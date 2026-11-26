Przeliczanie świadczeń, wakacje składkowe czy zasady zgłaszania do ubezpieczeń - to tylko niektóre bezpłatne szkolenia, na które ZUS zaprasza wszystkich klientów. Z jakich szkoleń można skorzystać w nadchodzącym tygodniu?

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ZUS zaprasza wszystkich klientów na szkolenia online

W przyszłym tygodniu ZUS zaprasza wszystkich klientów na e-szkolenia. Szkolenia są skierowane do przedsiębiorców, a także pracowników działów kadr i biur rachunkowych. Wszystkie szkolenia są bezpłatne, trzeba się jednak na nie zarejestrować online.

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Poniżej przedstawiamy najciekawsze - naszym zdaniem - szkolenia, z których można skorzystać w dniach od 30 listopada do 4 grudnia.

Webinarium: Wakacje składkowe

W dniu 30 listopada od godz. 9.00 ZUS przeprowadzi online bezpłatne webinarium pn. „Wakacje składkowe”. Szkolenie poprowadzi pracownik Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji w Oddziale w Toruniu za pośrednictwem Cisco Webex Meeting.

Zapisy do 27 listopada 2026 r. przyjmowane są mailowo pod adresem: sylwia.bratkowska-gburek@zus.pl.

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Zasady zgłaszania do ubezpieczeń społecznych

W dniu 1 grudnia od godz. 9.00 do godz. 11.00 przeprowadzone zostanie online bezpłatne webinarium nt. „Zasady zgłaszania do ubezpieczeń społecznych”. Webinarium prowadzone będzie za pośrednictwem Cisco Webex Meeting.

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Zapisy są przyjmowane tylko mailowo pod adresem: Olsztyn_szkolenia_OKK@zus.pl. Dzień przed spotkaniem na wskazany przez uczestnika adres mailowy zostanie wysłany link do wydarzenia.

Przeliczenie świadczeń emerytalno-rentowych

W dniu 2 grudnia od godz. 10.00 do godz. 12.00 odbędzie się bezpłatne szkolenie online pt. „Przeliczenie świadczeń emerytalno-rentowych”. Spotkanie odbędzie się na platformie Webex Meeting.

Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są do 1 grudnia do godz. 13.00 pod adresem e-mailowym: szkolenia_lodz@zus.pl.

Zleceniobiorcy - zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i rozstrzygania zbiegów

W dniu 3 grudnia o godz. 9.00 na platformie CISCO Webex Meeting zostanie przeprowadzone bezpłatne szkolenie online nt. „Zleceniobiorcy - zasady podlegania ub. społecznym i rozstrzygania zbiegów”.

Zgłoszenia przyjmowane są do 2 grudnia pod adresem: szkolenia_bialystok@zus.pl.

E-akta i zasady wypełniania formularzy

W dniu 4 grudnia 2026 r. w godz. od 10.00 do 13.00 odbędzie się bezpłatne szkolenie online pt. „E-akta skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz zasady wypełniania formularzy”.

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie: https://miastozabrze.pl/dla-biznesu/szkolenia-online/