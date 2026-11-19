Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że rozpowszechnianie fałszywych materiałów intymnych bez zgody osoby przedstawionej na zdjęciu lub nagraniu ma być jednoznacznie karalne. Nowe przepisy mają również skuteczniej chronić dzieci przed przestępstwami seksualnymi w internecie, w tym przed zagrożeniami związanymi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Takie rozwiązania przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu karnego przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości (druk nr 3268). Nad projektem trwają prace w Sejmie. Co ciekawe projekt został wniesiony do Sejmu jako projekt poselski.

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Deepfake z AI na cenzurowanym. Prawo musi nadążać za zmianami technologii

Rozwój sztucznej inteligencji przynosi nowe możliwości, ale również nowe zagrożenia. Dziś wystarczy zwykłe zdjęcie udostępnione w internecie, aby za pomocą łatwo dostępnych narzędzi stworzyć realistyczny, fałszywy materiał przedstawiający daną osobę nago lub w sytuacji intymnej.

Takie materiały, nazywane deepfake'ami, mogą być wykorzystywane do poniżania, zastraszania, szantażowania i naruszania prywatności. Ofiarami tego rodzaju przemocy stają się w szczególności kobiety, dzieci i młodzież. Skutki rozpowszechniania fałszywych treści mogą być równie dotkliwe jak w przypadku prawdziwych zdjęć czy nagrań.

Ministerstwo Sprawiedliwości wyjaśnia, że obowiązujące obecnie przepisy nie odnoszą się wprost do wszystkich zagrożeń wynikających z wykorzystania nowych technologii. Dlatego konieczne jest doprecyzowanie odpowiedzialności karnej i zapewnienie skuteczniejszej ochrony osobom pokrzywdzonym.

Fałszywy obraz może wyrządzić prawdziwą krzywdę. Prawo powinno chronić człowieka niezależnie od tego, czy sprawca wykorzystuje autentyczne zdjęcie, czy realistyczną treść stworzoną przez sztuczną inteligencję.

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Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło najważniejsze nowe przepisy zawarte w ww. projekcie nowelizacji kodeksu karnego.

Kara więzienia za rozpowszechnianie intymnych deepfake'ów

Projekt przewiduje jednoznaczną odpowiedzialność karną za rozpowszechnianie bez zgody wizerunku osoby nagiej lub przedstawionej podczas czynności seksualnej, jeżeli materiał został stworzony albo przerobiony cyfrowo, w szczególności przy użyciu sztucznej inteligencji.



Za takie przestępstwo będzie grozić od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, czyli taka sama kara jak za bezprawne rozpowszechnianie autentycznych materiałów intymnych.

Ochrona dzieci przed groomingiem

Nowe przepisy mają zwiększyć możliwości ścigania sprawców, którzy wykorzystują internet do nawiązywania kontaktów z dziećmi poniżej 15. roku życia w celach seksualnych. Odpowiedzialność karna obejmie również przypadki, w których sprawca jest przekonany, że kontaktuje się z dzieckiem, choć w rzeczywistości rozmawia np. z programem komputerowym lub osobą wykorzystującą fikcyjny profil. Brak rzeczywistego dziecka nie będzie automatycznie wykluczał odpowiedzialności karnej.

Rozwiązanie ma umożliwić skuteczniejsze reagowanie na niebezpieczne zachowania, zanim dojdzie do skrzywdzenia dziecka.

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Kary za tworzenie fake-owych materiałów pornograficznych przedstawiających dzieci

Projekt wprowadza odpowiedzialność karną za tworzenie lub przerabianie za pomocą technologii cyfrowych materiałów pornograficznych, które sprawiają wrażenie autentycznych treści z udziałem małoletnich.

Za taki czyn będzie grozić od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.



Ochrona ma obejmować także przypadki, w których materiał został w całości wygenerowany komputerowo, bez udziału rzeczywistego dziecka.

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Surowsze kary i szersza ochrona przed treściami przedstawiającymi seksualne wykorzystywanie dzieci

Projekt porządkuje i zaostrza przepisy dotyczące materiałów pornograficznych z udziałem małoletnich. Za utrwalanie takich treści przewidziano karę od 2 do 15 lat pozbawienia wolności, a za ich posiadanie, przechowywanie, sprowadzanie lub uzyskiwanie do nich dostępu - od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Przepisy mają również obejmować realistyczne materiały wygenerowane lub przerobione cyfrowo, które mogą zostać uznane za autentyczne.

Projekt przewiduje ponadto możliwość orzeczenia przepadku narzędzi wykorzystywanych do popełniania tych przestępstw.

Bezpieczeństwo i godność człowieka również w świecie cyfrowym

Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że celem proponowanych zmian jest zapewnienie skuteczniejszej ochrony prywatności, godności i wolności seksualnej, a przede wszystkim bezpieczeństwa dzieci. Nowe technologie nie mogą stawać się sposobem na unikanie odpowiedzialności za krzywdzenie innych. Rozpowszechnianie intymnych deepfake'ów może prowadzić do poważnych konsekwencji psychicznych, społecznych i zawodowych, nawet jeśli przedstawione w nich sytuacje nigdy się nie wydarzyły.



Chodzi także o dostosowanie polskiego prawa do regulacji unijnych dotyczących zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, w tym przemocy z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Omawiany projekt nowelizacji Kodeksu karnego został przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości i wniesiony do Sejmu jako projekt poselski. Trwają nad nim obecnie prace parlamentarne.



Proponowane przepisy mają wejść w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.



Źródło: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk sejmowy nr 3268)