Świąteczne ozdoby na samochodach to co roku prawdziwy hit na polskich ulicach. Pluszowe rogi nad szybami i czerwony nos na grillu wywołują uśmiech, ale dla drogówki mogą być powodem do surowej kary. Wystarczy jeden błąd przy montażu, by stracić nawet 500 zł, 8 punktów karnych i dowód rejestracyjny.

Wielu kierowców wychodzi z założenia, że skoro sklepy pełne są świątecznych gadżetów do auta, ich używanie jest w pełni legalne. To tylko część prawdy. W polskim Prawie o ruchu drogowym nie ma przepisu, który wprost zakazywałby przebierania samochodu za renifera. Mimo to policjanci mają w ręku konkretne narzędzia, aby ukarać nieostrożnych fanów świątecznego klimatu.

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Jeden przepis, który daje policji wolną rękę

Podstawą do interwencji drogówki jest art. 66 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Mówi on jasno: każdy pojazd poruszający się po drodze musi być zbudowany, wyposażony i utrzymany tak, aby nie zagrażał bezpieczeństwu i nie ograniczał pola widzenia kierowcy. W praktyce oznacza to, że o mandacie decyduje ocena funkcjonariusza podczas kontroli.

4 błędy, przez które zapłacisz nawet 500 zł

Policjant nie ukarze cię za sam pomysł, ale bez wahania wypisze mandat, jeśli ozdoby złamią którąś z tych zasad:

Zasłonięty grill, światła lub tablica rejestracyjna. Czerwony nos przyczepiony z przodu auta nie może przysłaniać reflektorów ani tablicy. Za zakrywanie tablic (art. 60 ust. 1 pkt 2 PoRD) grozi mandat 500 zł i 8 punktów karnych.

Świecące rogi i nosy LED. W internecie można kupić zestawy z wbudowanymi diodami. Używanie takiego niehomologowanego oświetlenia na drodze publicznej jest całkowicie zabronione.

Ograniczona widoczność. Rogi wpinane w przednie szyby nie mogą zasłaniać drogi ani ograniczać pola widzenia w lusterkach bocznych.

Słabe mocowanie. Jeśli podczas jazdy z prędkością 100–140 km/h pęd powietrza wyrwie pluszowy nos, a ten uderzy w jadące z tyłu auto, odpowiesz za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym (art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń).

Uważaj na nowoczesne systemy i dowód rejestracyjny

W nowszych samochodach montaż czerwonego nosa na środku przedniego grilla niesie jeszcze jedno ryzyko. W tym miejscu producenci często ukrywają radary aktywnego tempomatu oraz czujniki systemów awaryjnego hamowania. Zasłonięcie ich pluszem może doprowadzić do błędów komputera lub nagłego, nieuzasadnionego hamowania auta. Co gorsza, mandat to nie jedyna konsekwencja. Na podstawie art. 132 ust. 1 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym, jeśli policjant uzna, że ozdoby zagrażają bezpieczeństwu, ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny – chyba że kierowca zdemontuje świąteczne gadżety na miejscu, jeszcze w trakcie kontroli.

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Jak wozić rogi i nie dostać mandatu?

Jeśli nie chcesz rezygnować ze świątecznego akcentu na swoim aucie, trzymaj się prostych zasad: wybieraj wyłącznie miękkie ozdoby bez oświetlenia LED, montuj je tak, by nie zasłaniały tablic, świateł, radarów i lusterek, a przed wyjazdem na drogę ekspresową lub autostradę – po prostu schowaj je do bagażnika.