ePUAP znowu działa. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia o wzmacnianiu bezpieczeństwa po cyberataku
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Po wykrytym 10 listopada cyberataku na system ePUAP zostało przywrócone jego pełne działanie. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że system działa w pełnym zakresie, wszystkie usługi są dostępne i stale monitorowane. System został sprawdzony pod kątem bezpieczeństwa i stabilności działania.
Cyberatak na system ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to ogólnopolski system umożliwiający obywatelom internetową komunikację z jednostkami administracji publicznej. Służy m.in. do wysyłania wniosków, podań i dokumentów do urzędów, a także do podpisywania pism za pomocą Profilu Zaufanego.
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10 listopada wykryto i zatrzymano cyberatak na system e PUAP. Zespoły odpowiadające za bezpieczeństwo sytemu podjęły natychmiastowe działania pozwalające zachować stabilność systemu. Bezpośrednio po wykryciu problemu został prewencyjnie ograniczony dostęp do części systemu, aby zatrzymać zagrożenie i bezpiecznie rozpocząć działania naprawcze. Od tego momentu były prowadzone równolegle analiza incydentu, weryfikacja bezpieczeństwa systemów, wdrażanie dodatkowych zabezpieczeń oraz stopniowe przywracanie usług.
Nie można było uruchomić całego systemu od razu. Przed ponownym udostępnieniem usług należało dokładnie sprawdzić zarówno źródło i zakres incydentu, jak i poszczególne elementy systemu. Bezpieczeństwo było ważniejsze niż jak najszybsze przywrócenie pełnej dostępności. Stale jest utrzymywany zwiększony monitoring i kontynuowane są działania wzmacniające bezpieczeństwo. W sprawę pełnego wyjaśnienia incydentu włączona została Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Jak ratowano system ePUAP
W dzisiejszym komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji poinformowano, że od 10 listopada:
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- ograniczono dostęp do części systemu, aby zatrzymać zagrożenie i zabezpieczyć ePUAP przed dalszym oddziaływaniem incydentu;
- szczegółowo analizowano incydent, przy wsparciu ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa i odpowiednich służb, w tym NASK i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
- sprawdzono, czy incydent objął inne systemy. W trakcie prowadzonych analiz nie znaleziono śladów wskazujących na rozszerzenie ataku poza zidentyfikowany obszar;
- wdrożono dodatkowe zabezpieczenia, aby przygotować system do bezpiecznego ponownego uruchomienia;
- weryfikowano poszczególne elementy systemu przed ich ponownym uruchomieniem, sprawdzając ich prawidłowe i bezpieczne działanie;
- przywracano usługi etapami, aby każdą część systemu uruchamiać dopiero po zakończeniu niezbędnych sprawdzeń;
- 15 listopada uruchomiono rozwiązanie przejściowe, które pozwoliło przywrócić znaczną część e-usług jeszcze przed pełnym uruchomieniem ePUAP;
- 16 listopada działały już wszystkie usługi transakcyjne dostępne przez mObywatel.gov.pl oraz większość pozostałych usług;
- następnie kontynuowano przywracanie i sprawdzanie pozostałych elementów ePUAP, aż do pełnego uruchomienia systemu.
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