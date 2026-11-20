Rząd pracuje nad incydentem naruszenia przestrzeni publicznej. W mediach społecznościowych krąży film pokazujący wybuch. Zaznaczamy, że nie mamy jeszcze potwierdzenia, że nagranie ma związek z incydentem. Prokuratura zabezpiecza teren i apeluje o spokój.

Wybuch widoczny jest w prawym górnym rogu nagrania.

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Spora eksplozja pod miejsowością Chmielek koło Biłgoraja. RCB potwierdza, że coś „naruszyło przestrzeń powietrzną”. Znowu nie zestrzelono. pic.twitter.com/kF6MNrXrYB — Paweł Rybicki (@Rybitzky) November 20, 2026

Naruszenie przestrzeni powietrznej Polski - rząd pilnie pracuje od 6.40 Media

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⚖️ AKTUALIZACJA | Powiat biłgorajski

Potwierdzamy upadek jednego niezidentyfikowanego obiektu latającego w miejscowości Nowy Lipowiec (pow. biłgorajski). Informacje o ewentualnych innych obiektach w regionie są obecnie weryfikowane przez służby.



Na miejsce zdarzenia w Nowym… — Prokuratura Okręgowa w Lublinie (@Prok_Okreg_Lub) November 20, 2026

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Premier zwołał naradę z udziałem ministrów i szefów służb ws. naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej (krótka25)

Premier Donald Tusk poinformował w piątek, że w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej podczas kolejnych ataków Rosji na Ukrainę zwołał naradę z udziałem ministrów, dowódców wojskowych i szefów służb.

Wcześniej Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej podczas nocnych zmasowanych ataków Rosji na Ukrainę i możliwym upadku obiektu w okolicy miejscowości Chmielek w powiecie biłgorajskim.

Premier przekazał rano na X, że obecnie nie ma zagrożenia z powietrza, a „na miejscu działają odpowiednie służby”.

W późniejszym wpisie, po godz. 9., szef rządu poinformował, że w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej zwołał naradę „z udziałem ministrów, przedstawicieli Wojska Polskiego oraz szefów służb”.

Do wpisu premier dołączył zdjęcie z narady, z udziałem m.in. wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysz, szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, Dowódcy Operacyjnego gen. Ireneusza Nowaka, szefa SKW gen. Jarosława Stróżyka oraz sekretarza stanu w KPRM Radosława Kujawy.

Lublin/ Rzecznik prokuratury: trwa zabezpieczanie terenu po upadku obiektu w Nowym Lipowcu

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie prokurator Marcin Kozak poinformował, że trwa zabezpieczanie terenu po upadku obiektu w Nowym Lipowcu w powiecie biłgorajskim; następnie do pracy przystąpią prokuratorzy i Żandarmeria Wojskowa. Rzecznik zastrzegł, że jest za wcześnie, by przesądzać, co to za obiekt.

Prok. Kozak przekazał na konferencji prasowej, że na ten moment jest zbyt wcześnie, żeby przesądzać, z jakim rodzajem obiektu latającego mamy do czynienia i jakie są skutki jego upadku. - Wiemy, że jest to obiekt latający i że upadł na polach w pobliżu miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim - powiedział.

Dodał, że obecnie teren jest zabezpieczony przez Straż Pożarną. - Na chwilę obecną zabezpieczamy teren przed dostępem osób trzecich. Ustalamy, czy nie ma zagrożenia dla miejscowej ludności oraz dla osób, które będą wykonywały czynności. I jak tylko będzie to ustalone, prokuratorzy wraz z Żandarmerią Wojskową wejdą na teren i będziemy zabezpieczać wszelkie ślady po upadku i po wybuchu tego obiektu - zapowiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Poinformował, że śledztwo jest prowadzone w kierunku stworzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób oraz w związku z bezprawnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej.(PAP)

Gawkowski: Po godzinie 6.40 dostawaliśmy pierwsze informacje

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że pierwsze informacje o niezidentyfikowanych obiektach, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną dostał po godzinie 6.40. Dodał, że podniesiony został poziom alertu, który monitoruje cyberprzestrzeń państwa.

- Po godzinie 6.40 dostawaliśmy pierwsze informacje o tym, że wleciały i spadły niezidentyfikowane obiekty, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Dostajemy też informacje o tym, że to jest związane z atakiem nocnym na Ukrainę — poinformował Gawkowski w radiu RMF24.

Jak dodał, obecnie liczy się prawdziwa informacja. — Nikogo nie wolno wprowadzać w błąd. Trzeba być jak najbardziej czujnym, bo Polacy mają prawo do tego, żeby wiedzieć, co się wydarzyło. Nie chcę przekreślać ani narysować ostatecznego scenariusza, co się wydarzyło, dopóki nie będzie na miejscu potwierdzenia — powiedział Gawkowski.

- Po pierwszych komunikatach, które zeszły do mnie podniesione zostały nasze ośrodki przeciwdziałania dezinformacji (...). Ja podniosłem nasz stan alertu, który ma monitorować cyberprzestrzeń i przestrzeń informacyjną państwa po to, żebyśmy wiedzieli, czy to nie jest skorelowane na przykład z jakimś atakiem w sferze dezinformacji — poinformował szef MC.

Kosiniak-Kamysz: w MON odprawa ws. naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej

W MON trwa odprawa dotycząca porannego naruszenia naszej przestrzeni powietrznej - przekazał w piątek przed godz. 9 wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dowództwo Operacyjne przedstawia analizę sytuacji oraz okoliczności zdarzenia. Trwa także akcja zabezpieczająca na miejscu - dodał.

Wcześniej Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej podczas zmasowanych ataków Rosji na Ukrainę i możliwym upadku obiektu w okolicy miejscowości Chmielek w powiecie biłgorajskim. Premier Donald Tusk przekazał rano na X, że obecnie nie ma zagrożenia z powietrza. ”Na miejscu działają odpowiednie służby” - podkreślił.

Przed godz. 9 szef MON poinformował o trwającej w resorcie odprawie ws. naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. „Dowództwo Operacyjne przedstawia analizę sytuacji oraz okoliczności zdarzenia. Trwa także akcja zabezpieczająca na miejscu”.

Rudnik nad Sanem/ Policja weryfikuje zgłoszenia o możliwym upadku obiektu (krótka15)

Policja sprawdza zgłoszenia dotyczące możliwego upadku obiektu w rejonie Rudnika nad Sanem (Podkarpackie). Na razie nie ma potwierdzenia, co się wydarzyło – poinformował PAP mł. asp. Eryk Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Nisku.

- Przed godz. 7 dyżurny otrzymał kilkanaście zgłoszeń, z których wynikało, że w rejonie miejscowości Rudnik nad Sanem najprawdopodobniej mógł spaść jakiś obiekt. W rejon skierowano policjantów, poinformowano też inne służby. Weryfikujemy te informacje – powiedział Klimek.

Zastępca burmistrza Rudnika nad Sanem Dariusz Świta przekazał PAP, że w okolicy słyszalny był potężny huk. Przekazał, że do zdarzenia mogło dojść w kompleksie leśnym między Rudnikiem a miejscowością Kopki.

– Nie posiadamy szczegółowych informacji, co mogło się stać. Na miejscu pracują służby państwowej i ochotniczej straży pożarnej, które zabezpieczają rejon. Działania koordynuje policja – powiedział Świta.

Dodał, że według dostępnych mu informacji w okolicy nic się nie pali.