Sektor IT stopniowo wraca do rekrutacji. Najbardziej poszukiwani są specjaliści od analizy danych, rozwiązań chmurowych, cyberbezpieczeństwa i AI. Słabnie popyt na testerów manualnych i pracowników podstawowego wsparcia technicznego – wynika z raportu Grafton Recruitment.

Z przekazanego PAP raportu Grafton Recruitment wynika, że po zamrożeniu rekrutacji w latach 2023-2024 firmy ponownie zgłaszają zapotrzebowanie na specjalistów IT.

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Zmiany na rynku pracy IT

Skala jest jednak umiarkowana, a większa liczba ofert nie oznacza masowego zatrudniania z okresu boomu. W raporcie wskazano, że w I półroczu 2026 r. wskaźnik zapotrzebowania na specjalistów IT wyniósł 1,02, podczas gdy w tym samym okresie 2025 r. osiągał 0,90. Dane te opisują jednak zmianę liczby ogłoszeń w wybranych grupach stanowisk, a nie wielkość całego zatrudnienia w IT.

Autorzy raportu podkreślili, że jednocześnie utrzymuje się presja na efektywność kosztową: wynagrodzenia w branży są wysokie na tle całej gospodarki, ale ich wzrost wyhamował.

Którzy specjaliści są dziś najbardziej poszukiwani?

– Zwiększenie zapotrzebowania na specjalistów IT nie oznacza, że każda grupa zawodowa ma dziś więcej możliwości zatrudnienia. Pracę najszybciej znajdują specjaliści z kilkuletnią praktyką, szczególnie w obszarach analizy danych, technologii chmurowych, cyberbezpieczeństwa czy AI i uczenia maszynowego – oceniła Agata Jemioła z Grafton Recruitment.

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Zaznaczyła, że osoby z krótszym stażem konkurują o ograniczoną liczbę ofert odpowiadających ich doświadczeniu.

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– Dlatego wzrost liczby ogłoszeń warto czytać razem ze strukturą poszukiwanych stanowisk – dodała.

Najszybciej rosnące specjalizacje IT

Najsilniejszy wzrost liczby ogłoszeń zanotowano na stanowiskach związanych ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym. Firmy poszukują m.in. inżynierów AI, inżynierów uczenia maszynowego oraz osób rozwijających rozwiązania generatywnej AI.

W projektach chmurowych i utrzymaniu infrastruktury potrzebni są inżynierowie chmury (Cloud Engineers), specjaliści DevOps oraz inżynierowie ds. niezawodności systemów (Site Reliability Engineers).

Z kolei w obszarze danych pracodawcy rekrutują inżynierów danych (Data Engineers), analityków danych (Data Analysts) oraz specjalistów tworzących rozwiązania do analizy danych biznesowych (BI Developers).

Rosnące znaczenie specjalistów danych

Poszukiwani są także inżynierowie ds. cyberbezpieczeństwa (Security Engineers), specjaliści centrów operacji bezpieczeństwa (SOC) i zarządzania tożsamością oraz dostępem (IAM), konsultanci i programiści rozwijający rozwiązania SAP, architekci rozwiązań i menedżerowie techniczni, a w rozwoju oprogramowania – programiści backend i fullstack pracujący m.in. z Javą, .NET i Pythonem.

Jeśli chodzi o tradycyjne specjalizacje, zapotrzebowanie jest słabsze. Dotyczy to szczególnie testerów manualnych, frontend deweloperów wykonujących prostsze zadania i specjalistów pierwszej linii wsparcia technicznego.

Według przywołanych w raporcie danych GUS w roku akademickim 2025/2026 na blisko 260 wybranych kierunkach informatycznych w 126 uczelniach studiowało niemal 100 tys. osób. Kierunki objęte analizą ukończyło około 22 tys. absolwentów, wobec 19,4 tys. rok wcześniej – to wzrost o blisko 14 proc. Jednocześnie liczba studentów utrzymała się na poziomie poprzedniego roku.

Grafton Recruitment to międzynarodowa agencja doradztwa personalnego. Wspiera firmy i kandydatów w rekrutacjach na stanowiska specjalistyczne i kierownicze średniego szczebla w obszarze pracy stałej i tymczasowej, outsourcingu, IT contractingu i RPO.