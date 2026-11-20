Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że możliwe jest złożenie wniosku o nieodpłatne przekazanie technologii wspomagającej na własność. Możliwe jest także złożenie wniosku o wypożyczenie sprzętu wspomagającego.

Udostępnianie technologii wspomagających

„Program wypożyczania i nieodpłatnego przekazania technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością” umożliwia udostępnianie technologii wspomagających. W szczególności są to:

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oprogramowania wspierające komunikację alternatywną;

programy do translacji brajla;

zestawy tablet z oprogramowaniem działającym w oparciu o system Android;

powiększalniki przenośne i stacjonarne;

drukarki brajlowskie;

PCeye – urządzenia do sterowania komputerem za pomocą wzroku;

urządzenia wspomagające słyszenie;

systemy wspomagające słyszenie;

linijki brajlowskie;

aparaty słuchowe.

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PFRON: Technologia wspomagająca na własność

PFRON zaprasza do składania wniosków o nieodpłatne przekazanie sprzętu wspomagającego. Osoby z aktywną umową wypożyczenia technologii wspomagającej i posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności, mogą złożyć wniosek do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Oddziału PFRON.

Wniosek można złożyć osobiście w wersji papierowej lub wysłać elektronicznie podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektroniczny na adres Oddziału.

Jakie wnioski należy złożyć?

Osoby, które do 30 września 2026 r. złożyły wniosek o wypożyczenie sprzętu i jest on obecnie w trakcie obsługi, najpierw powinny zawrzeć umowę wypożyczenia, a następnie wnioskować o nieodpłatne przekazanie tego sprzętu.

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Natomiast osoby, które dotychczas nie korzystały z wypożyczalni, mogą ubiegać się w jednym wniosku o wypożyczenie i o nieodpłatne przekazanie technologii. Taki wniosek można złożyć zarówno elektronicznie w systemie SOW, jak i w formie papierowej w Oddziale PFRON właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

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Kto może wypożyczyć sprzęt wspomagający

Sprzęt wspomagający może wypożyczyć każdy, kto: