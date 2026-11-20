Sztuczna inteligencja pozwala generować treści szybciej i łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej. Jest użyteczna zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Jednak, podobnie jak każda przełomowa technologia, niesie ze sobą zagrożenia, których konsekwencje nie zawsze są od razu widoczne. Jedno z nich unaocznił spór Rafała Brzoski z Metą, właścicielem Facebooka i Instagrama. Choć jego uczestnikami są znany przedsiębiorca i globalny koncern technologiczny, problem dotyczy znacznie szerszego grona osób i instytucji.

Niewykluczone, że rozwój AI okaże się największą rewolucją technologiczną od czasów rewolucji przemysłowej, której symbolem i jednym z motorów napędowych był rozwój kolei. Kolej – podobnie jak dziś sztuczna inteligencja – budziła kontrowersje, także wśród osób, które współcześnie nazwalibyśmy celebrytami. Obawy wyrażali między innymi książę Wellington, pogromca Napoleona spod Waterloo, oraz Karol Dickens, którego nazwisko znają uczniowie szkół podstawowych.

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Wellingtonowi przypisywano obawę, że kolej ułatwi przemieszczanie się niższym warstwom społecznym, naruszając dotychczasowy porządek. Dickens zwracał uwagę na zagrożenia związane z wypadkami kolejowymi. Część obaw związanych z rozwojem nowego środka transportu rzeczywiście okazała się uzasadniona. Kolej umożliwiła masowe migracje i głębokie przemiany społeczne, a jednocześnie stworzyła nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa. Z perspektywy czasu trudno jednak kwestionować jej fundamentalne znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego oraz powstania nowoczesnych, demokratycznych społeczeństw. Podobnie może być z AI: ogromne korzyści nie oznaczają braku kosztów społecznych i prawnych.

Spór Brzoski z Metą dotyczy fałszywych reklam, w których bez zgody przedsiębiorcy wykorzystywany jest jego wizerunek, również za pomocą materiałów generowanych lub modyfikowanych przy użyciu AI. Reklamy przedstawiają fikcyjne inwestycje rzekomo przez niego polecane albo rozpowszechniają nieprawdziwe informacje o jego zatrzymaniu przez policję. Fałszywe materiały dotyczyły również jego żony, Omeny Mensah.

Sprawa wykracza poza ochronę dóbr osobistych. Dotyka bowiem granic odpowiedzialności platform za reklamy publikowane przez zewnętrznych reklamodawców. Powstaje pytanie, czy platforma, która pobiera wynagrodzenie za emisję reklam, uczestniczy w ich weryfikacji i wykorzystuje algorytmy do wyboru odbiorców, może być traktowana wyłącznie jako neutralny pośrednik. Nie przesądzając odpowiedzi, warto dostrzec, że skutki takich reklam mogą ujawnić się daleko poza samą platformą.

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O ile fałszywe informacje o zatrzymaniu mogą naruszać dobra osobiste przedsiębiorcy, o tyle reklamy fikcyjnych inwestycji są elementem oszustw, których ofiarą padają osoby przekonane, że inwestują swoje oszczędności. Sam mechanizm nie jest nowy. AI nie stworzyła oszustw inwestycyjnych, ale pozwala taniej i szybciej przygotowywać wiarygodne grafiki oraz nagrania przedstawiające przedsiębiorców, polityków i inne rozpoznawalne osoby, które rzekomo rekomendują określone inwestycje.

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Schemat jest zazwyczaj podobny. Osoba zainteresowana reklamą klika w baner i trafia na stronę, na której podaje dane kontaktowe. Następnie dzwoni do niej „doradca” z fikcyjnej platformy inwestycyjnej, obiecując wysokie zyski. Niekiedy poszkodowany sam przelewa pieniądze na wskazane rachunki. W innych przypadkach jest nakłaniany do instalacji programu umożliwiającego zdalny dostęp do urządzenia, np. AnyDesk lub TeamViewer. Programy te mają legalne zastosowania, ale użyte przez oszustów mogą pozwolić na przejęcie kontroli nad komputerem lub telefonem, przeprowadzanie operacji bankowych, a nawet podejmowanie działań zmierzających do zawarcia umów kredytu lub pożyczki.

Poszkodowany często odkrywa oszustwo dopiero wtedy, gdy próbuje wypłacić środki, które według fikcyjnej platformy miał zarobić. Intuicyjnie roszczenia powinny być skierowane do sprawców. Ich identyfikacja jest jednak trudna, szczególnie gdy działają w zorganizowanych grupach poza granicami kraju, a odzyskanie od nich pieniędzy bywa niemożliwe. Dlatego poszkodowani kierują roszczenia również do banków.

Sytuacja prawna zależy przede wszystkim od sposobu utraty środków. Jeżeli przestępca wykonał transakcję płatniczą bez zgody klienta, zastosowanie mogą znaleźć przepisy ustawy o usługach płatniczych dotyczące transakcji nieautoryzowanych. Przewidują one co do zasady obowiązek niezwłocznego zwrotu kwoty takiej transakcji przez bank, z uwzględnieniem ustawowych wyjątków oraz zasad odpowiedzialności płatnika. Odmowa zwrotu może prowadzić do postępowania sądowego.

Inaczej należy ocenić przypadek, w którym klient sam zlecił i autoryzował przelew, choć działał pod wpływem oszustwa. Samo wprowadzenie go w błąd co do charakteru inwestycji nie oznacza automatycznie, że transakcja była nieautoryzowana. Ewentualna odpowiedzialność banku wymaga wówczas odrębnej analizy, w szczególności jego obowiązków ustawowych i umownych, niemniej wniosek z tej analizy powinien co do zasady doprowadzić do wniosku, że bank odpowiedzialności za tego rodzaju transakcje nie ponosi.

Jeszcze bardziej złożone są przypadki zawierania umów kredytu lub pożyczki. Jeżeli oszust wykorzystał dane i dostęp do bankowości elektronicznej klienta, zawierając umowę bez jego wiedzy i zgody, powstaje pytanie, czy klient w ogóle złożył oświadczenie woli i czy powstał stosunek umowny. Innej oceny wymaga sytuacja, gdy klient sam podejmował czynności prowadzące do zawarcia umowy, lecz pod wpływem wprowadzenia w błąd. Spór może dotyczyć zarówno istnienia umowy, jak i rozliczenia dokonanych świadczeń. W zależności od okoliczności w grę mogą wchodzić roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia, bezpodstawnego wzbogacenia lub odpowiedzialności odszkodowawczej; żadna z tych podstaw nie działa automatycznie.

Na styku platform społecznościowych, zorganizowanej przestępczości i usług finansowych powstaje zatem skomplikowany system ryzyk prawnych. Banki stają się jego uczestnikami nie dlatego, że tworzą fałszywe reklamy, lecz dlatego, że przez ich systemy przepływają środki, a w bankowości elektronicznej podejmowane są czynności później kwestionowane przez poszkodowanych. Banki mają własne obowiązki dotyczące bezpieczeństwa usług płatniczych, ale samo wykorzystanie rachunku do oszustwa nie przesądza o ich odpowiedzialności za wykonanie takich transakcji.

W tym tkwi szersze znaczenie sporu Brzoski z Metą. Źródłem zdarzenia jest reklama wyświetlona na platformie społecznościowej, natomiast konsekwencje prawne mogą ujawnić się w relacji między bankiem a klientem. Odpowiedzialność platformy, sprawców i banku podlega odmiennym zasadom. Poszkodowany staje przed koniecznością dochodzenia roszczeń w systemie, który nie zawsze zapewnia prostą drogę odzyskania środków. Z kolei bank może stać się stroną wieloletniego sporu, choć nie uczestniczył w tworzeniu lub rozpowszechnianiu reklamy.

Nie zmienia to faktu, że rozwój AI może przynieść korzyści znacznie przewyższające jego koszty. Nie oznacza to jednak, że rewolucja technologiczna będzie bezbolesna. Skutki rewolucji przemysłowej starano się ograniczać m.in. poprzez rozwój prawa pracy, norm bezpieczeństwa transportu i ubezpieczeń społecznych. Zabezpieczenie przed przynajmniej częścią ryzyk wynikających z rozwoju AI również może wymagać interwencji ustawodawcy – w tym z uwzględnieniem nieoczywistych aspektów, takich jak właśnie „fake reklamy” oraz odpowiedzialność za nie. Być może najważniejszym wyzwaniem okaże się nie tworzenie zupełnie nowych instytucji, lecz skuteczne stosowanie i dostosowywanie istniejących zasad odpowiedzialności do rzeczywistości, w której jedna fałszywa reklama wywołuje konsekwencje w kilku pozornie niezwiązanych ze sobą obszarach gospodarki.

Autor: Daniel Bednarczyk - adwokat w Lawspective Litwiński Valirakis Radcowie Prawni Autor: Daniel Bednarczyk - adwokat w Lawspective Litwiński Valirakis Radcowie Prawni INFOR

Autor: Daniel Bednarczyk - adwokat w Lawspective Litwiński Valirakis Radcowie Prawni