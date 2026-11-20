Czy to prawda, że są długi, których zgodnie z prawem nie musimy spłacać? Jakie są najczęstsze przykłady? Po ilu latach przedawniają się długi? Czy firma windykacyjna może skutecznie żądać zapłaty długu sprzed 10 lub 15 lat? Na te i inne pytania odpowiada mec. Jan Świętoń oraz mec. Paweł Piotrowski z kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni.

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1. Czy to prawda, że są długi, których zgodnie z prawem nie musimy spłacać? Jakie są najczęstsze przykłady?

Tak, istnieją takie długi. Podstawowym i najczęściej spotykanym przykładem jest dług przedawniony. Przedawnienie sprawia, że dług co prawda dalej istnieje, jednak nie może być dochodzony przed sądem ani komornikiem. Ściślej rzecz ujmując – można uchylić się od jego zaspokojenia powołując się na zarzut przedawnienia. O wiele rzadziej spotykanym przykładem jest zobowiązanie z gry lub zakładu. Jeżeli gra lub zakład nie jest zakazana przez prawo, ale też nie jest prowadzona na podstawie zezwolenia rodzi ona pomiędzy stronami zobowiązanie naturalne. Nie można go dochodzić przed sądem, ale gdy się to zobowiązanie wykona nie można domagać się jego zwrotu. Podobnie jak w przypadku przedawnienia.

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2. Po ilu latach przedawniają się długi? Czy firma windykacyjna może skutecznie żądać zapłaty długu sprzed 10 lub 15 lat?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podstawowy termin przedawnienia zobowiązań wynosi 6 lat a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego. Nie oznacza to jednak, że każde zobowiązanie, w odniesieniu, do którego upłynął wskazany termin, automatycznie uległo przedawnieniu. W tym wypadku kluczowe jest ustalenie czy w między czasie nie doszło do przerwania biegu przedawnienia np. poprzez wszczęcia postępowania przed sądem. Zdarza się, że firmy windykacyjne dochodzą przedawnionych wierzytelności. Należy jednak pamiętać, że przedawnienie nie oznacza, że dług przestał istnieć. Instytucja przedawnienia oznacza, że wierzyciel utracił możliwość przymusowego wyegzekwowania swojej należności przed sądem lub komornikiem. Z zastrzeżeniem, iż co do zasady to dłużnik musi podnieść zarzut przedawnienia. Zatem firmy windykacyjne mogą próbować dochodzić zapłaty przedawnionych roszczeń i liczyć na dobrowolne spełnienie świadczenia bez podnoszenia zarzutu przedawnienia.

3. Czy jeden telefon do windykatora albo wpłata symbolicznych 10 zł może sprawić, że będziemy musieli spłacić stary dług?

Telefon od windykatora sam w sobie nie oznacza, że będziemy musieli spłacać stary dług. To co powiemy jednak może mieć wpływ. Jeśli w trakcie rozmowy przyznamy, że mamy dług, wiemy z jakiego on jest tytułu albo obiecamy wpłatę oznaczać to będzie, że uznajemy dług. Wpłata oznacza uznanie długu – ale wyłącznie w zakresie tej kwoty. Jednak w mojej ocenie nie należy ignorować telefonów i unikać kontaktu z windykatorami. To najczęściej tylko pogarsza sprawę. Jeśli mamy wątpliwości co do istnienia długu albo tego czy nie jest przedawniony – zawsze można poprosić o przesłanie dokumentów. Następnie dokonać ich oceny i skonsultować sprawę z prawnikiem. Tylko tak można ocenić zasadność roszczenia. To, że dług jest stary nie zawsze oznacza, że jest przedawniony. Przerwać bieg przedawnienia można w łatwy, z punktu widzenia wierzyciela, sposób – wszczynając cyklicznie postępowanie egzekucyjne co sprawia, że przedawnienie zaczyna biec od nowa.

4. Czy firma windykacyjna może nas straszyć komornikiem, zajęciem mieszkania albo więzieniem? Gdzie kończą się jej uprawnienia?

Firma windykacyjna nie może straszyć dłużnika. Należy jednak pamiętać, że samo informowanie dłużnika o możliwych konsekwencjach nieregulowania jego zobowiązań nie zawsze będzie groźbą w rozumieniu przepisów kodeksu karnego. Dozwolonymi czynnościami windykacyjnymi są między innymi: kierowania wezwania do zapłaty oraz informowanie dłużnika o możliwości skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego. Zabronione jest jednak zastraszanie, grożenie natychmiastowym zajęciem mieszkania czy pozbawieniem wolności. Samo niespłacanie zobowiązań cywilnoprawnych nie może być podstawą do orzeczenia kary pozbawienia wolności. Granice legalnych działań windykacyjnych zostają przekroczone, gdy firma windykacyjna stosuje uporczywe nękanie, wprowadza dłużnika w błąd co do konsekwencji zadłużenia lub posługuje się groźbami bezprawnymi w celu wymuszenia zapłaty. Takie zachowania mogę być podstawą odpowiedzialności zarówno cywilnej jak i karnej.

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5. Czy musimy płacić firmie windykacyjnej, która kupiła nasz dług? Jak sprawdzić, czy rzeczywiście ma prawo żądać pieniędzy?

Obrót wierzytelnościami jest zjawiskiem powszechnym. Nabywca wierzytelności jest uprawniony do jej dochodzenia tak samo jak poprzedni wierzyciel. Jeżeli mamy wątpliwości, należy poprosić o przekazanie dokumentów wykazujących przejście uprawnień na nowego wierzyciela. Najczęściej będzie to umowa przelewu wierzytelności wraz z załącznikiem zawierającym spis należności.

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6. Czego komornik nie może nam zabrać? Czy może zająć całą pensję, pieniądze z konta, 800+ albo przedmioty codziennego użytku?

Celem egzekucji komorniczej jest wyegzekwowanie od dłużnika należności, a nie pozbawienie go wszelkich środków do życia. W związku z tym prawo chroni środki dłużnika niezbędne do życia, w tym część wynagrodzenia za pracę, określoną kwotę środków znajdujących się na rachunku bankowym oraz świadczenia socjalne, w tym świadczenie 800 +. Co do zasady przy egzekwowaniu wierzytelności innych niż alimentacyjne komornik może potrącić maksymalnie połowę wynagrodzenia z umowy o pracę, z obowiązkiem pozostawienia kwoty minimalnej wynagrodzenia określonej w stosownym rozporządzeniu Rady Ministrów. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku długów alimentacyjnych. W tym przypadku komornik może zając do 60% wynagrodzenia bez względu na jego wysokość. Co do środków na rachunku bankowym przysługuje kwota wolna od zajęcia komorniczego, która stanowi 75% minimalnego wynagrodzenia brutto. Wolne od zajęć komorniczych są świadczenia socjalne z pomocy społecznej, świadczenia wychowawcze (w tym 800+), świadczenia wspierające i alimenty. Co do zasady komornik nie może także zająć podstawowych przedmiotów codziennego użytku, takich jak lodówka, pralka, łóżko, niezbędne meble, odzież czy zapasy żywności.

7. Co zrobić, jeśli komornik zajął nam konto za dług, o którym nawet nie wiedzieliśmy? Czy można zatrzymać egzekucję i odzyskać pieniądze?

Jeżeli sprawa trafia do komornika i zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, zawsze oznacza to, że wcześniej toczyło się postępowanie sądowe i zakończyło się wydaniem tytułu wykonawczego. Celowe unikanie odbioru korespondencji zawsze będzie niosło negatywne konsekwencje prawne. Jeśli natomiast o postępowaniu nie mieliśmy wiedzy bez naszego zawinienia, prawo przewiduje szereg środków mogących pomóc w takiej sytuacji. Z pośród szeregu instytucji można wymienić chociażby wniosek o przywrócenie terminu do złożenia np. sprzeciwu od nakazu zapłaty. Należy pamiętać, że wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu należy dokonać czynności, o której przywrócenie terminu się wnioskuje. Istnieje także instytucja powództwa przeciwegzekucyjnego w którym to dłużnik może przeczyć zdarzeniom, na którym oparto nadanie klauzuli wykonalności, powołać się na wygaśnięcie zobowiązania lub fakt, że wierzyciel nie jest uprawniony do jego egzekwowania. Należy pamiętać, że tego typu postępowanie nie służy ponownej ocenie merytorycznej sprawy pierwotnej, już zakończonej, ale służy zbadaniu czy tytuł wykonawczy odpowiada stanowi faktycznemu. Czynności komornika co do zasady również podlegają zaskarżeniu.

8. Jakich błędów nie popełniać w rozmowie z windykatorem? Czy podpisanie ugody lub przyznanie się do długu może nam zaszkodzić?

Kontakt firmą windykacyjną wymaga od dłużnika ostrożności i uważności. Przede wszystkim należy unikać pochopnych decyzji uznania roszczenia, deklaracji jego spłaty oraz akceptacji treści dokumentów przez ich dokładną analizą. Zawarcie ugody, uznanie długu mogą doprowadzić do przerwania biegu terminu przedawnienia, który zaczyna biec na nowo. W kontakcie z windykatorem należy pamiętać, że nie ma obowiązku natychmiastowego podejmowania decyzji oraz podpisywania jakichkolwiek dokumentów. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla dłużnika jest zażądanie od windykatora wszelkich dokumentów sprawy oraz wskazanie terminu na ich zapoznanie i udzielenie odpowiedzi na kierowane wezwanie do zapłaty.

9. Czy można legalnie pozbyć się kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych zadłużenia? Kiedy pomaga upadłość konsumencka, a kiedy istnieją inne rozwiązania?

To zależy od tego co można rozumieć pod pojęciem „pozbyć się długów”. Pacta sunt servanda – umów należy dotrzymywać. Długi należy spłacać. Jednak w przypadku wystąpienia nagłych nieprzewidzianych okoliczności czy trudności w regulowaniu należności istnieje możliwość sięgnięcia do któregoś z postępowań restrukturyzacyjnych. Gdy sytuacja nie rokuje – pozostaje ogłoszenie upadłości. Ogłoszenie upadłości nie oznacza automatycznego umorzenia wszystkich długów. Umorzenie części zobowiązań łączy się z ustaleniem planu spłaty i dopiero wykonanie planu spłaty oznacza uwolnienie od zadłużenia w pozostałym zakresie. Umorzenie zadłużenia bez ustalenia planu spłaty jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy brak jest możliwości i perspektyw na zaspokojenie wierzycieli chociażby w minimalnym stopniu. Do takich sytuacji należy np. trwałe kalectwo czy podeszły wiek. Należy pamiętać, że sąd nie ogłosi upadłości osoby, która z premedytacją doprowadziła do swojej niewypłacalności albo trwoniła majątek z pokrzywdzeniem wierzycieli. Jeśli sytuacja nie jest aż tak poważna by ogłaszać upadłość, można, po uważnym zapoznaniu się z oferowanymi warunkami, skorzystać z usług podmiotów oferujących konsolidację zadłużenia.

10. Gdyby przyszła do pana osoba z kilkoma chwilówkami, telefonami od windykatorów i zajęciem komorniczym, jakie trzy konkretne kroki powinien pan jej doradzić, żeby zaczęła odzyskiwać kontrolę nad swoimi finansami?

Pierwszym krokiem w odzyskiwaniu kontroli nad swoimi finansami powinna być szczegółowa analiza zadłużenia. Należy przede wszystkim ustalić, kto jest rzeczywistym wierzycielem, czy wysokość zadłużenia została prawidłowo naliczona oraz czy roszczenie nie uległo przedawnieniu. Niezbędna jest również dokładna weryfikacja dokumentów stanowiących podstawę powstania poszczególnych zobowiązań. Kolejnym krokiem powinno być zestawienie wysokości zadłużenia z aktualnymi dochodami i rzeczywistymi możliwościami finansowymi dłużnika. Na tej podstawie warto podjąć kontakt z wierzycielami w celu wynegocjowania dogodnych warunków spłaty, w szczególności rozłożenia zobowiązań na raty. Istotne jest, aby zawierane porozumienia były realne do wykonania i nie prowadziły do dalszego pogłębiania zadłużenia. Jeżeli jednak sytuacja finansowa dłużnika nie pozwala na regulowanie zobowiązań, a próby zawarcia porozumień z wierzycielami okazują się bezskuteczne, warto rozważyć możliwość skorzystania z instytucji upadłości konsumenckiej o której była już mowa.

Paweł Piotrowski - adwokat w Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Paweł Piotrowski - adwokat w Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni INFOR