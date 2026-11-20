Czy matka ma w Polsce większe szanse na uzyskanie opieki nad dzieckiem niż ojciec? Czy sądy rzeczywiście faworyzują kobiety? Czy matka może zabronić ojcu kontaktów z dzieckiem, jeśli ten nie płaci alimentów? Co zrobić, gdy jeden rodzic utrudnia drugiemu spotkania? Wywiad z mecenasem Tomaszem Uljaszem

rozwiń >

Marta Pawłowska: Czy matka ma w Polsce większe szanse na uzyskanie opieki nad dzieckiem niż ojciec? Czy sądy rzeczywiście faworyzują kobiety?

Tomasz Uljasz – adwokat w kancelarii RESIST Rezanko Sitek: Temat faworyzowania matek w sądach rodzinnych od lat budzi skrajne emocje. Z jednej strony są ojcowie walczący latami w sądzie o kontakty z dzieckiem, z drugiej strony są matki, które nierzadko pozostają same z trudem rodzicielstwa. Podejrzewam, że kolejne lata będą mijały, a temat ten będzie nadal budził kontrowersje.

REKLAMA

REKLAMA

W powszechnej opinii pokutuje przekonanie, że ojciec w starciu z matką stoi na straconej pozycji. Rzeczywiście statystyka sądowa nieubłaganie wskazuje, że matka nadal jest postrzegana jako rodzic pierwszoplanowy. Jednak do tego tematu nie można podchodzić w oparciu o „mity” polskiego sądu rodzinnego, ale należy go rozszerzyć.

Z mojej blisko dwudziestoletniej praktyki wynika, że ojcowie coraz częściej są „słyszani” w sądach rodzinnych. Co więcej widzi to też ustawodawca zmierzając do wprowadzenia tzw. opieki współdzielonej. Jednak zmiany idą bardzo powoli, a deklaracje ustawodawcy często nie przynoszą nowych rozwiązań. Praktyka pokazuje jedno – reprezentując ojca w postępowaniu sądowym, muszę przedstawić dużo więcej argumentów wskazujących na prawidłowe sprawowanie przez niego władzy rodzicielskiej i opieki nad dzieckiem, niż w sytuacji reprezentowania matki. Mówimy tu nie tylko o samym sądzie, ale również wszelkich instytucjach służącym rodzinie czy dziecku np. OPS.

Sądy rzadko ustalają miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu, mimo, że ten przez lata – do momentu postępowania rozwodowego, na równi z matką wykonywał opiekę nad dzieckiem. W szczególności widać to przy małych dzieciach tj. do 7 roku życia. Tu jedynie w skrajnych przypadkach sąd decyduje, że miejscem zamieszkania dziecka będzie miejsce zamieszkania ojca.

REKLAMA

Temat faworyzowania matek należy również rozpatrywać w kontekście wydawania opinii przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów, gdzie biegli (pedagog i psycholog) po rozmowie z rodzicami i dziećmi (jeżeli są w odpowiednim wieku) oraz przeprowadzeniu testów przez rodziców - wydają opinię przy którym rodzicu dziecko powinno zostać oraz jak powinny wyglądać kontakty tego rodzica, u którego dziecko nie mieszka na stałe. Nierzadko dowód z opinii biegłych z OZSS jest podstawowym dowodem, na którym opiera się sąd. I właśnie w tej instytucji widać zmiany w podejściu do roli ojca w życiu dziecka. O ile jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy zamiast OZSS było tzw. RODK opinie były często wydawane na korzyść matek, w późniejszych latach opinie wydawane przez ww. instytucję były bardzo „miękkie” nie dające sądowi jasnej odpowiedzi, który z rodziców powinien być rodzicem wiodącym. Od kilku lat biegli w opiniach „nie boją się” wskazywać, że matka ma deficyty w sposobie sprawowania opieki nad dzieckiem i określają ojca jako rodzica pierwszoplanowego. Problemem z opiniami OZSS jest czas oczekiwania na badanie … niekiedy ponad rok.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2. Czy jeden z rodziców może nie zgodzić się na opiekę naprzemienną? Czy sąd może ją ustalić nawet wbrew jego woli?

W pierwszej kolejności chciałbym wskazać, że do dzisiaj w polskim systemie prawnym nie istnieją przepisy w zakresie tzw. opieki naprzemiennej. W ostatnich tygodniach głośno jest o projekcie ustawy o tzw. opiece współdzielonej, ale nie wiadomo jak długo projekt ten będzie przechodził ścieżkę ustawodawczą i w jakim ostatecznie kształcie zostanie uchwalony. W chwili obecnej zapis o opiece naprzemiennej w wyroku zależy w dużej mierze od praktyki poszczególnych sędziów. Niektórzy wskazują na powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej obydwu rodzicom i ustaleniu opieki naprzemiennej nad małoletnim w okresach (zazwyczaj) tygodniowych, inni ustalają miejsce zamieszkania dziecka u jednego z rodziców i określają kontakty w opiece naprzemiennej, kolejni zaś ustalają opiekę naprzemienną z jednoczesnym zapisem, że miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania tego rodzica, u którego dziecko przebywa w danym okresie.

Co do zasady opieka naprzemienna jest ustalana w sytuacji, w której rodzice są zgodni, porozumiewają się w zakresie potrzeb dziecka, nierzadko mieszkają blisko siebie i posiadaj podobne warunki mieszkaniowe.

Zdarza się często, że jeden z rodziców oponuje opiece naprzemiennej – zazwyczaj jest to matka. W takiej sytuacji sąd również może ustanowić opiekę naprzemienną, weryfikując przede wszystkim dobro dziecka. Czyni to w oparciu o dowody, a w szczególności opinie biegłych – zazwyczaj z OZSS. Nawet przy silnym konflikcie sąd może ustanowić taką opiekę, badając, czy jeden z rodziców specjalnie nie tworzy konfliktu, tak aby argument współpracy rodzicielskiej odpadł.

3. Czy przy opiece naprzemiennej trzeba płacić alimenty? Czy jeśli dziecko spędza tyle samo czasu z matką i ojcem, obowiązek alimentacyjny automatycznie znika?

Jednym z mitów postępowania przed sądem rodzinnym jest przekonanie, że jak jest opieka naprzemienna, to nie ma alimentów. Mit ten trzeba obalić. Nawet przy opiece naprzemiennej, sąd może zasądzić alimenty. Wynika to np. z dysproporcji zarobków rodziców i zapewnieniu dziecku podobnych warunków życia u każdego z nich. Nierzadko alimenty są ustalane, aby zabezpieczyć stałe opłaty np. na edukację, tak aby jeden rodzic płacił np. czesne za szkołę prywatną.

Zazwyczaj opieka naprzemienna jest wynikiem wspólnych ustaleń stron, następnie spisanych w porozumieniu rodzicielskim. Porozumienie takie opisuje m.in. sposób finansowania dziecka np. poprzez utworzenie jednego konta, na które rodzice wpłacają ustalone kwoty (niekiedy tożsame, niekiedy w dysproporcji procentowej) i z którego opłacają wydatki na dziecko (edukacja, zdrowie, zajęcia dodatkowe itp.)

4. Od jakiego wieku dziecko może zdecydować, z którym rodzicem chce mieszkać? Czy sąd musi uwzględnić jego zdanie?

Na wstępie chciałbym obalić mit, że dziecko które ukończyło 13 lat może wypowiedzieć się przed sądem i jego zdanie zostanie wzięte pod uwagę. Nigdy nie było takiej bariery wieku.

Kamieniem milowym był rok 2009, kiedy po raz pierwszy wprowadzono do Kodeksu postępowania cywilnego jasny przepis, że sąd w sprawach dotyczących dziecka ma obowiązek je wysłuchać, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Przepis celowo nie wskazywał żadnego wieku – w praktyce sądy wysłuchiwały i wysłuchują nawet dzieci 7-, 9- czy 10-letnie. Przepisy te zostały zaostrzone w 2024 roku tzw. ustawą Kamilka, gdzie rola wysłuchania dziecka stała się jeszcze ważniejsza - w zasadzie ustawodawca nakazał wysłuchiwanie dzieci podczas sporów rodzinnych, przy czym wysłuchanie powinno odbyć się tylko raz. Sądy często odstępują do tej czynności na zgodny wniosek stron.

Ważna informacja jest taka, że wysłuchanie małoletniego nie oznacza, że sąd podejmie decyzję taką, jaką chce dziecko. Wysłuchanie dziecka to jeden z dowodów w sprawie i sąd musi zdecydować w oparciu o całokształt zgromadzonego materiału. Często zdarza się, że dziecko manipulowane przez któregoś z rodziców, wypowiada się w kierunku, w którym rodzic tego oczekuje. Rolą sądu jest wyłapanie takiej sytuacji. Zdarza się, że sąd decyduje się na wysłuchanie małoletniego w obecności psychologa. Następnie psycholog sporządza opinię w zakresie świadomości wypowiedzi i ewentualnego wpływu któregoś z rodziców na wypowiedzi dziecka.

5. Czy matka może zabronić ojcu kontaktów z dzieckiem, jeśli ten nie płaci alimentów? Co zrobić, gdy jeden rodzic utrudnia drugiemu spotkania?

Brak regulowania alimentów przez ojca nie uprawnia matki do tego, aby nie wydawać dziecka na kontakty z ojcem. Matka w takiej sytuacji ma możliwość wystąpienia do komornika w celu wyegzekwowania zaległości alimentacyjnych. Jeżeli rodzic, u którego dziecko ma ustalone miejsce zamieszkania nie wydaje dziecka na kontakty, drugi rodzic może złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów przez sąd.

Gdy takie postanowienia zapada, a kontakty nadal nie są realizowane, można złożyć wniosek o przymuszenie do wykonywania postanowienia pod rygorem ukarania karą finansową. Sąd w postanowieniu wpisuje zobowiązanie do wykonywania postanowienia pod rygorem zapłaty kwoty X za każdy nieodbyty kontakt. Zazwyczaj są to kwoty rzędu od 300 do 1000 złotych za kontakt, w zależności od sytuacji majątkowej rodzica, który nie przestrzega postanowienia.

Jeżeli rodzic nadal nie przestrzega postanowienia należy zliczyć liczbę nieodbytych kontaktów, podsumować kwotę i rozpocząć postępowanie o zapłatę tej kwoty. Przy czym należy udowodnić każdy poszczególny kontakt, który się nie odbył.

Problemem dla rodzica, który nie widzi dziecka, jest długość wszystkich postępowań. Cała procedura może trwać latami, a on nadal nie widzi dziecka.

Niektórzy oprócz ww. ścieżki procesowej zakładają sprawy o naruszenie dóbr osobistych poprzez zerwanie czy niszczenie relacji z dzieckiem. W tym zakresie linia orzecznicza ewaluuje. Jest szereg orzeczeń uwzględniających takie powództwo.

6. Czy rodzic może bez zgody drugiego rodzica przeprowadzić się z dzieckiem do innego miasta lub wyjechać na stałe za granicę?

Sąd rodzinny przy rozwodzie ustala miejsce zamieszkania małoletniego dziecka. Co za tym idzie dziecko ma przypisane miejsce zamieszkania do tego z rodziców, u którego mieszka na stałe. To oznacza, że teoretycznie rodzic może przeprowadzać się z dzieckiem, bez zgody drugiego rodzica, jednak pytanie brzmi jakie są granice takiej przeprowadzki.

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice posiadający władzę rodzicielską powinni decydować wspólnie o istotnych sprawach dziecka, zaś w razie braku takiego porozumienia – decyduje sąd. Wyprowadzka do innej dzielnicy w tym samym mieście nie powinna być traktowana jako istotna sprawa dziecka, czym innym jest natomiast wyprowadzka do innego miasta. Uznaje się taką wyprowadzkę za istotną sprawę dziecka i przyjmuje, że drugi rodzic powinien wyrazić na nią zgodę. Podobna sytuacja jest z wyprowadzką za granicę.

Na marginesie dodam, że nawet przy ograniczeniu rodzicowi władzy rodzicielskiej sąd pozostawia mu bardzo często władzę rodzicielską w zakresie współdecydowania o wyjazdach zagranicznych dziecka poza granicę kraju powyżej 30 dni. Ma to na celu zabezpieczenie dziecka przed ewentualnym wywiezieniem go za granicę.

7. Czy zdrada małżeńska może wpłynąć na decyzję sądu dotyczącą opieki nad dziećmi? Jakie zachowania rodzica mogą doprowadzić do ograniczenia lub odebrania władzy rodzicielskiej?

Sama zdrada małżeńska nie wpływa na decyzję sądu w zakresie opieki nad dziećmi. Natomiast na taką decyzję może wpłynąć postawa rodzica, który dopuścił się zdrady i który pozostawił rodzinę dla nowego partnera i sam nie chce kontaktować się z dzieckiem.

W tym miejscu chciałbym podnieść bardzo istotną kwestię – władza rodzicielska to co innego niż kontakty z dzieckiem. Co do zasady można być pozbawionym władzy rodzicielskiej nad małoletnim i mieć normalne kontakty z dzieckiem. Władza rodzicielska to decydowanie w istotnych kwestiach małoletniego np. co do wyboru szkoły, sposobu leczenia czy wyboru religii. Sąd decyduje o ograniczeniu władzy rodzicielskiej, kiedy jeden z rodziców jej nadużywa lub nie wykonuje jej w sposób prawidłowy. Zazwyczaj są to sytuacje, w których jeden z rodziców uporczywie sprzeciwia się dobrym, właściwym decyzjom dla dziecka i właśnie dla dobra małoletniego sąd pozostawia władze rodzicielską jednemu z rodziców, a drugiemu ogranicza. Należy pamiętać, że takie orzeczenie może być w każdym czasie zmienione, a pełnia władzy rodzicielskiej przywrócona. Najczęściej sąd decyduje się na ograniczenie władzy rodzicielskiej w zakresie dotyczącym zdrowia czy edukacji.

Przez ograniczenie władzy rodzicielskiej rozumiemy również jakąkolwiek ingerencję sądu we władzę rodzicielską nad małoletnim. Ograniczeniem może być np. skierowanie stron postępowania na warsztaty umiejętności wychowawczych, czy ustanowienie kuratora, który ma za zadanie czuwać nad sposobem sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnim i zobowiązany jest sporządzać sprawozdania do sądu rodzinnego z czynności przeprowadzanych u rodziców w ich miejscach zamieszkania. Zgodnie z myślą przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego takie ograniczenie władzy rodzicielskiej ma na celu zadbanie o dobro dziecka, a nie „karanie” rodziców / rodzica, czego strony postępowania często nie są w stanie przyjąć.

Sąd może również zawiesić władzę rodzicielską nad dzieckiem jednemu z rodziców. Taka sytuacja zazwyczaj ma miejsce, kiedy jeden z rodziców przebywa poza granicami kraju, a kontakt z nim jest utrudniony. Jest to sytuacja czasowa, przemijająca, dająca temu z rodziców u którego dziecko mieszka i który na co dzień się nim opiekuje, możliwość samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących dziecka.

Najbardziej dotkliwe dla rodzica jest pozbawienie go władzy rodzicielskiej. Sąd stosuje takie rozwiązanie w skrajnych przypadkach. Zazwyczaj są to sytuacje w których rodzic nadużywa alkoholu, stosuje przemoc w stosunku do dziecka lub w inny rażący sposób zaniedbuje obowiązki rodzicielskie. W tej sytuacji rodzic całkowicie pozbawiony władzy rodzicielskiej nie ma żadnego wpływu na podejmowane decyzje dotyczące dziecka.

8. Co zrobić, gdy jeden z rodziców nastawia dziecko przeciwko drugiemu? Jak udowodnić takie zachowanie przed sądem i jakie mogą być jego konsekwencje?

Z mojej praktyki wynika, że nastawianie dziecka przez jednego rodzica przeciwko drugiemu jest niestety bardzo częstym przypadkiem w postępowaniach rodzinnych. Emocje w tych postępowaniach często biorą górę, a dobro dziecka schodzi na dalszy plan. Ciężko bronić się przed takimi zachowaniami w życiu codziennym. Mamy oczywiście wachlarz działań przed sądem, ale jak wskazuje praktyka, nie zawsze są one skuteczne, a jedno jest pewne - trwają niekiedy latami.

Sądy wiedząc o tym, w pierwszej kolejności zachęcają strony do skorzystania z usług mediatora. Coraz częściej przed wejściem w spór, sąd wyznacza tzw. posiedzenie informacyjne, na którym przedstawia zasadność mediacji i argumenty, dlaczego warto z niej skorzystać. Mediacja stała się bardzo istotną częścią sporów sądowych i muszę przyznać, że coraz częściej zdaje to egzamin i strony dochodząc do porozumienia zawierając ugodę przed mediatorem.

Negatywne zachowania rodzica względem dziecka można udowodnić na różne sposoby:

• przedstawienie korespondencji między rodzicami, czy między rodzicem, a dzieckiem (przy starszym dziecku),

• przedstawienie nagrań,

• przez informacje skierowaną do sądu z placówki edukacyjnej czy instytucji państwowych jak np. OPS,

• przez opinię biegłych,

• przez samo wysłuchanie małoletniego.

Oczywiście sąd w takich sytuacjach może podejmować szereg działań zmierzających do ochrony dobra małoletniego poprzez skierowanie rodzica, który dopuszcza się takich działań, na warsztaty umiejętności wychowawczych. Może także zobowiązać rodziców do wspólnej terapii ukierunkowanej na polepszenie komunikacji. Może również ograniczyć władzę rodzicielską poprzez nadzór kuratora. W skrajnych przypadkach sąd decyduje się na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Zazwyczaj sąd sygnalizuje, że posiada taką możliwość, co ma wstrząsnąć rodzicami, a w szczególności tym, który nastawia dziecko przeciwko drugiemu, jednak takie postanowienie w rzeczywistości bardzo rzadko jest wydawane.

9. Czy można obniżyć alimenty, jeśli straciliśmy pracę, mamy kolejne dziecko albo dzielimy się opieką z drugim rodzicem? Kiedy można żądać ich podwyższenia?

Ustalone przez sąd alimenty nie są „na zawsze”. Można złożyć pozew zarówno o podwyższenie jak i o obniżenie alimentów. Zgodnie z przepisem art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd bada zmianę sytuacji w stosunku do daty ostatniego orzeczenia zasądzającego alimenty. Sąd weryfikuje zarówno zmianę w zakresie możliwości zarobkowych i majątkowych rodziców, jak również zmianę w kosztach utrzymania dziecka.

Sam fakt utraty pracy jeszcze nie przesądza o zasadności obniżenia alimentów. Sąd weryfikuje, czy zobowiązany do płacenia alimentów w rzeczywistości wykorzystuje swoje możliwości zarobkowe i czy może podjąć zarobkowanie. Nierzadko zdarza się w postępowaniach o alimenty, że zobowiązany do płacenia alimentów nagle przestaje zarabiać lub zarabia dużo mniej. Rolą sądu jest zweryfikowanie czy sytuacja ta wynika z obiektywnych przesłanek, czy z chęci stworzenia przekonania na potrzeby postępowania, że nie uzyskuje dochodów.

Sam fakt narodzin drugiego dziecka z nowego związku również nie jest samoistną przesłanką do obniżenia alimentów. W mojej praktyce zawodowej spotykam się z argumentacją sądu wskazującego na to, że osoba decydująca się na kolejne potomstwo musi mieć świadomość, że już jedno dziecko posiada i powinna podjąć wszelkie starania do większego zarobkowania, tak aby żadne z dzieci nie było pokrzywdzone. Natomiast narodziny drugiego dziecka mogą być jednym z elementów argumentacji uzasadniającej obniżenie alimentów. Sąd za każdym razem decydując o podwyższeniu czy obniżeniu alimentów musi weryfikować kwestie możliwości zarobkowych stron jak i koszty utrzymania dziecka.

Fakt ustalenia szerszych kontaktów rodzica z dzieckiem może być podstawą do obniżenia alimentów. Jednakże nie mówimy tu o sytuacji, kiedy sąd przyznaje dodatkowy dzień kontaktu, ale bardziej o skrajnej różnicy w kontaktach np. przejście na opiekę naprzemienną nad dzieckiem.

10. Jakie są trzy największe błędy popełniane przez rodziców podczas rozwodu i walki o opiekę nad dzieckiem, które mogą zaważyć na decyzji sądu?

Największy błąd w postępowaniach przed sądem rodzinnym to działanie pod wpływem emocji. Nagminna jest sytuacja, że emocje przysłaniają racjonalne spojrzenie na sprawę. Niekiedy kończymy sprawy po trzech czy pięciu latach procesu na takich samych warunkach, na jakich mogliśmy zakończyć na pierwszym terminie rozprawy.

Kolejnym błędem stron jest pisanie pism procesowych po kilkanaście czy kilkadziesiąt stron oraz dołączanie do tych pism po kilkaset różnego rodzaju załączników. Sędziowie mają po kilkaset spraw w referacie. Zwyczajnie nie mają czasu czytać tak obszernych pism i weryfikować sterty dokumentów. Należy skupić się na szczegółach i zwięzłym opisie sytuacji.

Kolejnym błędem, w moim przekonaniu wynikającym z nieświadomości, jest brak podejmowania próby kompleksowego rozwiązania wszelkich łączących małżonków spraw tj. rozwodu z podziałem majątku. Można kompleksowo załatwić wszelkie kwestie. Jeżeli strony są zgodne, sąd rozwodowy może również dokonać podziału majątku. „Zgodność” w praktyce rozumiemy jako sytuację, w której przedstawimy sądowi wspólne stanowisko na piśmie z wszelkimi dokumentami potwierdzającymi własność składników majątku, bowiem sąd rozwodowy podzieli majątek tylko wtedy, kiedy nie będzie to powodowało przedłużenia postępowania. Można również wykorzystać do tych celów notariusza, co jest rozwiązaniem szybszym, ale też dużo droższym. Kompleksowe załatwienie sprawy zaoszczędza nie tylko kosztów, ale i stresu oraz kilku lat spędzonych w sądach.

Tomasz Uljasz – adwokat w kancelarii RESIST Rezanko Sitek Tomasz Uljasz – adwokat w kancelarii RESIST Rezanko Sitek Inne

Tomasz Uljasz – adwokat w kancelarii RESIST Rezanko Sitek