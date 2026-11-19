Komornik nie może zabrać pracownikowi całego wynagrodzenia. Przy zwykłych długach obowiązuje limit 50% pensji, a przy alimentach 60%. Jest też kwota MINIMALNA odpowiadająca minimalnemu wynagrodzeniu netto. Tymczasem MOPS lub GOPS może potrącić nawet 100% bieżącego świadczenia rodzinnego na poczet wcześniej nienależnie pobranych pieniędzy. Co więcej MOPS może domagać się zajęcia na rzecz swoich świadczeń nienależnych 800+, które z zasady wyłączone jest z egzekucji.

Komornik nie może zabrać pracownikowi całego wynagrodzenia. Przy zwykłych długach obowiązuje limit 50% pensji, a przy alimentach 60%. Jest też zasada przy egzekucji długów niealimentacyjnych, że pracownik zatrudniony na pełnym etacie musi pozostać co do zasady kwota odpowiadająca minimalnemu wynagrodzeniu netto. Tymczasem MOPS lub GOPS może potrącić nawet 100% bieżącego świadczenia rodzinnego na poczet wcześniej nienależnie pobranych pieniędzy. Co więcej MOPS może domagać się zajęcia na rzecz swoich świadczeń nienależnych 800+, które z zasady wyłączone jest z egzekucji.

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Przykład Od bezrobotnej matki wychowującej małoletniego syna, od której MOPS w Puławach zażądał zwrotu 48 307,40 zł nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego. Kobieta otrzymywała między innymi 124 zł zasiłku rodzinnego i 800 zł świadczenia wychowawczego miesięcznie. MOPS zapowiedział potrącanie całych 124 zł zasiłku rodzinnego, a więc pozostawienie jej 0 zł z tego świadczenia. Wystąpił również do ZUS o potrącenia ze świadczenia 800+. Gdyby potrącono także całą tę kwotę, łączna utrata bieżących wypłat wyniosłaby 924 zł miesięcznie. W sprawie tej NSA zablokował żądania MOPS. Ale samo ich postawienie pokazuje problem jaki mogą mieć osoby potrzebujące pomocy MOPS jak muszą zwracać.

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MOPS może potrącić 100% świadczenia. Nie obowiązuje limit komorniczy

Znacznie surowszy dla dłużnika może okazać się mechanizm odzyskiwania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dotyczy to spraw prowadzonych przez MOPS, GOPS oraz inne organy realizujące świadczenia rodzinne.

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Podstawą jest art. 30 ust. 6 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Przepis pozwala potrącać kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, ustalone ostateczną decyzją, z bieżąco wypłacanych świadczeń rodzinnych, a także z określonych innych świadczeń, w tym świadczenia wychowawczego.

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W przeciwieństwie do Kodeksu pracy przepis ten nie ustanawia limitu 50% ani 60%. Nie przewiduje również obowiązku pozostawienia określonej minimalnej kwoty z bieżącego świadczenia rodzinnego.

W praktyce oznacza to, że osoba mająca zadłużenie wobec MOPS może nie otrzymać żadnych pieniędzy z przysługującego jej bieżącego świadczenia rodzinnego. Całość zostanie przeznaczona na spłatę wcześniejszego zobowiązania.

Przykład Osoba otrzymuje 3386 zł świadczenia pielęgnacyjnego. Jej dług wobec MPOPS to 40 000 zł, organ może potrącać pełną bieżącą wypłatę, dopóki zadłużenie nie zostanie uregulowane albo nie zostaną zastosowane odpowiednie ulgi.

Ważne MOPS nie przejmuje uprawnień komornika. Potrącenie następuje na podstawie odrębnego przepisu, jeszcze przed przekazaniem pieniędzy świadczeniobiorcy.

Dlaczego trzeba zwracać świadczenia rodzinne? Nie zawsze chodzi o oszustwo

Obowiązek zwrotu świadczenia nie musi oznaczać, że jego odbiorca świadomie oszukał MOPS lub GOPS.

Art. 30 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych wymienia sytuacje, w których wypłacone pieniądze uznaje się za nienależnie pobrane. Należą do nich między innymi świadczenia wypłacone mimo wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do pomocy, jeżeli odbiorca został odpowiednio pouczony, a także świadczenia uzyskane na podstawie nieprawdziwych dokumentów lub świadomego wprowadzenia organu w błąd.

W latach 2024–2026 setki opiekunów osób z niepełnosprawnościami zetknęły się z problemem zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego po przyznaniu ich podopiecznym świadczenia wspierającego z wyrównaniem za wcześniejsze miesiące. MOPS i GOPS żądają zwrotu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych w takich sytuacjach. I prawnie rację ma MOPS - pieniądze trzeba oddać albo otrzymać umorzenie.

48 tys. zł do zwrotu. MOPS zapowiedział zabieranie całych świadczeń

Praktyczne skutki takich przepisów pokazuje sprawa rozpoznawana przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Kobieta została zobowiązana do zwrotu 48 307,40 zł nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego, które otrzymywała w związku z opieką nad niepełnosprawnym bratem.

Była bezrobotna i utrzymywała małoletniego syna. Otrzymywała zasiłek dla bezrobotnych, 124 zł zasiłku rodzinnego, 800 zł świadczenia wychowawczego oraz 600 zł alimentów miesięcznie.

MOPS w Puławach poinformował ją w piśmie z 18 czerwca 2026 r., że od lipca potrącenia z bieżących świadczeń rodzinnych będą wynosiły 100% należnych kwot. Kobieta miała zatem nie otrzymywać tych pieniędzy na konto, ponieważ miały być przeznaczane na spłatę zadłużenia.

Ośrodek wystąpił również do ZUS w sprawie potrąceń ze świadczenia wychowawczego i zapowiedział podjęcie czynności egzekucyjnych w trybie administracyjnym. Samo wystąpienie do ZUS nie przesądza jednak, że potrącenia zostały rzeczywiście dokonane.

NSA uwzględnił sytuację finansową kobiety i zagrożenie dla utrzymania jej dziecka. Uznał, że wykonanie decyzji nakazującej zwrot ponad 48 tys. zł, w połączeniu z działaniami zmierzającymi do odzyskania całego zadłużenia, może pozbawić rodzinę środków niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Sąd udzielił kobiecie ochrony tymczasowej, wstrzymując wykonanie zaskarżonej decyzji na podstawie art. 61 § 3 w związku z art. 193 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Nie oznacza to, że NSA uznał wszystkie potrącenia wynoszące 100% za nielegalne. Postanowienie dotyczyło zagrożenia wynikającego z wykonania konkretnej decyzji, a nie generalnego zakazu stosowania takiego mechanizmu.

Osoby zobowiązane do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych nie są całkowicie pozbawione ochrony.

Art. 30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych pozwala organowi, który wydał decyzję, umorzyć zadłużenie w całości lub części, odroczyć termin jego płatności albo rozłożyć należność na raty.

Warunkiem są szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny. Znaczenie mogą mieć między innymi niskie dochody, bezrobocie, niepełnosprawność członka rodziny, wydatki na leczenie, konieczność utrzymania dzieci czy brak realnych możliwości spłaty.

Nie jest to jednak automatyczne prawo do umorzenia. Decyzje są uznaniowe.