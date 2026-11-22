Bon senioralny w Ustce daje seniorom pomoc w robieniu zakupów, przygotowywaniu posiłków, utrzymaniu higieny osobistej, myciu i ubieraniu się oraz wsparcia przy wykonywaniu innych podstawowych czynności życia codziennego. Kryterium dochodowe wynosi 3410 zł. W programie przewidziano wyłączenia dotyczące m.in. osób pobierających świadczenie wspierające.

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Nie jest to świadczenie pieniężne – senior nie otrzymuje pieniędzy do ręki. W ramach bonu gmina organizuje pomoc w codziennym funkcjonowaniu.

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Warunki bonu senioralnego z MOPS

O wsparcie może ubiegać się senior, który ukończył 65 lat, mieszka na terenie Gminy Miasto Ustka, potrzebuje pomocy w wykonywaniu podstawowych codziennych czynności oraz spełnia kryterium dochodowe – jego średni miesięczny dochód z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie może przekraczać 3410,00 zł. Każdy wniosek jest rozpatrywany uznaniowo.

Wsparcie z MOPS może obejmować m.in.:

- pomoc w robieniu zakupów,

- przygotowanie posiłku,

- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,

- pomoc w myciu i ubieraniu się,

- wsparcie przy wykonywaniu innych podstawowych czynności dnia codziennego.

Senior nie ponosi odpłatności za usługi. Wartość wsparcia może wynosić maksymalnie 2 500,00 złotych miesięcznie.

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Wyłączenia z programu

W przypadku gdy na seniora ustalone jest prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;

2. Korzystającemu:

– ze świadczenia wspierającego,

– ze specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia,

– z usług opiekuńczych lub asystencji osobistej dofinansowanych z programów rządowych/resortowych,

– z całodobowej opieki w domu pomocy społecznej,

– z całodobowej opieki stacjonarnej świadczonej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,

– z całodobowej opieki świadczonej osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;

– z instytucjonalnej opieki dziennej.

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Wyjątek stanowi sytuacja, jeżeli korzystanie z wyżej wymienionych usług lub opieki ma charakter doraźny i jednorazowo trwa nie dłużej niż 14 dni, wówczas bon senioralny może zostać przyznany.

Programy lekowe w gminach

Gmina Program i kwota pomocy Mszana Dolna (gmina wiejska) „Na zdrowie seniorze” – do 1800 zł rocznie na leki, w dwóch naborach Żary (gmina wiejska) Program Lekowy 2026 – do 200 zł rocznie, maksymalnie 100 zł jednorazowo Polkowice Lokalny program osłonowy 2026–2027 – do 300 zł dla osoby samotnej lub 400 zł dla gospodarstwa wieloosobowego Białystok Lokalny program ograniczania wydatków na leki, przewidziany na lata 2025–2027 Wojnicz Lokalna refundacja nawet 70% kosztów leków, zależnie od warunków programu

Ustawowy Bon Senioralny

Obejmuje cztery kategorie usług, świadczonych w miejscu zamieszkania seniora. Ich zakres określa art. 25 ustawy z 11 czerwca 2026 r. o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej (Dz.U. z 2026 r. poz. 986).

Jakie usługi przysługują seniorowi?

Kategoria ustawowa Przykładowe usługi 1. Pomoc w codziennych czynnościach Przygotowywanie posiłków, robienie zakupów, ubieranie się, poruszanie się, sprzątanie i utrzymywanie porządku w mieszkaniu 2. Opieka higieniczno-pielęgnacyjna Mycie, kąpiel, toaleta poranna i wieczorna, higiena jamy ustnej, zmiana odzieży i pościeli 3. Wsparcie w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych Pomoc w przygotowaniu i przyjmowaniu leków, pomiar ciśnienia, temperatury, poziomu cukru i saturacji, asysta przy korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych 4. Zapewnienie kontaktów z otoczeniem Rozmowy, towarzyszenie podczas spacerów, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, utrzymywanie kontaktów z rodziną, aktywizacja intelektualna i ruchowa

Ile godzin i jaka wartość pomocy?

Maksymalny wymiar: 50 godzin miesięcznie

Maksymalna wartość: 2500 zł miesięcznie

Bon podobnie jak ten z Ustki nie jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym seniorowi.