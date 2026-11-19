System kaucyjny w Polsce coraz bardziej się rozwija i osiąga rekordowe wyniki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje włączyć do systemu małe butelki po alkoholu, tzw. małpki. W przyszłym roku wzrośnie też opłata produktowa, co spowoduje wzrost ceny napojów.

System kaucyjny w Polsce

System kaucyjny w Polsce działa od 1 października 2025 r. i konsekwentnie się rozwija. W całym kraju działa ponad 64 tys. punktów zwrotu. Większość butelek i puszek zwrócono za pośrednictwem automatów kaucyjnych, to aż 90 proc. wszystkich zwrotów. Butelkomaty są dostępne w 24 tys. lokalizacji.

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Punktami zbiórki opakowań ze znakiem kaucji są:

wszystkie sklepy powyżej 200 m², które oferują napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym,

sklepy poniżej 200 m², które przystąpiły do systemu,

automaty kaucyjne dostępne także poza punktami handlowymi,

inne punkty zbiórki.

Rekordowe wyniki systemu kaucyjnego

Od początku funkcjonowania systemu kaucyjnego zwrócono 5,6 mld butelek i puszek objętych kaucją. Z raportu firmy doradczej Deloitte „System kaucyjny 2026 - rok po starcie” wynika, że od 2028 r. system kaucyjny może osiągnąć docelową skalę ok. 9,7 mld opakowań rocznie. Z tego 5,5 mld mają stanowić butelki z tworzyw sztucznych, a 4,2 mld – puszki metalowe.

Równolegle ma rosnąć poziom zwrotów opakowań przez Polaków. Deloitte przewiduje wzrost z ok. 70 proc. w tym roku do 85-90 proc. w 2027 r. Natomiast od 2028 r. odsetek zwrotów ma wynieść 90 proc.

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System kaucyjny w 2027 roku

Obecnie systemem kaucyjnym objęte są butelki z tworzyw sztucznych do 3 l pojemności, metalowe puszki do 1 litra pojemności i szklane butelki do 1,5 litra pojemności. Wysokość kaucji wynosi 50 gr za butelki z tworzyw sztucznych i puszki metalowe oraz 1 zł za szklane butelki wielokrotnego użytku. Kaucja pobierana jest w momencie zakupu napoju w opakowaniu objętym systemem.

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Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce włączyć do systemu kaucyjnego małe butelki po alkoholu, tzw. małpki. Resort planuje także ustawowe określenie terminu ważności voucherów wydawanych za oddanie opakowań kaucyjnych. Według wiceminister Anity Sowińskiej vouchery będą ważne dokładnie przez 90 dni.

Część producentów wprowadzających napoje na rynek nie uczestniczy w systemie i oferuje butelki bez kaucji. Muszą oni liczyć się z koniecznością uiszczania specjalnej opłaty produktowej. W 2026 r. jej stawka wynosi 3 zł za każdy kilogram opakowań. Od 2027 r. stawka wzrośnie pięciokrotnie, do 15 zł za kilogram. Skutkiem tego będą znacznie wyższe ceny napojów.