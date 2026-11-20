Gdy zawyją syreny alarmowe, liczy się każda sekunda, a wyjście z domu na otwartą przestrzeń bywa śmiertelnym błędem. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało specjalną instrukcję na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Podstawą przetrwania w mieszkaniu jest w niej tzw. zasada dwóch ścian.

Nowy, 12-stronicowy dokument przygotowany przez MSWiA we współpracy z Państwową Strażą Pożarną to praktyczne uzupełnienie rządowego „Poradnika Bezpieczeństwa”. Zawiera on konkretne procedury, które każdy obywatel powinien znać na pamięć, zanim dojdzie do sytuacji kryzysowej. Instrukcja wyjaśnia m.in., „jak przygotować się na zagrożenie, gdzie szukać schronienia, jak postępować po ogłoszeniu alarmu oraz jak wybrać najbezpieczniejsze dostępne miejsce w budynku. W materiale znalazły się również praktyczne wskazówki dotyczące korzystania z piwnic i garaży podziemnych oraz przygotowania plecaka ewakuacyjnego". Zobacz pełną treść instrukcji na stronie MSWiA: Instrukcja reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Instrukcja ta dostępna jest online również na innych stronach rządowych, a także w aplikacji mObywatel.

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Jak działa zasada dwóch ścian i które miejsce w mieszkaniu daje największe szanse na przetrwanie fali uderzeniowej?

Zasada dwóch ścian – o której pisze w instrukcji MSWiA – to podstawowa metoda ochrony wewnątrz budynku w sytuacji, gdy w pobliżu nie ma profesjonalnego schronu lub dotarcie do niego wymagałoby zbyt długiego przebywania pod gołym niebem. Reguła jest prosta: pomiędzy tobą a ścianą zewnętrzną budynku muszą znajdować się co najmniej dwie solidne przegrody.

Pierwsza ściana, czyli elewacyjna, przyjmuje na siebie bezpośredni impet eksplozji, zatrzymuje odłamki pocisków oraz chroni przed wybitymi szybami. Druga ściana, znajdująca się wewnątrz mieszkania, stanowi barierę dla odprysków muru i gruzu, które mogą oderwać się od pierwszej przegrody pod wpływem fali uderzeniowej.

Jak działać w praktyce? Uznaje się, że najbezpieczniejszymi punktami w typowym mieszkaniu są:

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przedpokój lub korytarz oddzielony od pokojów z oknami,

łazienka bez okien, najlepiej zlokalizowana w głębi budynku,

garderoba lub inne pomieszczenie gospodarcze bez przeszkleń.

Służby zalecają, aby usiąść na podłodze tuż przy wewnętrznej ścianie nośnej. W takiej pozycji należy od razu osłonić głowę rękami. Trzeba też trzymać się z dala od drzwi wejściowych oraz dużych luster.

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Czego bezwzględnie unikać podczas alarmu lotniczego, aby nie narazić się na wybuch lub uwięzienie pod gruzami?

Instrukcja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wyraźnie wskazuje miejsca, które w czasie ataku z powietrza stają się śmiertelną pułapką. Przede wszystkim należy natychmiast odsunąć się od okien i drzwi balkonowych – to właśnie rozbite szkło jest jedną z najczęstszych przyczyn ciężkich obrażeń podczas eksplozji.

Ważne Uwaga! Równie niebezpieczne są pomieszczenia, w których znajdują się instalacje gazowe, piece grzewcze czy butle z gazem, ponieważ uszkodzenie rur może doprowadzić do wtórnego wybuchu i pożaru.

Resort obala także popularny mit dotyczący ucieczki do piwnicy. Nie każda piwnica w bloku nadaje się na schronienie. Należy unikać pomieszczeń ze słabym stropem, pozbawionych drugiego wyjścia ewakuacyjnego oraz takich, w których biegną rury z gorącą wodą i parą – ich rozszczelnienie grozi poparzeniem. Podczas schodzenia na niższe kondygnacje obowiązuje również bezwzględny zakaz korzystania z wind, które po zaniku zasilania stają się pułapką bez wyjścia.

Co zrobić po otrzymaniu alertu RCB i co zawsze trzeba mieć pod ręką na wypadek nagłej ewakuacji?

Sygnałem do natychmiastowego działania jest dźwięk syren alarmowych lub komunikat wysłany za pośrednictwem Alertu RCB. W pierwszej kolejności należy zachować spokój i szybko ocenić sytuację. Jeśli bezpieczne miejsce ukrycia – takie jak garaż podziemny, tunel, przejście podziemne czy obiekt wskazany w rządowej bazie – znajduje się tuż obok, należy się tam udać. Jeśli jednak droga jest długa i otwarta, bezpieczniej jest zostać w budynku i zastosować zasadę dwóch ścian.

Niezależnie od wybranego schronienia, służby apelują o wcześniejsze przygotowanie zestawu przetrwania, który w kryzysowej chwili chwycimy w kilka sekund. W plecaku ewakuacyjnym powinny znaleźć się:

najważniejsze dokumenty (najlepiej w wodoodpornym etui) oraz gotówka,

zapas wody pitnej i żywności niewymagającej gotowania,

apteczka pierwszej pomocy oraz leki przyjmowane na stałe,

naładowany telefon komórkowy, powerbank oraz małe radio na baterie do odbierania komunikatów służb,

latarka i gwizdek, który pomoże wezwać pomoc w razie zasypania.

Po ustaniu zagrożenia i usłyszeniu sygnału odwołującego alarm, nie należy od razu wychodzić na zewnątrz. Warto odczekać kilkanaście minut, nasłuchiwać oficjalnych komunikatów i uważać na uszkodzone linie energetyczne oraz niestabilne fragmenty budynków.