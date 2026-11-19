Po wykrytym 10 listopada cyberataku na system ePUAP zostało przywrócone jego pełne działanie. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że system działa w pełnym zakresie, wszystkie usługi są dostępne i stale monitorowane. System został sprawdzony pod kątem bezpieczeństwa i stabilności działania.

Cyberatak na system ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to ogólnopolski system umożliwiający obywatelom internetową komunikację z jednostkami administracji publicznej. Służy m.in. do wysyłania wniosków, podań i dokumentów do urzędów, a także do podpisywania pism za pomocą Profilu Zaufanego.

REKLAMA

REKLAMA

10 listopada wykryto i zatrzymano cyberatak na system e PUAP. Zespoły odpowiadające za bezpieczeństwo sytemu podjęły natychmiastowe działania pozwalające zachować stabilność systemu. Bezpośrednio po wykryciu problemu został prewencyjnie ograniczony dostęp do części systemu, aby zatrzymać zagrożenie i bezpiecznie rozpocząć działania naprawcze. Od tego momentu były prowadzone równolegle analiza incydentu, weryfikacja bezpieczeństwa systemów, wdrażanie dodatkowych zabezpieczeń oraz stopniowe przywracanie usług.

Nie można było uruchomić całego systemu od razu. Przed ponownym udostępnieniem usług należało dokładnie sprawdzić zarówno źródło i zakres incydentu, jak i poszczególne elementy systemu. Bezpieczeństwo było ważniejsze niż jak najszybsze przywrócenie pełnej dostępności. Stale jest utrzymywany zwiększony monitoring i kontynuowane są działania wzmacniające bezpieczeństwo. W sprawę pełnego wyjaśnienia incydentu włączona została Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Jak ratowano system ePUAP

W dzisiejszym komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji poinformowano, że od 10 listopada:

REKLAMA