Dwa bony senioralne do 2500 zł. Ustawowy. I ten z MOPS w Ustce. Są też leki dla seniorów
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Bon senioralny w Ustce daje seniorom pomoc w robieniu zakupów, przygotowywaniu posiłków, utrzymaniu higieny osobistej, myciu i ubieraniu się oraz wsparcia przy wykonywaniu innych podstawowych czynności życia codziennego. Kryterium dochodowe wynosi 3410 zł. W programie przewidziano wyłączenia dotyczące m.in. osób pobierających świadczenie wspierające.
- Warunki bonu senioralnego z MOPS
- Wsparcie z MOPS może obejmować m.in.:
- Wyłączenia z programu
- Programy lekowe w gminach
- Ustawowy Bon Senioralny
- Jakie usługi przysługują seniorowi?
- Ile godzin i jaka wartość pomocy?
Nie jest to świadczenie pieniężne – senior nie otrzymuje pieniędzy do ręki. W ramach bonu gmina organizuje pomoc w codziennym funkcjonowaniu.
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Warunki bonu senioralnego z MOPS
O wsparcie może ubiegać się senior, który ukończył 65 lat, mieszka na terenie Gminy Miasto Ustka, potrzebuje pomocy w wykonywaniu podstawowych codziennych czynności oraz spełnia kryterium dochodowe – jego średni miesięczny dochód z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie może przekraczać 3410,00 zł. Każdy wniosek jest rozpatrywany uznaniowo.
Wsparcie z MOPS może obejmować m.in.:
- pomoc w robieniu zakupów,
- przygotowanie posiłku,
- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,
- pomoc w myciu i ubieraniu się,
- wsparcie przy wykonywaniu innych podstawowych czynności dnia codziennego.
Senior nie ponosi odpłatności za usługi. Wartość wsparcia może wynosić maksymalnie 2 500,00 złotych miesięcznie.
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Wyłączenia z programu
W przypadku gdy na seniora ustalone jest prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;
2. Korzystającemu:
– ze świadczenia wspierającego,
– ze specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia,
– z usług opiekuńczych lub asystencji osobistej dofinansowanych z programów rządowych/resortowych,
– z całodobowej opieki w domu pomocy społecznej,
– z całodobowej opieki stacjonarnej świadczonej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
– z całodobowej opieki świadczonej osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;
– z instytucjonalnej opieki dziennej.
Wyjątek stanowi sytuacja, jeżeli korzystanie z wyżej wymienionych usług lub opieki ma charakter doraźny i jednorazowo trwa nie dłużej niż 14 dni, wówczas bon senioralny może zostać przyznany.
Programy lekowe w gminach
Gmina
Program i kwota pomocy
Mszana Dolna (gmina wiejska)
„Na zdrowie seniorze” – do 1800 zł rocznie na leki, w dwóch naborach
Żary (gmina wiejska)
Program Lekowy 2026 – do 200 zł rocznie, maksymalnie 100 zł jednorazowo
Polkowice
Lokalny program osłonowy 2026–2027 – do 300 zł dla osoby samotnej lub 400 zł dla gospodarstwa wieloosobowego
Białystok
Lokalny program ograniczania wydatków na leki, przewidziany na lata 2025–2027
Wojnicz
Lokalna refundacja nawet 70% kosztów leków, zależnie od warunków programu
Ustawowy Bon Senioralny
Obejmuje cztery kategorie usług, świadczonych w miejscu zamieszkania seniora. Ich zakres określa art. 25 ustawy z 11 czerwca 2026 r. o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej (Dz.U. z 2026 r. poz. 986).
Jakie usługi przysługują seniorowi?
Kategoria ustawowa
Przykładowe usługi
1. Pomoc w codziennych czynnościach
Przygotowywanie posiłków, robienie zakupów, ubieranie się, poruszanie się, sprzątanie i utrzymywanie porządku w mieszkaniu
2. Opieka higieniczno-pielęgnacyjna
Mycie, kąpiel, toaleta poranna i wieczorna, higiena jamy ustnej, zmiana odzieży i pościeli
3. Wsparcie w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych
Pomoc w przygotowaniu i przyjmowaniu leków, pomiar ciśnienia, temperatury, poziomu cukru i saturacji, asysta przy korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych
4. Zapewnienie kontaktów z otoczeniem
Rozmowy, towarzyszenie podczas spacerów, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, utrzymywanie kontaktów z rodziną, aktywizacja intelektualna i ruchowa
Ile godzin i jaka wartość pomocy?
Maksymalny wymiar: 50 godzin miesięcznie
Maksymalna wartość: 2500 zł miesięcznie
Bon podobnie jak ten z Ustki nie jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym seniorowi.
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