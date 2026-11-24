W niektórych polskich gminach osoby po 60. roku życia stanowią dziś zaledwie 13 proc. mieszkańców, podczas gdy w innych ich udział przekracza już 44 proc. Najnowsze zestawienie danych z Monitora Rozwoju Lokalnego oraz rejestrów ZUS pokazuje nie tylko, jak gwałtownie w ciągu ostatniego ćwierćwiecza zmieniła się demograficzna mapa kraju, ale też ujawnia wyraźny trend: blisko milion Polaków w wieku emerytalnym pozostaje aktywnych zawodowo, stając się kluczowym filarem lokalnych rynków pracy.

Nowe dane pokazują jednoznacznie: „struktura polskiego społeczeństwa przechodzi głęboką transformację, a współczesny senior coraz częściej łączy wiek emerytalny z aktywnością na rynku pracy”. W systemie Monitor Rozwoju Lokalnego (MRL – https://monitorrozwoju.pl/) monitorujemy kondycję polskich miast i gmin w oparciu o 12 przekrojowych obszarów analitycznych. W ramach obszaru Sytuacja demograficzna kluczowym wskaźnikiem jest Udział seniorów (osób w wieku 60 lat i więcej) w ogólnej liczbie ludności (%), uzupełniany analizą dynamiki: Zmiana udziału seniorów w latach 2000–2025 (%). Zestawienie tych danych z bazą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z lat 2019–2025 pozwala precyzyjnie zdiagnozować aktualną sytuację w regionach.

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Demograficzna przepaść między gminami. W jednych seniorzy to 13 proc. mieszkańców, w innych ponad 44 proc.

Pojęcie „starzenia się społeczeństwa” nie przebiega jednakowo w całym kraju. Na mapie gmin widać wyraźne bieguny:

Gminy o najwyższym udziale seniorów: W jednostkach zaznaczonych ciemnym fioletem osoby w wieku 60+ stanowią od 35% do nawet ponad 44% ogółu mieszkańców. Są to przede wszystkim tereny Polski wschodniej (pas przygraniczny Podlasia i Lubelszczyzny), województwo świętokrzyskie, południowe krańce dolnośląskiego i opolskiego, znaczne obszary w Zachodniopomorskiem, a także duże miasta o ustabilizowanej strukturze lub historii poprzemysłowej (m.in. Łódź, miasta Górnego Śląska). Wpływ na to ma nałożenie się odpływu migracyjnego młodych roczników, niskiego przyrostu naturalnego oraz wydłużania się średniego trwania życia.

Gminy o najniższym udziale seniorów: Na przeciwległym biegunie (odsetki rzędu kilkunastu procent) znajdują się strefy podmiejskie największych aglomeracji: Warszawy, Poznania, Wrocławia, Trójmiasta czy Krakowa. Masowy napływ osób w wieku 25–40 lat wraz z dziećmi sprawia, że te obszary zachowują relatywnie młodą strukturę demograficzną.

Ćwierć wieku wielkich zmian na mapie Polski. Te regiony starzeją się w rekordowym tempie

Z perspektywy ćwierćwiecza (lata 2000–2025) udział seniorów w niektórych gminach wzrósł aż o 24,54 punktu procentowego, podczas gdy w pojedynczych strefach podmiejskich odnotowano niewielki spadek udziału tej grupy (do -9,46 p.p.) w wyniku intensywnej suburbanizacji.

Gdzie proces postępuje najszybciej? To przede wszystkim pas Ziem Północnych i Zachodnich (Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Ziemia Lubuska), Opolszczyzna oraz region bieszczadzki. Silny wzrost notują także miasta na prawach powiatu (m.in. Łódź, Szczecin, Poznań). To efekt nakładania się starzenia roczników powojennego wyżu demograficznego i wcześniejszego odpływu ludzi młodych.

Gdzie wskaźnik rósł najwolniej (lub wręcz spadał)? Wyraźnie wyróżniają się gminy Lubelszczyzny, Mazowsza, Podlasia, gminy bezpośrednio graniczące z Warszawą, Poznaniem, Wrocławiem, Krakowem, czy Trójmiastem. Intensywna suburbanizacja i napływ nowych, młodych mieszkańców sprawiły, że w tych miejscach udział seniorów w całej populacji niemal się nie zmienił, a w pojedynczych przypadkach jest nawet niższy niż 25 lat temu.

Blisko milion pracujących emerytów w Polsce. Największy skok aktywności widać wśród kobiet po 65. roku życia

Zestawienie tych danych z bazą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z lat 2019–2025 pozwala precyzyjnie zdiagnozować aktualną sytuację w regionach. Analiza rejestrów ZUS dla osób w wieku emerytalnym (kobiety w wieku 60 lat i więcej oraz mężczyźni w wieku 65 lat i więcej) jednoznacznie wskazuje, że seniorzy stają się trwałym filarem polskiego rynku pracy.

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Łączna liczba ubezpieczonych w tej grupie wiekowej wzrosła z 870,9 tys. w 2019 roku do 967,6 tys. w roku 2025, co oznacza przyrost o 11,1% (+96,7 tys. osób). W okresie pandemii (2020 r.) liczba ta chwilowo spadła do 850,1 tys. (o 2,4%), jednak kolejne lata przyniosły dynamiczne odbicie na poziomie +13,8% względem 2020 roku. W rezultacie ubezpieczeni w wieku emerytalnym stanowią już 5,94% ogółu ubezpieczonych w Polsce (wobec 5,41% w 2019 r.).

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Struktura płciowa wykazuje istotną dynamikę:

Kobiety (wiek 60 lat i więcej): W 2025 roku ubezpieczonych jest 629,1 tys. pań (wzrost o 10,3% względem 2019 r.). Prawdziwy skok nastąpił w grupie kobiet po 65. roku życia – ich liczba wzrosła ze 180,3 tys. w 2019 r. do 254,9 tys. w 2025 r., co oznacza wzrost aż o 41,4%. Z kolei liczba pracujących kobiet w wieku 60–64 lata ustabilizowała się na poziomie 374,2 tys.

Mężczyźni (wiek 65 lat i więcej): Liczba ubezpieczonych panów wzrosła z 300,5 tys. w 2019 roku do 338,5 tys. w 2025 roku (wzrost o 12,7%), notując stabilną ścieżkę wzrostową po krótkim wyhamowaniu pandemicznym w 2020 r. (297,6 tys.).

Głównymi motywatorami tego zjawiska są zapotrzebowanie pracodawców borykających się z luką pokoleniową, chęć zachowania dotychczasowej stopy życiowej oraz potrzeba podtrzymania więzi społecznych i sprawności intelektualnej.

Nie tylko wielkie polskie metropolie. W tych powiatach wokół dużych miast seniorzy najchętniej dorabiają do emerytury

Aktywność zawodowa seniorów koncentruje się wokół chłonnych rynków regionalnych. Obok największych miast (Warszawy z ponad 68 tys. ubezpieczonych seniorów, Krakowa – 27,9 tys., Łodzi – 25,2 tys., Wrocławia – 25,0 tys. i Poznania – 19,5 tys.) szczególną rolę odgrywają powiaty ziemskie otaczające metropolie.

Liderem w skali kraju wśród powiatów ziemskich pozostaje powiat poznański, który jako jedyny przekroczył próg 10 tysięcy ubezpieczonych seniorów (dokładnie 10 379 osób). Bliskość dużych miast stwarza seniorom możliwość elastycznego zatrudnienia, pracy na część etatu lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Nowa rzeczywistość wymusza zmiany w gminach. Jak samorządy muszą dostosować transport, edukację i opiekę?

Wnioski płynące ze skorelowania wskaźników MRL oraz danych ZUS wskazują na konieczność zintegrowanego podejścia władz lokalnych:

Infrastruktura i mobilność: Likwidacja barier architektonicznych, bezpieczne ciągi piesze oraz transport publiczny skoordynowany z dojazdami do placówek zdrowotnych i lokalnych centrów pracy.

Wsparcie kompetencji: Lokalne programy edukacji cyfrowej oraz inicjatywy ułatwiające aktualizację kwalifikacji seniorów chcących pozostać na rynku pracy.

Integracja usług: Łączenie opieki środowiskowej dla osób niesamodzielnych z przestrzenią rozwoju dla osób starszych zachowujących pełną sprawność.

Śledzenie wskaźników demograficznych pozwala samorządom przygotować się na zmiany z wyprzedzeniem. Pełny profil demograficzny oraz dane dotyczące pozostałych 11 obszarów funkcjonowania każdej polskiej gminy można sprawdzić w systemie Monitor Rozwoju Lokalnego: https://monitorrozwoju.pl/