Osoby niepełnosprawne: Możliwe jest nieodpłatne uzyskanie technologii wspomagającej na własność
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Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że możliwe jest złożenie wniosku o nieodpłatne przekazanie technologii wspomagającej na własność. Możliwe jest także złożenie wniosku o wypożyczenie sprzętu wspomagającego.
- Udostępnianie technologii wspomagających
- PFRON: Technologia wspomagająca na własność
- Jakie wnioski należy złożyć?
- Kto może wypożyczyć sprzęt wspomagający
Udostępnianie technologii wspomagających
„Program wypożyczania i nieodpłatnego przekazania technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością” umożliwia udostępnianie technologii wspomagających. W szczególności są to:
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- oprogramowania wspierające komunikację alternatywną;
- programy do translacji brajla;
- zestawy tablet z oprogramowaniem działającym w oparciu o system Android;
- powiększalniki przenośne i stacjonarne;
- drukarki brajlowskie;
- PCeye – urządzenia do sterowania komputerem za pomocą wzroku;
- urządzenia wspomagające słyszenie;
- systemy wspomagające słyszenie;
- linijki brajlowskie;
- aparaty słuchowe.
PFRON: Technologia wspomagająca na własność
PFRON zaprasza do składania wniosków o nieodpłatne przekazanie sprzętu wspomagającego. Osoby z aktywną umową wypożyczenia technologii wspomagającej i posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności, mogą złożyć wniosek do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Oddziału PFRON.
Wniosek można złożyć osobiście w wersji papierowej lub wysłać elektronicznie podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektroniczny na adres Oddziału.
Jakie wnioski należy złożyć?
Osoby, które do 30 września 2026 r. złożyły wniosek o wypożyczenie sprzętu i jest on obecnie w trakcie obsługi, najpierw powinny zawrzeć umowę wypożyczenia, a następnie wnioskować o nieodpłatne przekazanie tego sprzętu.
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Natomiast osoby, które dotychczas nie korzystały z wypożyczalni, mogą ubiegać się w jednym wniosku o wypożyczenie i o nieodpłatne przekazanie technologii. Taki wniosek można złożyć zarówno elektronicznie w systemie SOW, jak i w formie papierowej w Oddziale PFRON właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
Kto może wypożyczyć sprzęt wspomagający
Sprzęt wspomagający może wypożyczyć każdy, kto:
- ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
- w zakresie wypożyczania aparatów słuchowych beneficjentami programu mogą być dodatkowo osoby posiadające lekki stopień niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
- w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.
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