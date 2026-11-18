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Ile kosztuje posiadanie własnej waluty (suwerenność w polityce pieniężnej)

Byly premier prowadził na konferencji Open Eyes Economy Summit cykl dyskusji pod hasłem: czy Polskę stać na nieprzystępowanie do strefy euro. We wprowadzeniu odniósł się do obecnych w debacie publicznej kwestii dot. kosztów potencjalnego przyjęcia wspólnej waluty. Wśród takich kosztów wymienia się utratę suwerenności w polityce pieniężnej.

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W ostatnich ponad 20 latach Polska tylko raz prowadziła polityce pieniężnej inaczej, niż strefa euro

Belka zaznaczył jednak, że w ostatnich ponad 20 latach Polska tylko raz prowadziła tę politykę inaczej, niż w Europie. - To było w 2019 r., kiedy Narodowy Bank Polski mimo bardzo wysokiej inflacji zdecydował się na gwałtowne obniżenie stóp procentowych, aby pomóc wtedy urzędującym w utrzymaniu władzy. Czy o taką suwerenność nam chodzi? Wątpię - stwierdził ekonomista.

M. Belka: Suwerenność w polityce pieniężnej jest iluzoryczna

Zaznaczył przy tym, że pomijając ten przypadek, przy relatywnie niewielkiej walucie, jaką jest złoty, funkcjonującej obok waluty wielkiej, jaką jest euro, krajowa suwerenność w polityce pieniężnej jest „iluzoryczna”.



- Jeżeli euro się osłabia wobec dolara, to złoty też się osłabia wobec dolara, tylko trochę bardziej. Jeżeli euro wzmacnia się wobec dolara, to tak samo jest ze złotym, tylko trochę bardziej. Mówiąc krótko, (...) podążamy za euro i w gruncie rzeczy nie ma tu żadnego wpływu nasza polityka, jeżeli chodzi o stopy procentowe - diagnozował Belka.



Zastrzegł, że trzeba przy tym uważać, aby w kraju o niewielkiej walucie nie następowały gwałtowne przypływy i odpływy kapitału, co w najbardziej drastycznej formie przeżyły kraje bałtyckie w latach 2006-08, a co w Polsce przełożyło się m.in. przed laty na popularność kredytów frankowych.



- To był nagły przypływ kapitału, który spowodował gwałtowne wzmocnienie złotego. Euro kosztowało wtedy 3,20 zł, a dolar 2 zł, a potem nastąpił globalny kryzys finansowy i ta bańka spekulacyjna na złotym pękła. Czy to jest stabilność? Jest wręcz odwrotnie. To jest wrażliwość gospodarki, która posiada własną walutę, na gwałtowne przypływy i odpływy kapitału - argumentował b. premier.

Stopy procentowe w Polsce są wyższe przeciętnie o dwa punkty procentowe, niż w strefie euro

Zwrócił też uwagę na stopy procentowe w Polsce, wyższe przeciętnie o dwa punkty procentowe, niż w strefie euro, czego efektem są np. wyższe koszty modernizacji czy kredytów mieszkaniowych. Przywołał przykład Słowacji, gdzie stopa procentowa od kredytów hipotecznych wynosi ok. 3,7 proc., a w Polsce 7,1 proc. - To jest ten koszt posiadania własnej waluty - stwierdził.

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Trzeba gromadzić rezerwy walutowe

- Ale jeszcze jeden element, na który nikt nie zwraca uwagi. Posiadanie własnej waluty wymaga, a przynajmniej tak nam się wydaje, gromadzenia rezerw walutowych. Jesteśmy wielce dumni, że mamy rezerwy walutowe na sumę bodaj już chyba 350 miliardów euro. Czy kiedykolwiek wykorzystamy je na cokolwiek? - zapytał ekonomista.



Ironizował, że podobna duma wiąże się posiadaniem przez Polskę 700 ton złota, co - w jego ocenie - z punktu widzenia rezerw walutowych jest słabym zabezpieczeniem. Wyjaśniał, że razie kryzysu i potrzeby użycia tej rezerwy złoto jest stosunkowo mało płynne i trudno jest je sprzedać, a ponadto jego cena jest zmienna: ostatnio spadała.



- To jest więc koszt utrzymania własnej waluty. Te pieniądze mogłyby zostać wydane np. na modernizację gospodarki, a nie są. Gdybyśmy wstąpili do strefy euro, to z tych 350 mld musielibyśmy przekazać do wspólnego kotła, ok. 8 mld euro rezerw. Z całą resztą trzeba by coś zrobić - mówił Belka.



Zasugerował stworzenie w oparciu o te pieniądze rodzaju funduszu narodowego, z którego można byłoby spłacić stosunkowo niewielkie zadłużenie w walutach zagranicznych, ale przede wszystkim - finansować część wysiłku zbrojeniowego. - To jest w tej chwili niemożliwe, bo przecież mamy dbać o swoją suwerenność. Tylko że ta suwerenność nas po prostu kosztuje - powtórzył.



Ocenił również, że obecnej wielkości rezerwa walutowa jest „produktem świadomej lub nieświadomej polityki osłabiania złotego”. Jak tłumaczył, w Polsce, w której tempo wzrostu wydajności pracy jest szybsze niż w większości krajów europejskich, waluta powinna się wzmacniać, ale uderzałoby to w polski model oparcia eksportu o niskie koszty.

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- Gdybyśmy byli w euro, zaryglowalibyśmy ten kurs słabego złotego w euro. Sprawa zostałaby załatwiona sama przez się, ale koszty wzrostu gospodarczego byłyby o wiele niższe. O te dwa punkty procentowe kapitał byłby tańszy, co oznacza, że moglibyśmy importować technologie, maszyny taniej, a sami bylibyśmy po prostu bogatsi - wskazał Belka.

Nie będzie zubożenia społeczeństwa po wprowadzeniu euro

Przekonywał też, że w żadnym z krajów, które przyjęły euro, nie odnotowano gwałtownego przyspieszenia wzrostu cen - poza Bułgarią, gdzie zbiegło się to jednak z kolejną fazą kryzysu naftowego. - Wszelkie takie popularne, propagandowe tezy o tym, że jak byśmy wprowadzili euro, to nastąpiłoby gwałtowne zubożenie społeczeństwa, to jest po prostu nieprawda. Nigdzie to nie nastąpiło: ani w Słowacji, ani w krajach bałtyckich, ani także w Chorwacji czy w ostatnim czasie w Bułgarii - akcentował ekonomista.



Dodał, że choć w Bułgarii społeczeństwo było dość początkowo dość podzielone ws. przyjęcia euro, popularność tej decyzji ostatnio szybko rośnie.

Organizatorem Kongresu OEES jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej. Polska Agencja Prasowa jest wśród patronów medialnych wydarzenia. (PAP)

mtb/ drag/

NBP: korzyści z posiadania własnej waluty i prowadzenia suwerennej polityki pieniężnej

Narodowy Bank Polski przekonuje, że posiadanie własnej waluty generuje dwie główne korzyści dla polskiej gospodarki:

1) pozwala na prowadzenie autonomicznej polityki pieniężnej dostosowanej do krajowych uwarunkowań i potrzeb gospodarczych.

2) złoty jako waluta o płynnym kursie może oddziaływać stabilizująco na sytuację gospodarczą, w szczególności w przypadku wystąpienia zewnętrznych szoków ekonomicznych.



Autonomiczna polityka pieniężna

Polityka pieniężna to działania banku centralnego, które wpływają m.in. na wysokość stóp procentowych w gospodarce. Poprzez te działania bank centralny oddziałuje na wydatki gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, a w efekcie na inflację. Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o NBP „podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP”. NBP prowadzi politykę pieniężną, wykorzystując strategię celu inflacyjnego. Realizując tę strategię, bank centralny zobowiązuje się do dążenia do kształtowania inflacji w średnim okresie zgodnie z publicznie ogłoszonym celem inflacyjnym. Cel inflacyjny w Polsce jest określony na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń ±1 pkt proc. i ma charakter średniookresowy. Średniookresowy charakter celu inflacyjnego oznacza, że – ze względu na szoki makroekonomiczne i finansowe – inflacja może okresowo kształtować się powyżej lub poniżej celu, w tym również poza określonym przedziałem odchyleń od celu.



Zdaniem NBP posiadanie waluty narodowej jest warunkiem niezbędnym do prowadzenia autonomicznej polityki pieniężnej. Dzięki stosowaniu złotego jako polskiej waluty Narodowy Bank Polski, może prowadzić działania w pełni dostosowane do krajowych uwarunkowań gospodarczych.



Państwa, które nie mają waluty narodowej, wykorzystują w obiegu gospodarczym i finansowym walutę ponadnarodową lub obcą. W związku z tym nie mają one możliwości prowadzenia autonomicznej polityki pieniężnej. Przykładowo kraje członkowskie strefy euro, ze względu na to, że stosują wspólną walutę, tj. euro, podlegają jednolitej polityce pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego. Przedstawiciele poszczególnych państw strefy euro mają wpływ na wspólną politykę pieniężną, ale jest on ograniczony. Ze względu na zróżnicowanie uwarunkowań gospodarczych w poszczególnych krajach taka jednolita polityka pieniężna zwykle nie odpowiada w pełni potrzebom każdego z państw członkowskich i może nie być optymalna dla długofalowego rozwoju gospodarczego.

Zdaniem NBP wydarzenia z początku pandemii COVID-19 w 2020 r. są przykładem korzyści z własnej polityki pieniężnej realizowanej przez NBP dla polskiej gospodarki. W związku z wybuchem pandemii nastąpiło załamanie aktywności gospodarczej w wielu krajach, w tym w Polsce. W reakcji na te wydarzenia NBP jako jeden z pierwszych banków centralnych w Europie obniżył stopy procentowe oraz uruchomił skup obligacji skarbowych i gwarantowanych przez Skarb Państwa. Takie poluzowanie polityki pieniężnej NBP oddziaływało w kierunku poprawy sytuacji finansowej polskich rodzin i firm oraz umożliwiło sfinansowanie przez rząd działań antykryzysowych. Szybka i adekwatna reakcja NBP w zakresie polityki pieniężnej była jednym z czynników, dzięki którym skala kosztów gospodarczych pandemii w Polsce była mniejsza niż w wielu innych krajach. W czasie globalnej recesji spowodowanej pandemią produkt krajowy brutto (PKB), który jest powszechnie wykorzystywaną miarą aktywności gospodarczej, spadł w 2020 r. w Polsce zaledwie o mniej więcej 2%, podczas gdy w strefie euro recesja gospodarcza w tym samym roku była około trzykrotnie głębsza. Co więcej, Polska znacznie szybciej niż zdecydowana większość krajów Unii Europejskiej powróciła na ścieżkę wzrostu gospodarczego (Wykres 2).

Większa odporność gospodarki na szoki zewnętrzne

Zdaniem NBP, waluta narodowa o płynnym kursie może stabilizować krajową sytuację gospodarczą, ograniczając wpływ niekorzystnych zewnętrznych szoków ekonomicznych, takich jak światowy kryzys gospodarczy. Wpływ wahań kursu na gospodarkę jest wielokierunkowy. Zmiany kursu walutowego mają bowiem zróżnicowane skutki dla różnych typów podmiotów gospodarczych. Przykładowo osłabienie kursu walutowego wpływa pozytywnie na opłacalność eksportu, a negatywnie na opłacalność importu. Eksporterzy uzyskują bowiem przychody denominowane w walutach obcych, zatem ich wartość w walucie krajowej jest większa przy słabszym kursie. Z kolei im większa opłacalność i wolumen eksportu, zwłaszcza przy mniejszym imporcie, tym wyższe PKB i ogólna aktywność gospodarcza w kraju. Waluty narodowe wielu państw, w tym złoty, zwykle osłabiają się w okresie niekorzystnych globalnych zaburzeń gospodarczych, a to zwiększa opłacalność eksportu i w rezultacie wspiera krajową aktywność gospodarczą. W gospodarkach pozbawionych własnej waluty dostosowanie do negatywnych szoków zewnętrznych zwykle przejawia się wyraźnym osłabieniem aktywności gospodarczej, któremu często towarzyszy wzrost bezrobocia. W związku z tym polska gospodarka, posiadając złotego jako walutę narodową, dysponuje „poduszką bezpieczeństwa”, która zwiększa jej odporność na zewnętrzne negatywne szoki makroekonomiczne. Jak działa ten mechanizm, pokazują doświadczenia gospodarcze Polski po wybuchu globalnego kryzysu finansowego w 2008 r. Na świecie nastąpił wówczas odpływ kapitału z wielu gospodarek wschodzących, w tym z Polski. Znalazło to odzwierciedlenie w osłabieniu walut tych gospodarek. Osłabienie złotego wpierało eksport, co ograniczyło negatywny wpływ światowego kryzysu na polską gospodarkę. NBP podaje przykład z 2009 r., kiedy to Polska utrzymała dodatnią dynamikę PKB jako jedyne państwo w Unii Europejskiej, podczas gdy nasi główni partnerzy handlowi w Europie doświadczali głębokiej recesji.