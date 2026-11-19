Digital Fairness Act, nazywany po polsku Aktem o Sprawiedliwości Cyfrowej, to jedna z najważniejszych planowanych zmian dla e-commerce, platform internetowych, influencerów i firm rozwijających usługi oparte na sztucznej inteligencji. Komisja Europejska chce dostosować prawo konsumenckie do realiów handlu online, automatyzacji zakupów, personalizacji ofert i rosnącej roli algorytmów. Dla konsumentów oznacza to większą przejrzystość i ochronę, a dla przedsiębiorców – nowe obowiązki związane z projektowaniem usług cyfrowych, komunikacją marketingową i obsługą klienta.

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Wprowadzenie do Aktu o Sprawiedliwości Cyfrowej

Akt o Sprawiedliwości Cyfrowej jest odpowiedzią na to, że dotychczasowe ramy ochrony konsumenta przestają nadążać za realiami nowoczesnego internetu. Zakupy online są dziś szybsze, bardziej zautomatyzowane i silniej oparte na danych niż jeszcze kilka lat temu. Jednocześnie konsumenci coraz częściej stykają się z ukrytymi opłatami, manipulacyjnymi interfejsami, automatycznymi odnowieniami usług i reklamą, która nie zawsze jest jasno oznaczona. Komisja Europejska uznała więc, że potrzebne są bardziej precyzyjne i aktualne zasady.

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Nowe podejście nie ma tworzyć ochrony konsumentów od zera, lecz doprecyzować ją w kontekście cyfrowym. W praktyce oznacza to przeniesienie wielu kwestii, które dziś wynikają z ogólnych zasad lub decyzji organów, do bardziej jednoznacznych przepisów. Dzięki temu zarówno konsumenci, jak i firmy mają lepiej rozumieć granice dozwolonych działań na rynku cyfrowym.

Co to jest Digital Fairness Act?

Digital Fairness Act to projekt unijnego aktu prawnego, którego celem jest wzmocnienie ochrony konsumentów w środowisku cyfrowym. Ma on przeciwdziałać praktykom, które wpływają na decyzje zakupowe w sposób nieuczciwy lub nieprzejrzysty, zwłaszcza gdy wykorzystują przewagę technologiczną przedsiębiorcy. Chodzi między innymi o zwodnicze interfejsy, ukryte koszty, niejasne zasady subskrypcji, nadmiernie angażujące mechanizmy w usługach online oraz nieprzejrzyste użycie AI.

Istotne jest również to, że planowane rozwiązania mają lepiej odpowiadać na rozwój narzędzi cyfrowych, które podejmują działania za użytkownika. Dotyczy to zwłaszcza agentów AI i innych zautomatyzowanych systemów, które mogą wyszukiwać oferty, odnawiać usługi, a nawet zawierać umowy w imieniu konsumenta. To właśnie ten obszar pokazuje, jak bardzo rynek wyprzedził dotychczasowe regulacje.

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Dlaczego UE chce zmienić prawo konsumenckie?

Głównym powodem zmian jest rosnąca luka między klasycznym prawem konsumenckim a praktyką współczesnego handlu internetowego. Konsument nie podejmuje dziś decyzji wyłącznie na podstawie ceny i opisu produktu. Na jego wybory wpływają algorytmy rekomendacji, komunikaty o rzekomej ograniczonej dostępności, presja czasu, personalizowane oferty, elementy grywalizacji oraz automatyzacja całego procesu zakupu. To sprawia, że formalna zgoda lub kliknięcie nie zawsze oznaczają w pełni świadomą decyzję.

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Komisja Europejska wskazuje, że dostęp do towarów i usług jest łatwiejszy niż kiedykolwiek, ale jednocześnie konsumenci są bardziej narażeni na nowe ryzyka cyfrowe. Właśnie dlatego potrzebne mają być przepisy lepiej dopasowane do rynku platform, aplikacji, marketplace’ów, usług subskrypcyjnych i rozwiązań opartych na AI. Celem jest większa przejrzystość, uczciwość i możliwość realnej kontroli po stronie użytkownika.

Geneza i kontekst zmian w Unii Europejskiej

Akt o Sprawiedliwości Cyfrowej wpisuje się w szerszy proces porządkowania prawa cyfrowego w Unii Europejskiej. Jego założenia uzupełniają inne unijne inicjatywy dotyczące usług cyfrowych, odpowiedzialności platform i stosowania sztucznej inteligencji. Wspólny kierunek jest jasny: użytkownik ma być lepiej chroniony, a firmy muszą działać bardziej transparentnie.

Ważnym impulsem do przygotowania nowych przepisów był przegląd obowiązujących zasad ochrony konsumentów i wniosek, że dotychczasowe rozwiązania są zbyt ogólne wobec nowych modeli sprzedaży i komunikacji. Komisja Europejska zaprezentowała projekt 11 listopada 2026 r., rozpoczynając kolejny etap prac na poziomie unijnym. Z perspektywy biznesu oznacza to, że warto obserwować kierunek zmian z wyprzedzeniem, jeszcze zanim regulacja zacznie być stosowana.

Najważniejsze cele Digital Fairness Act

Projekt ma kilka wyraźnych celów. Po pierwsze, chodzi o ograniczenie praktyk, które zniekształcają decyzje zakupowe konsumentów. Po drugie, o zwiększenie przejrzystości cen, reklam i zasad działania usług cyfrowych. Po trzecie, o dostosowanie ochrony konsumenta do świata, w którym decyzje zakupowe są coraz częściej wspierane lub wykonywane przez AI.

W praktyce Digital Fairness Act ma wzmacniać uczciwość relacji między firmą a klientem już na etapie projektowania produktu i interfejsu. Nie chodzi więc wyłącznie o treść regulaminu, ale również o to, jak działa aplikacja, jak wygląda komunikat sprzedażowy, jak łatwo anulować subskrypcję i czy użytkownik nie jest nakłaniany do zakupu w sposób nieuczciwy.

większa przejrzystość cen i warunków zakupu,

ograniczenie dark patterns i presyjnych technik sprzedaży,

uregulowanie roli agentów AI w procesie zawierania umów,

jaśniejsze zasady dla influencer marketingu ,

lepsza ochrona małoletnich w środowisku cyfrowym,

łatwiejsza rezygnacja z subskrypcji i większa kontrola nad odnowieniami.

Zakres stosowania Aktu o Sprawiedliwości Cyfrowej

Zakres planowanych regulacji jest szeroki i obejmuje wiele typów usług cyfrowych oraz modeli sprzedaży online. Projekt ma dotyczyć nie tylko klasycznych sklepów internetowych, ale także platform pośredniczących, usług subskrypcyjnych, aplikacji mobilnych, systemów wykorzystujących AI, marketingu cyfrowego oraz mechanizmów cenowych opartych na danych użytkownika. To sprawia, że potencjalny wpływ DFA wykracza daleko poza tradycyjny e-commerce.

Znaczenie ma także forma prawna planowanych przepisów. W założeniu nowe rozwiązania mają być bardziej jednolite na poziomie całej Unii Europejskiej, co z perspektywy biznesu może oznaczać większą przewidywalność. Dla przedsiębiorców działających transgranicznie to szczególnie ważne, ponieważ ogranicza ryzyko rozbieżności interpretacyjnych między państwami.

Prawo dla agentów zakupowych AI

Jednym z najciekawszych elementów projektu jest uregulowanie działania agentów AI, czyli zautomatyzowanych systemów zdolnych do podejmowania czynności zakupowych w imieniu konsumenta. Taki agent może na przykład zarezerwować podróż, odnowić abonament, zamówić kończące się produkty lub wyszukać najkorzystniejszą ofertę według wskazanych kryteriów. To rozwiązanie, które jeszcze niedawno wydawało się futurystyczne, dziś coraz wyraźniej wchodzi do praktyki rynkowej.

Projekt przewiduje, że jeśli konsument zdecyduje się korzystać z automatycznego zawierania umów przez agenta AI, powinien mieć możliwość określenia granic jego działania. Użytkownik ma sam decydować, czy zatwierdza każdą umowę, tylko niektóre transakcje według ustalonych parametrów, czy pozostawia agentowi większą autonomię. Jednocześnie oferta, której wyświetlenie lub podsunięcie było opłacone, ma wymagać wyraźnej akceptacji człowieka.

Dlaczego regulacja agentów AI jest ważna?

Obecnie prawo nie zawiera jasnych przepisów konsumenckich napisanych wprost dla agentów AI zawierających umowy za użytkownika. Oznacza to, że w praktyce stosowane są ogólne zasady, a odpowiedzialność za działanie narzędzia co do zasady pozostaje po stronie osoby, która z niego korzysta. DFA ma uporządkować co najmniej część tej relacji, choć według przytoczonych opinii wciąż nie rozstrzyga wszystkich problemów, na przykład skutków pomyłki agenta.

Dla rynku to ważny sygnał: unijne prawo zaczyna dostrzegać, że decyzje konsumenckie są coraz częściej realizowane przez oprogramowanie. To z kolei ma znaczenie dla całego ekosystemu cyfrowego – od platform sprzedażowych po dostawców usług AI i systemów automatyzacji zakupów.

Zakaz dark patterns i zwodniczych interfejsów

Jednym z filarów Digital Fairness Act ma być ograniczenie dark patterns, czyli interfejsów i komunikatów zaprojektowanych tak, aby manipulować decyzją użytkownika. Chodzi o sytuacje, w których konsument nie jest otwarcie oszukiwany, ale zostaje subtelnie popchnięty do działania korzystnego dla sprzedawcy. Typowy przykład to fałszywa informacja, że produkt zaraz zniknie z oferty, albo utrudnianie rezygnacji z usługi przy jednoczesnym maksymalnym uproszczeniu zakupu.

To ważne, ponieważ w środowisku cyfrowym interfejs sam w sobie staje się narzędziem sprzedaży i wpływu. Użytkownik podejmuje decyzję na podstawie układu przycisków, domyślnych ustawień, kolejności informacji i krótkich komunikatów emocjonalnych. DFA ma pomóc oddzielić legalną optymalizację doświadczenia klienta od nieuczciwej manipulacji.

Przykłady praktyk, które mogą budzić ryzyko

W kontekście nowych przepisów szczególnie problematyczne mogą być te rozwiązania, które tworzą sztuczne poczucie pilności, ukrywają pełną cenę lub utrudniają świadomy wybór. Dla firm oznacza to potrzebę przeglądu ścieżek zakupowych, ekranów zgód, checkoutu oraz komunikatów marketingowych. Im bardziej produkt cyfrowy bazuje na psychologii zachowań, tym większe znaczenie będzie miała zgodność z zasadą uczciwości.

fałszywe komunikaty o kończącej się dostępności produktu,

ukrywanie kosztów do ostatniego etapu zakupu,

asymetria między łatwym zakupem a trudną rezygnacją,

domyślnie zaznaczone zgody lub opcje dodatkowo płatne,

interfejsy nakłaniające do impulsywnych decyzji.

Influencer marketing pod większą kontrolą

Projekt aktu obejmuje również influencer marketing, który stał się jednym z najważniejszych kanałów sprzedaży i budowania zaufania do marek. Z perspektywy konsumenta problem pojawia się wtedy, gdy treść komercyjna nie jest odpowiednio oznaczona albo wygląda jak spontaniczna, neutralna rekomendacja. Nowe przepisy mają wzmocnić obowiązek przejrzystości przy prezentowaniu treści reklamowych i sponsorowanych.

Szczególna uwaga ma dotyczyć komunikatów kierowanych do małoletnich odbiorców. To istotne, ponieważ młodsi użytkownicy są mniej odporni na ukrytą perswazję i silniej reagują na autorytet twórców internetowych. DFA wpisuje się więc w szerszy trend polegający na zaostrzaniu standardów uczciwej reklamy w social mediach.

Przejrzyste ceny, opłaty i ceny dynamiczne

Kolejny ważny obszar to przejrzystość cen. Digital Fairness Act ma przeciwdziałać sytuacjom, w których konsument dopiero na końcu procesu zamówienia dowiaduje się o obowiązkowych dopłatach lub dodatkowych kosztach. Z punktu widzenia prawa konsumenckiego nie wystarczy dziś atrakcyjna cena wyjściowa, jeśli rzeczywista kwota do zapłaty okazuje się wyższa dopiero przy finalizacji transakcji.

Projekt zwraca także uwagę na zakupy dokonywane z użyciem wirtualnych walut oraz na ceny dynamiczne, szczególnie przy wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Dla konsumenta kluczowe ma być to, by wiedział, jak ustalana jest cena i co wpływa na jej wysokość. Przejrzystość ma stać się standardem nie tylko w treści oferty, ale również w samym mechanizmie sprzedaży.

Subskrypcje i automatyczne odnowienia usług

Jednym z najczęstszych źródeł frustracji użytkowników są dziś subskrypcje, z których łatwo skorzystać, ale trudno zrezygnować. Projekt DFA przewiduje uproszczenie procesu wypowiedzenia usług i ograniczenie nadużyć związanych z automatycznym odnawianiem. To ważna zmiana dla firm oferujących model abonamentowy, ponieważ będzie wymagała przeglądu ścieżek rezygnacji i komunikacji z klientem.

Z perspektywy użytkownika zasada jest prosta: jeśli zapisanie się do usługi było proste, to wyjście z niej również powinno być proste. W praktyce oznacza to odejście od projektowania procesów, które wykorzystują nieuwagę, zmęczenie lub brak czasu po stronie klienta. Transparentność ma dotyczyć nie tylko ceny, ale również całego cyklu życia usługi.

Lepsza ochrona graczy i małoletnich

Nowe przepisy mają także chronić użytkowników gier cyfrowych, zwłaszcza wtedy, gdy mechanizmy projektowe zachęcają do kompulsywnych wydatków. Projekt przewiduje możliwość wyłączania funkcji uzależniających oraz większą kontrolę nad rozwiązaniami, które wzmacniają presję zakupową. To szczególnie istotne w modelach opartych na mikropłatnościach i stałym angażowaniu użytkownika.

Jeszcze silniejszą ochroną mają zostać objęci małoletni. Nie będzie można oferować im rozwiązań przypominających hazard, w tym mechanizmów określanych jako pay-to-win lub pay-to-progress. Ograniczone ma być także personalizowanie cen i reklam kierowanych do dzieci oraz wykorzystywanie danych wrażliwych do celów marketingowych.

Prawo do kontaktu z człowiekiem i fairness by design

Ważnym elementem projektowanych zmian jest zagwarantowanie konsumentowi prawa do kontaktu z człowiekiem w obsłudze klienta. W świecie coraz bardziej zautomatyzowanych infolinii, chatbotów i formularzy samoobsługowych ma to duże znaczenie praktyczne. Użytkownik powinien mieć realną możliwość wyjaśnienia problemu, reklamacji lub sporu z udziałem człowieka, a nie wyłącznie systemu.

Drugim istotnym filarem jest zasada fairness by design. Oznacza ona, że interes konsumenta powinien być uwzględniany już na etapie projektowania usługi, strony internetowej, aplikacji i procesu zakupowego. To podejście zbliżone do znanego z ochrony danych modelu projektowania z myślą o użytkowniku, tyle że skupione na uczciwości i przejrzystości relacji rynkowej.

Znaczenie DFA dla polskiego e-commerce

Dla polskiego rynku e-commerce planowane zmiany mogą oznaczać raczej ewolucję niż całkowitą rewolucję. Wiele zagadnień, które pojawiają się w projekcie, już dziś jest przedmiotem zainteresowania organów ochrony konsumentów. Dotyczy to zarówno dark patterns, jak i influencer marketingu czy doliczania opłat na końcowym etapie zakupu. Różnica polega na tym, że DFA ma doprecyzować te kwestie i ujednolicić zasady ich oceny.

Najwięcej pracy mogą mieć przed sobą platformy cyfrowe, branża gamingowa, dostawcy usług subskrypcyjnych oraz firmy rozwijające rozwiązania automatyzujące decyzje konsumenckie. W praktyce konieczne może być sprawdzenie interfejsów, procesów sprzedażowych, regulaminów, transparentności cen, sposobu oznaczania reklam i logiki działania systemów AI.

Egzekwowanie przepisów i ryzyko kar

Skuteczność nowych zasad ma być wspierana również przez zmiany w zakresie współpracy organów ochrony konsumentów. Celem jest sprawniejsze prowadzenie postępowań w dużych sprawach obejmujących więcej niż jedno państwo UE. To istotne zwłaszcza dla dużych platform i podmiotów działających międzynarodowo, gdzie tradycyjne modele egzekwowania bywają zbyt wolne wobec skali rynku cyfrowego.

Komisja Europejska ma otrzymać silniejsze narzędzia działania w sprawach transgranicznych, w tym możliwość nakładania bardzo wysokich kar finansowych. Dla biznesu oznacza to, że temat zgodności z nowymi standardami nie będzie wyłącznie kwestią wizerunkową. Rosnące znaczenie zyskają wewnętrzne audyty, przegląd UX, compliance marketingowe i analiza ryzyka prawnego w usługach cyfrowych.

Co firmy powinny obserwować już teraz?

Choć Digital Fairness Act pozostaje projektem, kierunek zmian jest już dobrze widoczny. Przedsiębiorcy nie muszą czekać na ostateczne przyjęcie przepisów, aby zacząć przygotowania. Wiele z projektowanych zasad odpowiada bowiem trendom egzekwowania prawa konsumenckiego, które są widoczne już teraz: większa transparentność, mniej manipulacyjnych interfejsów, jaśniejsze ceny i uczciwsze projektowanie usług.

W praktyce warto przeanalizować doświadczenie klienta od pierwszego kontaktu z ofertą aż po obsługę posprzedażową. Szczególnej uwagi wymagają miejsca, w których użytkownik może zostać wprowadzony w błąd, przyspieszony w decyzji lub pozbawiony realnego wyboru. Im szybciej firma zidentyfikuje takie punkty, tym łatwiej będzie jej dostosować się do nadchodzących oczekiwań regulatora.

przejrzyj komunikaty sprzedażowe i ekrany zakupowe,

sprawdź, czy rezygnacja z subskrypcji jest równie prosta jak jej aktywacja,

zweryfikuj sposób oznaczania współprac reklamowych i treści sponsorowanych,

oceń, czy ceny i wszystkie opłaty są widoczne dostatecznie wcześnie,

przeanalizuj wpływ AI i automatyzacji na decyzje użytkownika,

upewnij się, że klient może skontaktować się z człowiekiem.

Przyszłość Aktu o Sprawiedliwości Cyfrowej

Przyszłość DFA będzie zależeć od dalszych prac w Parlamencie Europejskim i Radzie UE, ale już teraz widać, że cyfrowa sprawiedliwość staje się jednym z kluczowych tematów regulacyjnych. Unia Europejska chce nie tylko reagować na nadużycia, ale też wyprzedzać problemy wynikające z rozwoju AI, personalizacji i nowych modeli monetyzacji usług. To oznacza, że prawo konsumenckie coraz mocniej wchodzi w obszar projektowania produktów cyfrowych.

W szerszej perspektywie rozwiązania wypracowane w Europie mogą stać się wzorem dla innych rynków. Podobnie jak w przypadku ochrony danych czy odpowiedzialności platform, także tutaj unijne standardy mogą kształtować globalne oczekiwania wobec firm technologicznych. Dla przedsiębiorców działających online to sygnał, że uczciwość projektowania i transparentność nie są już dodatkiem, lecz elementem strategicznym.

Podsumowanie

Digital Fairness Act może stać się jednym z najważniejszych aktów dla przyszłości handlu internetowego, ochrony konsumentów i stosowania AI w relacjach z klientem. Projekt obejmuje wiele obszarów: od dark patterns i influencer marketingu, przez przejrzystość cen i subskrypcji, po zasady działania agentów AI oraz ochronę dzieci i graczy. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych zmian jest większa uczciwość, lepsza informacja i realna kontrola użytkownika nad decyzją zakupową.

Dla konsumentów to dobra wiadomość, bo rynek cyfrowy ma stać się bardziej zrozumiały i mniej manipulacyjny. Dla firm to wyraźny sygnał, że zgodność z prawem będzie coraz mocniej łączyć się z jakością interfejsu, przejrzystością procesu zakupu i odpowiedzialnym wykorzystaniem technologii. Jeśli chcesz śledzić wpływ nowych regulacji na biznes, warto regularnie monitorować oficjalne komunikaty instytucji unijnych oraz materiały publikowane przez Komisję Europejską i UOKiK .