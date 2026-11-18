Szkoły, szpitale, urzędy czy osiedla, które powstają dzisiaj, będą służyć nam przez kolejne dziesięciolecia. Tylko czy sprostają potrzebom przyszłych pokoleń? Polska się starzeje, rodzi się coraz mniej dzieci, a sposób, w jaki mieszkamy i korzystamy z przestrzeni, nieustannie się zmienia. Tymczasem decyzje inwestycyjne podejmowane dziś mogą mieć konsekwencje dla naszych portfeli przez wiele lat. To, co na etapie budowy wydaje się oszczędnością, w przyszłości może oznaczać miliony złotych wydane na kosztowne remonty, przebudowy czy utrzymanie obiektów, które przestały odpowiadać potrzebom mieszkańców.

Tanie dziś, drogie jutro. Czego uczą nas polskie miasta?

W Polsce liczba osób starszych już dziś znacząco przewyższa liczbę dzieci. Według danych GUS za 2025 rok osób w wieku 65 lat i więcej było o ponad 2,6 mln więcej niż dzieci poniżej 15. roku życia [zob. Raport GUS, Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2025 r., stan w dniu 31 grudnia]. To jeden z wyraźnych sygnałów, że potrzeby mieszkańców naszych miast będą się zmieniać, a wraz z nimi sposób wykorzystywania budynków i infrastruktury publicznej. Dlatego już dziś, planując inwestycje, powinniśmy myśleć nie tylko o ich kosztach, ale również o tym, czy za kilkadziesiąt lat nadal będą odpowiadać na potrzeby społeczeństwa.



- Patrząc na nowe inwestycje, zbyt często pytamy, ile będzie kosztowała ich realizacja, a zbyt rzadko zastanawiamy się, jak będą funkcjonowały za 20 czy 30 lat. Tymczasem prawdziwa gospodarność nie polega na wyborze najtańszego rozwiązania, ale takiego, które będzie służyło mieszkańcom możliwie długo, nie generując niepotrzebnych wydatków. W przeciwnym razie pozorne oszczędności mogą zamienić się w kosztowne remonty, przebudowy, a nawet konieczność rozbiórki – mówi Borysław Czarakcziew, prezes Izby Architektów RP.



Jak trudne i kosztowne mogą być decyzje dotyczące przyszłości istniejących budynków, pokazują przykłady z polskich miast. W Kielcach zdecydowano o wyburzeniu dziesięciopiętrowego bloku z czasów PRL, którego remont przestał być uzasadniony ekonomicznie. Z kolei w Wałbrzychu planowane jest wyburzenie około 60 starych kamienic, ponieważ koszty ich modernizacji i ocieplenia byłyby zbyt wysokie, mimo utrzymujących się potrzeb mieszkaniowych.

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Choć nie można sprowadzać przyczyn tych sytuacji wyłącznie do jakości pierwotnych projektów, pokazują one, jak ważne jest myślenie o całym cyklu życia budynku. Inwestycja, która dziś wydaje się ekonomiczna, za kilkadziesiąt lat może stać się poważnym obciążeniem dla samorządu. Dotyczy to również efektywności energetycznej. W obliczu zmieniającego się klimatu i coraz częstszych ekstremalnych temperatur zastosowane rozwiązania techniczne powinny nie tylko ograniczać dzisiejsze zużycie energii, ale również zapewniać komfort użytkowania i racjonalne koszty ogrzewania oraz chłodzenia w kolejnych dekadach. Dlatego już na etapie projektowania należy uwzględniać trwałość obiektu, koszty jego utrzymania, energooszczędność oraz możliwość dostosowania budynku do nowych funkcji i zmieniających się potrzeb mieszkańców.

Europa chce zmienić zasady

Szansą na zmianę dotychczasowego podejścia do inwestycji publicznych może być przygotowywana reforma unijnych przepisów. Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia w sprawie zamówień publicznych (Public Procurement Act), który ma zwiększyć znaczenie jakości przy wyborze ofert i ograniczyć dominację najniższej ceny. Zgodnie z propozycją kryteria jakościowe miałyby stanowić co najmniej 30 proc. wagi oceny ofert, a w przypadku zamówień pracochłonnych nawet 50 proc., z możliwością odstępstw w określonych sytuacjach. Pod uwagę miałyby być brane m.in. walory estetyczne i funkcjonalne oraz kwalifikacje i doświadczenie zespołu realizującego zamówienie. To szansa, aby samorządy mogły w większym stopniu kierować się długoterminową wartością inwestycji, a nie wyłącznie jej początkowym kosztem.



- Nie możemy projektować miast wyłącznie z myślą o dzisiejszych potrzebach. Zmienia się demografia, klimat, sposób życia i funkcjonowania całych społeczności. Dlatego potrzebujemy przepisów, które pozwolą samorządom oceniać inwestycje nie tylko przez pryzmat ceny, lecz także ich trwałości, funkcjonalności i możliwości adaptacji. W sytuacji napiętych budżetów publicznych, kiedy liczy się każda złotówka, nie stać nas na budynki, które przetrwają tylko jedno pokolenie – podkreśla Borysław Czarakcziew, prezes IARP.



Jak się okazuje, o tym, czy miasto będzie dobrze i ekonomicznie funkcjonować za kilkadziesiąt lat, decydujemy już teraz, przy projektowaniu szkół, szpitali, mieszkań i przestrzeni publicznych. Największą oszczędnością może okazać się nie najtańszy budynek, lecz taki, którego nie trzeba będzie przedwcześnie przebudowywać, kosztownie modernizować ani zastępować nowym.

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Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP) to samorząd zawodowy zrzeszający architektów posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej. Jej misją jest dbanie o jakość wykonywania zawodu, przestrzeganie zasad etyki oraz ochronę interesu publicznego w procesie kształtowania przestrzeni. IARP aktywnie uczestniczy w debacie na temat architektury, urbanistyki i jakości przestrzeni, w której żyjemy, a także opiniuje regulacje prawne dotyczące procesu inwestycyjno-budowlanego.

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