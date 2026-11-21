Rolnictwo: odszkodowania za szkody wyrządzone przez ptaki od 1 stycznia 2028 r.
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Zakończyły się prace parlamentarne nad nowymi przepisami, które umożliwią wypłacanie rolnikom odszkodowań za szkody spowodowane przez ptaki. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom, straty rolników oraz producentów rybackich będą rekompensowane skutecznie i w przejrzysty sposób. Ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta RP. Przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2028 r.
– Wychodzimy naprzeciw wieloletnim postulatom rolników oraz producentów rybackich i wprowadzamy mechanizm wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzane przez ptaki w uprawach rolnych, płodach rolnych oraz stawach przeznaczonych do chowu i hodowli ryb. To jest kolejny etap działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności rolniczej – powiedział minister Stefan Krajewski.
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Najważniejsze założenia ustawy
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw zakłada rozszerzenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzane przez ptaki.
Za szacowanie szkód oraz ustalanie i wypłatę odszkodowań odpowiedzialny będzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).
Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2028 r. Taki termin umożliwi KOWR przygotowanie do realizowania nowych zadań w tym zakresie – przyjmowania zgłoszeń, szacowania szkód i wypłaty odszkodowań. Pozwoli również na właściwe opracowanie procedur niezbędnych do wdrożenia nowych rozwiązań.
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Przypominamy o działaniach prewencyjnych
Przypominamy, że istotnym elementem pozostają działania prewencyjne, które ograniczają występowanie szkód wyrządzanych przez ptaki. W tym zakresie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi współpracuje z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.
– W planowanie i realizowanie działań zapobiegawczych chcemy zaangażować regionalne dyrekcje ochrony środowiska. Taka współpraca – wykorzystanie wiedzy i doświadczenia organów odpowiedzialnych za ochronę gatunków chronionych – ułatwi stosowanie odpowiednich metod zabezpieczania upraw i gospodarstw – podkreślił minister Krajewski.
Wprowadzenie mechanizmu odszkodowawczego oraz rozwiązań prewencyjnych ma również korzystny wpływ na ograniczenie konfliktów pomiędzy ochroną przyrody a działalnością rolniczą i rybacką oraz zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw dotkniętych szkodami.
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