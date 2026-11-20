ZUS organizuje wiele bezpłatnych e-szkoleń, na które zaprasza wszystkich klientów. Z jakich szkoleń można skorzystać w terminie od 24 do 27 listopada?

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ZUS zaprasza wszystkich klientów na szkolenia online

W dniach od 24 do 27 listopada ZUS zaprasza wszystkich klientów na e-szkolenia. Szkolenia są skierowane do przedsiębiorców, a także pracowników działów kadr i biur rachunkowych.

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Wszystkie szkolenia są bezpłatne trzeba się jednak na nie zarejestrować online. Zapisy są możliwe poprzez stronę zus.pl – zakładka szkolenia.

Poniżej przedstawiamy szkolenia, z których można skorzystać w nadchodzącym tygodniu.

Podleganie do ubezpieczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

W dniu 24 listopada o godz. 10.00 odbędzie się szkolenie online – „Podleganie do ubezpieczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Ulga na start, składki preferencyjne, mały ZUS plus”. Czas trwania szkolenia to ok. 2 godziny.

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W dniu szkolenia, w godzinach porannych, każdy zapisany uczestnik otrzyma link umożliwiający nawiązanie połączenia internetowego z pokojem szkoleniowym (poprzez platformę Webex Events). Połączenie jest w pełni bezpieczne. Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

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Zapisy za pomocą e-maila przyjmowane są do 23 listopada na adres: malgorzata.walaszczyk@zus.pl (należy podać imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy, numer kontaktowy).

Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia pracowników i zleceniobiorców

W dniu 25 listopada od godz. 10.00 do 12.00 odbędzie się bezpłatne webinarium nt. „Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników i zleceniobiorców”. Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował następujące zagadnienia:

składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,

składniki wynagrodzenia nie uwzględniane w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,

omówienie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Zapisy na webinarium przyjmowane są do 23 listopada 2026 r., e-mail: zuschorzowszkolenia@zus.pl. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na podanej wyżej stronie szkolenia.

Zasiłek macierzyński - ustalanie prawa oraz okresu jego wypłaty

W dniu 26 listopada 2026 r. w godz. od 10.00 do 11.30 odbędzie się szkolenie online pt. "Zasiłek macierzyński - ustalanie prawa oraz okresu jego wypłaty".

Zapisy na szkolenie możliwe są poprzez formularz zgłoszeniowy. Jest on dostępny na tej stronie internetowej.

Cechy stosunku pracy. Wydawanie zaświadczeń A1

W dniu 27 listopada o godz. 10.00 Oddział ZUS w Wałbrzychu przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy zaprasza na bezpłatne szkolenie:

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu - „ Cechy stosunku pracy - praktyka legalności zatrudniania i jej kontrola ”,

”, ZUS Oddział w Wałbrzychu - „Wydawanie zaświadczeń A1 oraz ustalanie właściwego ustawodawstwa”.

Szkolenie będzie prowadzone w formie webinarium za pośrednictwem Cisco Webex Meeting.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać na adres Szkolenia_OKK_Walbrzych@zus.pl, w terminie do 25 listopada 2026 roku, podając imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Program Płatnik oraz eZUS

W dniu 27 listopada 2026 r. od godz. 9.00 do godz. 11.00 przeprowadzone będzie bezpłatne szkolenie online nt. „Program Płatnik oraz eZUS - wybrane zagadnienia i praktyczne porady”. Podczas szkolenia specjalista ZUS omówi zagadnienia związane z tematem, m.in.:

korygowanie dokumentów,

pobieranie replik,

łączenie kartotek,

weryfikacja danych w ZUS z pozycji płatnika.

Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy Webex. Aby wziąć udział w szkoleniu, należy przesłać zgłoszenie na adres e-mail szkolenia_chrzanow@zus.pl.