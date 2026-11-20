Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego może teoretycznie pomóc około 120 000 emerytów, którzy od dwóch lat próbują doprowadzić do przeliczenia swoich emerytur na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r. (SK 140/20). Sędziowie SN uznali bowiem, że orzeczenia TK mają moc powszechnie obowiązującą niezależnie od tego, czy zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.Takie stanowisko wynika z uchwały trzech izb Sądu Najwyższego z 18 listopada 2026 r. (III CZP 41/26), dotyczącej m.in. skutków prawnych nieopublikowanych wyroków TK. Według SN brak publikacji nie pozbawia tych orzeczeń mocy powszechnie obowiązującej.Pozostaje jednak pytanie, jak na uchwałę zareaguje ZUS. Przewiduję, że Zakład uzna, iż rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego nie jest do niego skierowane i dotyczy wyłącznie sądów, np. rozpoznających sprawy cywilne. W takim przypadku uchwała nie przełożyłaby się na zmianę praktyki ZUS w zakresie przeliczania emerytur. Czy ta hipoteza się potwierdzi, przekonamy się prawdopodobnie w ciągu najbliższych dni.

Treść uchwały z 18 listopada 2026 r. link dotyczy m.in.:

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1) ponownego przeliczenia emerytury, jeżeli w przeszłości emeryt przegrał sprawę o jej przeliczenie z ZUS w sądzie i teraz, na podstawie wyroku TK, wnosi o wznowienie postępowania.

2) sądów cywilnych, które powinny przyjąć, że "Moc powszechnie obowiązującą, o której mowa w art. 190 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ma niezależnie od jego ogłoszenia w organie urzędowym." Więc jak emeryt pójdzie do sądu, to sąd zastosuje wyrok TK z 2024 r. (już tak się dzieje). Natomiast spodziewam się, że ZUS uzna, że powyższe stanowisko SN jest adresowane tylko do sądów cywilnych, a nie do ZUS. I tak jak obecnie pozostaje emerytom indywidualnie spierać się w sądach o przeliczenie emerytur:

Przykład Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 1 lipca 2026 roku sygn. akt III AUa 207/26, który oddalił apelację ZUSu od wyroku Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 28 stycznia 2026 roku sygn. akt IV U 690/24. Na mocy powyższych orzeczeń emeryt otrzymał podwyższkę emerytury w wysokość aż 3.900,00 zł miesięcznie oraz wyrównanie ponad 90.000,00 zł.

Kolejny przykładowy wyrok:

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Link do wyroku

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O co chodzi z przeliczaniem emerytur

Wyrokiem z 4 czerwca 2024 r. (sygn. SK 140/20) Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepisy, które pozwalały ZUS pomniejszać emeryturę powszechną o kwoty wcześniej pobranych emerytur, mimo że ubezpieczeni nie mogli przewidzieć takiego skutku w chwili podejmowania decyzji o wcześniejszym przejściu na emeryturę. Orzeczenie dotyczy osób, które skorzystały z wcześniejszej emerytury przed 6 czerwca 2012 r., a prawo do emerytury powszechnej uzyskały po 31 grudnia 2012 r.

Wyrok nie został ogłoszony w Dzienniku Ustaw, dlatego ZUS odmawia przeliczania emerytur wyłącznie na jego podstawie, choć część sądów uwzględnia argumentację TK i nakazuje ponowne obliczenie świadczeń.

ZUS postępuje zgodnie z prawem - nie można mieć o to pretensji do tej instytucji.

W efekcie:

1) ZUS odmówił przeliczenia emerytur dla około 120 000 osób - ZUS powołał się na brak publikacji w Dz.U.

2) Około 2000 emerytów poszło do sądów - generalnie wygrali powiększenie miesięcznych emerytur, gorzej jest z wyrównaniami. Tylko ta grupa osób skorzystała z wyroku TK. Sądy rozpatrujące ich sprawy wprost mówiły: "stosujemy wyrok TK pomimo braku publikacji w Dz.U."

To nie jest tak, że rząd zostawił emerytów bez pomocy - rząd zaproponować specustawę dotycząca przeliczenia emerytur

Miała wejść specustawa, która "hurtem" zwróciłaby pieniądze emerytom. Od razu wiadomo było, że nie zostaną zwrócone na tej podstawie emerytom wszystkie zabrane im pieniądze. Najbardziej bolał brak wyrównań wstecz - często zaniżone emerytury były wypłacane przez 10-12 lat, a to dawało kwoty nawet 70 000 zł. I tych wyrównań rząd nie planuje oddać. Projekt zakładał bowiem ponowne obliczenie emerytur bez potrącania sumy wcześniej pobranych świadczeń, ale z dodatkowym ograniczeniem dotyczącym waloryzacji składek i kapitału emerytalnego.

Niestety: projekt nie przewidywał wypłaty pełnych wyrównań za poprzednie lata. Oznaczało to, że emeryt mógłby otrzymać wyższą emeryturę na przyszłość, ale bez odzyskania wszystkich pieniędzy utraconych wskutek wcześniejszych potrąceń.

link do projektu

13 lipca 2026 r. pojawiła się nowa wersja projektu UD204, (niekorzystnie) różniąca się od pierwotnej

Zamiast pełnego przeliczenia emerytury przewidziano specjalne miesięczne zwiększenie świadczenia.

Jego wysokość ma zależeć m.in. od okresu pobierania wcześniejszej emerytury.

Przewidziano wypłaty od 1 maja 2027 r., bez wyrównania za poprzednie lata.

Projekt zawiera również przepis ograniczający wszczynanie nowych postępowań o przeliczenie emerytury z pominięciem art. 25 ust. 1b.

I to jest obecny stan prac znany opinii publicznej na tym projektem.

Problem z brakiem publikacji wyroku TK dotyczy także innych osób niż emerycie

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 2 grudnia 2025 r. (sygn. P 10/16) zakwestionował możliwość nabywania przez przedsiębiorstwa przesyłowe, w drodze zasiedzenia przed 3 sierpnia 2008 r., służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu, bez wyraźnej podstawy ustawowej. Data 3 sierpnia 2008 r. wynika z tego, że wtedy w kodeksie cywilnym pojawiła się służebność przesyłu. Nie można zasiedzieć np. w 2005 roku czegoś co weszło do prawa w 2028 r. Wyrok otwiera właścicielom działek, przez które przebiegają gazociągi, wodociągi czy linie energetyczne, drogę do podważania wcześniejszych rozstrzygnięć o zasiedzeniu oraz dochodzenia wynagrodzenia za korzystanie z ich nieruchomości, choć skuteczność tych roszczeń zależy od okoliczności konkretnej sprawy.

Publikacja wyroków TK jest ważna dla osób niepełnosprawnych

Chodzi np. o wyrok TK z 25 marca 2026 r., SK 18/22 – Trybunał uznał za niekonstytucyjny obowiązujący do końca 2023 r. zakaz podejmowania pracy zarobkowej przez opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne. To bardzo ważny postulat opiekunów - w wielu przypadkach można łączyć pracę z opieką nad osobą niepełnosprawną. W przypadku "starego" świadczenia pielęgnacyjnego jest to niemożliwe. W przypadku "nowego", jak najbardziej jest to legalne, ale to świadczenie jest tylko na opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi i nastolatkami.