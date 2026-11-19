W latach 2023–2025 z turnusów rehabilitacyjnych skorzystało ponad 277 tys. osób, PFRON przeznaczył na ten cel ponad 500 mln zł. Choć „wyjazdy po zdrowie” cieszą się zainteresowaniem, to system ich organizacji i finansowania wymaga poprawy - oceniła Najwyższa Izba Kontroli.

NIK w opublikowanym w czwartek komunikacie zwróciła uwagę, że połączenie intensywnej rehabilitacji z wypoczynkiem przynosi efekty, jednak droga do uzyskania dofinansowania we właściwym centrum pomocy społecznej bywa wyboista. Pełne wykorzystanie potencjału tych wyjazdów utrudniają luki w przepisach.

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Najważniejsze nieprawidłowości wykryte przez NIK

Kontrola NIK, obejmująca lata 2023-2025 (I półrocze), została przeprowadzona w czterech centrach pomocy, u trzech organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz w trzech ośrodkach realizujących te pobyty z województwa lubelskiego, mazowieckiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

W tym czasie z turnusów rehabilitacyjnych skorzystało ponad 277 tys. osób. PFRON przeznaczył na ten cel ponad 500 mln zł.

Po kontroli Izba zasygnalizowała jednak m.in. problemy z elektronicznym składaniem wniosków, nieprawidłową oceną potrzeb uczestników i brakiem środkom na dofinansowanie.

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Jak zauważyła NIK, choć od 2020 r. PFRON umożliwia składanie wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych przez internet (za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia), to przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2007 roku nie nadążają za rozwojem technologii. Według tych przepisów wnioski można składać wyłącznie w formie papierowej. To - zdaniem NIK - powoduje rozbieżność między praktyką stosowaną przez PFRON a regulacjami prawnymi.

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Nieprawidłowa ocena potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Izba zwróciła też uwagę, że pracownicy socjalni, kwalifikując osoby z niepełnosprawnościami do udziału w turnusach, powinni oceniać nie tylko stan zdrowia, ale również sytuację społeczną i potrzeby rehabilitacji społecznej. W praktyce bazują jednak głównie na orzeczeniach o niepełnosprawności i zaleceniach lekarskich, zawierających przede wszystkim informacje medyczne.

W ocenie NIK może to prowadzić do kierowania na turnusy osoby z niepełnosprawnościami niewymagające rehabilitacji społecznej, dla których pobyt na turnusie stanowi wyłącznie okazję do wypoczynku (np. turnusy świąteczno-noworoczne) i zabiegów leczniczych.

Izba wskazała ponadto, że choć wnioski o dofinansowanie można składać już od stycznia, na początku roku centra pomocy nie mają środków na jego przyznanie. W konsekwencji centra pomocy odkładają rozpatrzenie wniosków do czasu otrzymania środków z PFRON.

Zdarzają się przypadki, że centra pomocy z powodu braku pieniędzy negatywnie rozpatrywały złożone wnioski. Z analizy skontrolowanych centrów pomocy oszacowano, że na realizację wszystkich wniosków zabrakło ponad milion złotych.

Kontrola wykazała, że trzy z czterech sprawdzonych centrów pomocy bezprawnie zaostrzyły zasady przyznawania dofinansowań, tłumacząc to brakiem pieniędzy.

Wewnętrzne zarządzenia dyrektorów i komisji uderzyły w przyszłych kuracjuszy: faworyzowano wnioski online - w jednej z placówce wprowadzono system punktowy, który dawał przewagę osobom składającym dokumenty przez internet.

Przestarzałe przepisy dotyczące organizacji turnusów

Poza tym okrojono dotacje i wprowadzono limity - dwa inne centra, szukając oszczędności, złamały odgórne rozporządzenie i nielegalnie obniżyły kwotę dofinansowania o 20 proc. oraz wprowadziły zasadę, że dorosły pacjent może wyjechać na turnus tylko raz na dwa lata.

Problemy dotyczą również samych zasad organizowania turnusów. Izba zauważyła, że przepisy rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych pochodzą z 2007 r. i nie były nowelizowane od 2014 r.

Według NIK część przepisów jest nieprecyzyjna, co utrudnia ich stosowanie. Jako przykład wskazano rozdzielenie w rozporządzeniu w sprawie turnusów rehabilitacyjnych zadań organizatora turnusu i ośrodka realizującego turnus, które w praktyce są często jednym i tym samym podmiotem.

Nieprecyzyjne są także przepisy dotyczące dokumentacji uczestników turnusów, które nie określają dokładnie, jakie informacje powinny być w niej zawarte. W efekcie trudniej zweryfikować, jak przebiegał turnus i jakie przyniósł rezultaty.

Kontrola wykazała też, że organizatorzy turnusów rehabilitacyjnych nie zawsze wywiązywali się ze swoich obowiązków. Zdarzało się, że nie zapewniali: wymaganego czasu zajęć dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, odpowiedniej kadry specjalistycznej (m.in. psychologa, pielęgniarki, tłumacza języka migowego), a także odpowiedniej liczebności grup turnusowych (minimum 20 osób z niepełnosprawnościami w grupie).

Wyniki kontroli zostaną wykorzystane przy opracowaniu raportu NIK o wsparciu osób z niepełnosprawnościami.