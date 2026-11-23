Listopad to ostatni miesiąc na złożenie wniosku w sprawia wakacji składkowych

Jednym z uprawnień, którego przedsiębiorcy mogą korzystać od końca 2024 roku są tzw. wakacje składkowe. Ich istotą jest to, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i komornicy sądowi, od 1 listopada 2024 roku mają możliwość złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania za siebie składek ZUS za jeden miesiąc w roku. Chodzi o składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe i wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – jeśli są opłacane. Należy pamiętać, że zwolnienie nie obejmuje ani składek na ubezpieczenie zdrowotne, ani składek, które przedsiębiorca (komornik) opłaca za pracowników. Innymi słowy, ulga dotyczy wyłącznie składek płaconych „za siebie”. Prawo do zwolnienia przysługuje niezależnie od formy opodatkowania, z której korzysta przedsiębiorca, a aby z niego skorzystać, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

1. w miesiącu przed złożeniem wniosku ubezpieczony miał zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych (emerytalnego, rentowych i wypadkowego) lub ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż 10 ubezpieczonych ( wliczając siebie);

2. ubezpieczony podlegał choć jeden dzień (dobrowolnie albo obowiązkowo) ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożył wniosek;

3. w ostatnich dwóch latach przed rokiem, w którym ubezpieczony złożył wniosek, nie miał przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub co najmniej w jednym roku z dwóch ostatnich lat poprzedzających ten rok jego roczny przychód z tej działalności nie przekraczał równowartości w złotych 2 milionów euro;

4. w poprzednim roku oraz w roku, w którym złożył wniosek (do dnia złożenia wniosku) ubezpieczony nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku rozpoczęcia działalności lub rok wcześniej wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności, które wchodzą w zakres jego działalności

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ZUS zweryfikuje konto przedsiębiorcy wnioskującego o zwolnienie

Listopad to ostatni miesiąc, w którym można złożyć wniosek w tej sprawie za 2026 rok. Z obowiązujących przepisów jasno bowiem wynika, że należy to zrobić w miesiącu poprzedzającym korzystanie z ulgi. Jeśli przedsiębiorca spóźni się z jego złożeniem i trafi on do ZUS dopiero w grudniu, będzie pozostawiony bez rozpoznania. W grudniu będzie natomiast można złożyć wniosek dotyczący chęci skorzystania z ulgi za styczeń 2027 roku.

Warto w ostatnich dniach listopada 2026 roku zweryfikować swoją sytuację i upewnić się czy spełnia się warunki umożliwiające skorzystanie z omawianej ulgi, a także, czy aby na pewno została ona już wykorzystana za dany rok.

Niektórzy przedsiębiorcy mają wątpliwości związane z tym, czy warto korzystać z omawianego uprawnienia, skoro, jak wynika z doniesień internetowych, ZUS dogłębnie kontroluje osoby, które korzystają z wakacji składkowych. Warto jednak podkreślić, że choć kontrole faktycznie mają miejsce, to nie są one formą „kary” za chęć skorzystania z uprawnienia ustawowego, a ich celem jest jedynie weryfikacja spełniania narzuconych przez ustawodawcę warunków.