udostępni.

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Ochrona prywatności użytkowników EPTC

Jednym z najważniejszych założeń EPTC jest ochrona prywatności użytkowników. Będą oni mogli udostępniać wyłącznie informacje niezbędne do skorzystania z konkretnej usługi świadczonej przez różnych dostawców z Unii Europejskiej. Przykładowo mogą to być informacje o: wieku, wykształceniu i kwalifikacjach, uprawnieniach zawodowych, innych cechach i statusach potwierdzonych przez właściwe instytucje.

Projekt ustawy przewiduje również utworzenie rejestru stron ufających, czyli instytucji i firm uprawnionych do występowania o określone dane użytkowników portfela. Rozwiązanie ma zwiększyć przejrzystość i ograniczyć ryzyko nieuprawnionego pozyskiwania informacji.

Przygotowania do wdrożenia EPTC

Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki prowadzą już przygotowania techniczne do wdrożenia Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. We wrześniu 2026 r. uruchomiono środowisko testowe Sandbox EPTC z demonstracyjną aplikacją mObywatel Europa. Do udziału w testach zgłosiło się 80 firm i instytucji z Polski oraz innych państw UE.