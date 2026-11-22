Nowy program mieszkaniowy przedstawiony podczas konwencji w Otwocku zakłada budowę lokali na własność, preferencyjne finansowanie i uproszczenie procedur. Politycy PiS przekonują, że mieszkania mogłyby powstawać szybciej i kosztować mniej. Na razie są to jednak polityczne propozycje, a nie rozwiązania dostępne dla kupujących.

Podczas sobotniej konwencji programowej w Otwocku Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło założenia nowego planu mieszkaniowego. Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek przekonywali, że odpowiedzią na trudności z zakupem własnego lokum powinno być zwiększenie liczby budowanych mieszkań. Jak relacjonuje Money.pl, ugrupowanie chce wprowadzić specjalną ustawę przyspieszającą inwestycje.

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Według zapowiedzi od podjęcia decyzji o budowie do przekazania kluczy miałyby upływać maksymalnie trzy lata. To ambitny termin, który wymagałby sprawnego przygotowania gruntów, projektów, infrastruktury oraz pozwoleń. Na obecnym etapie nie przedstawiono jednak szczegółowego mechanizmu gwarantującego dotrzymanie tego terminu w każdej inwestycji.

Dla kogo przewidziano nowe mieszkania?

Zgodnie z relacją Money.pl program miałby być skierowany przede wszystkim do młodych małżeństw z dziećmi. Co istotne, wśród potencjalnych odbiorców wymieniono również rodziny, które mają już mieszkanie, ale potrzebują większej przestrzeni.

Proponowane lokale miałyby być własnościowe. Politycy argumentują, że takie mieszkanie mogłoby stanowić trwałe zabezpieczenie majątkowe rodziny. Zapowiedziano jednocześnie rozwiązania chroniące program przed spekulacją. Nie podano jednak pełnych zasad kwalifikacji, limitów dochodowych ani szczegółów ewentualnych ograniczeń sprzedaży lokalu.

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Grunty państwowe i nowa agencja

Jednym z filarów projektu ma być wykorzystanie gruntów przejmowanych przez państwo pod nowe osiedla. Według przedstawionych założeń inwestycje miałyby powstawać na obrzeżach miast, w miejscach dobrze skomunikowanych i z dostępem do infrastruktury. Jako przykład wskazano warszawski Ursynów.

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PiS proponuje także utworzenie Agencji Budowy Mieszkań. Miałaby ona organizować przedsięwzięcia bez nastawienia na zysk. Przy realizacji inwestycji przewidziano udział istniejących instytucji, m.in. Polskiego Holdingu Nieruchomości i PFR Nieruchomości.

W przedstawionym modelu na osiedlach znalazłyby się również lokale użytkowe sprzedawane komercyjnie. Według wypowiedzi Bartosza Kownackiego, przytoczonej przez Money.pl, przychody z takiej sprzedaży miałyby obniżać koszt realizacji inwestycji mieszkaniowej. Szczegółowy sposób rozliczania tych wpływów nie został opisany.

Ile miałoby kosztować mieszkanie?

Najbardziej konkretną liczbą w zapowiedziach jest cena przykładowego mieszkania trzypokojowego dla młodej rodziny z dzieckiem. Bartosz Kownacki mówił o kwocie około 400-450 tys. zł. To szacunek prezentowany przez autorów programu, a nie obowiązujący cennik czy gwarantowana cena konkretnego lokalu.

Na ostateczny koszt mieszkania wpływają m.in. lokalizacja, powierzchnia, standard wykończenia i dostępność infrastruktury. Nie przedstawiono pełnej kalkulacji pozwalającej sprawdzić, czy deklarowany przedział cenowy byłby osiągalny w różnych częściach kraju.

Kredyt bez wkładu własnego i oprocentowanie 2,5 proc.

Program zakłada również preferencyjny kredyt mieszkaniowy bez wkładu własnego. Zgodnie z zapowiedzią przedstawioną w materiale Money.pl oprocentowanie miałoby być stałe i wynosić 2,5 proc., a okres spłaty – 25 lat.

Według polityków miesięczna rata za przykładowe mieszkanie trzypokojowe miałaby wynosić około 1800–1900 zł. Podane kwoty należy traktować jako element prezentacji programu, a nie ofertę bankową. Rzeczywista wysokość raty zależałaby od wartości kredytu, zasad finansowania, kosztów dodatkowych i ostatecznych przepisów.

W zapowiedziach wskazano ponadto, że łączne odsetki nie powinny przekraczać w przybliżeniu jednej trzeciej wartości mieszkania. Bez szczegółowego projektu ustawy nie sposób przesądzić, jak takie ograniczenie miałoby działać w praktyce.

0,5 proc. PKB na realizację programu

PiS zapowiada przeznaczenie na program środków odpowiadających 0,5 proc. polskiego produktu krajowego brutto rocznie. Według deklaracji ugrupowania taki poziom finansowania miałby pozwolić na budowę od 50 do 100 tys. mieszkań rocznie.

To prognoza polityczna, która wymagałaby weryfikacji po przedstawieniu harmonogramu, źródeł finansowania oraz szczegółowych kosztorysów. Znaczenie miałoby również tempo przygotowywania gruntów i zdolność rynku budowlanego do realizacji takiej liczby inwestycji.