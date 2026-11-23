Projekt nowelizacji przepisów przewiduje nie tylko nowy zasiłek opiekuńczy na ciężko chore dzieci, ale też rewolucyjną zmianę w Kodeksie pracy – wydłużenie prawa do 2 dni lub 16 godzin wolnego na opiekę aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Przedsiębiorcy popierają wsparcie dla najbardziej potrzebujących rodzin, ale alarmują, że rozszerzenie zwolnień z art. 188 Kodeksu pracy wygeneruje nieplanowane absencje i poważne problemy organizacyjne.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (numer wykazu UD484). Dokument trafił do konsultacji społecznych, a swoje uwagi zgłosiła do niego Konfederacja Lewiatan. Organizacja pracodawców pozytywnie ocenia wprowadzenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców ciężko chorych dzieci do 18. roku życia, jednak stanowczo sprzeciwia się rozszerzeniu na wszystkich rodziców nastolatków tzw. dni wolnych na opiekę wynikających z art. 188 Kodeksu pracy. Poniżej publikujemy pełną treść stanowiska przekazanego szefowej resortu pracy.

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„Pani

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Szanowna Pani Ministro,

w nawiązaniu do pisma z dnia 19 października 2026 r. (znak: DUS-III.0210.6.2026.EO), przy którym przekazano projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (wpisanego do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UD484), uprzejmie przekazuję stanowisko Konfederacji Lewiatan do ww. projektu.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców ciężko chorych dzieci do 18. roku życia z pełnym poparciem biznesu

Na wstępie pragnę podkreślić, iż członkowie Konfederacji Lewiatan dostrzegają kwestię trudnej sytuacji rodziców dzieci wymagających szczególnej opieki ze względu na stan zdrowia oraz dostosowanie obowiązujących rozwiązań do rzeczywistych potrzeb rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej i życiowej. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia dodatkowego okresu zasiłku opiekuńczego dla rodziców ciężko chorych dzieci do ukończenia 18. roku życia, niezależnego od obecnie obowiązujących limitów zasiłku opiekuńczego.

Za szczególnie istotne należy uznać przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego będzie uzależnione od indywidualnej oceny stanu zdrowia dziecka oraz zakresu niezbędnej opieki. Takie podejście pozwala na lepsze ukierunkowanie wsparcia publicznego na przypadki rzeczywiście wymagające zwiększonego zaangażowania opiekunów oraz odpowiada potrzebom rodzin dzieci poddawanych długotrwałej diagnostyce, leczeniu lub rehabilitacji. Konfederacja Lewiatan popiera rozwiązania, które uwzględniają szczególne potrzeby osób sprawujących opiekę nad dziećmi z poważnymi problemami zdrowotnymi, przy jednoczesnym zachowaniu obiektywnych kryteriów przyznawania świadczeń.

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Podniesienie wieku dziecka w art. 188 Kodeksu pracy z 14 do 18 lat budzi poważne wątpliwości pracodawców

Jednocześnie dyskusyjna jest zmiana art. 188 § 1 Kodeksu pracy poprzez nadanie mu brzmienia: Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 18 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin lub 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.



Obecnie uprawnienie to przysługuje rodzicom dzieci do 14. roku życia. Projekt zakłada podniesienie tego wieku do 18 lat.

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W naszej ocenie, przed wprowadzeniem ww. zmiany konieczne jest przeprowadzenie dyskusji odnośnie rodzajów zwolnień od pracy przysługujących pracownikom i ich wymiaru, a także wpływu proponowanej zmiany na zapewnienie normalnego toku pracy, organizacji pracy. Od kilku lat systematycznie wzrasta liczba zwolnień od pracy, z których mogą korzystać pracownicy. Niezależnie od prawa do urlopu wypoczynkowego, w tym 4 dni urlop na żądanie, obowiązujące przepisy prawa pracy przewidują szereg zwolnień od pracy, m.in. zwolnienie z tytułu działania siły wyższej, dni wole w związku z oddaniem krwi, dni wolne na poszukiwanie pracy czy tzw. zwolnienia okolicznościowe. Wpływ na możliwość organizacji pracy mają również przepisy regulujące uprawnienia rodziców dzieci do 8 roku życia (m.in. ograniczenie pracy w porze nocnej, godzinach nadliczbowych).

Firmy produkcyjne obawiają się nieplanowanych nieobecności, nadgodzin i dodatkowych kosztów organizacji zastępstw

W ocenie przedsiębiorców proponowana w Kodeksie pracy zmiana będzie skutkować objęciem uprawnieniem istotnie większej grupy pracowników, co przełoży się na wzrost wyzwań organizacyjnych i kosztów pracy ponoszonych przez pracodawców. W szczególności w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz podmiotach prowadzących działalność wymagającą zapewnienia ciągłości procesów operacyjnych nieobecności pracowników mogą generować dodatkowe wydatki związane z organizacją zastępstw, pracą w godzinach nadliczbowych lub koniecznością czasowego przeorganizowania pracy.

Trudno się zgodzić ze stanowiskiem wyrażonym przez projektodawcę, iż zmiana oznacza „Potencjalne pozytywne oddziaływanie to z kolei zachęta do podejmowania zatrudnienia i mniej nieplanowanych absencji i zwolnień (np. na zapewnienie opieki)”. Omawiane zwolnienie od pracy jest w praktyce wykorzystywane bez powiadomienia pracodawcy z wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań organizacyjnych.

Konfederacja Lewiatan krytykuje Ocenę Skutków Regulacji i domaga się co najmniej miesięcznego vacatio legis

W związku z tym trudno podzielić założenie przyjęte w OSR, zgodnie z którym projektowana zmiana nie będzie wywierać wpływu na działalność przedsiębiorstw, w tym dużych przedsiębiorstw.



Tym samym krytycznie oceniamy przedstawioną do projektu ustawy Ocenę Skutków Regulacji. Dotyczy to zwłaszcza skutków propozycji rozszerzenia uprawnienia do zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni lub 16 godzin, o którym mowa w art. 188 Kodeksu pracy, na wszystkich pracowników wychowujących dzieci do ukończenia 18. roku życia.

Konfederacja Lewiatan postuluje o przeprowadzenie szerszej dyskusji z udziałem partnerów społeczny odnośnie zaproponowanej zmiany i uzupełnienie Oceny Skutków Regulacji o pogłębioną analizę wpływu projektowanych rozwiązań na pracodawców, obejmującą zarówno skutki finansowe, jak i organizacyjne. Rzetelna identyfikacja kosztów oraz potencjalnych obciążeń związanych z realizacją nowych uprawnień pracowniczych jest niezbędna dla właściwej oceny proporcjonalności proponowanych rozwiązań i ich oddziaływania na rynek pracy.



Niezależnie od powyższego, w naszej ocenie przepis art. 2 projektowanej ustawy, o ile zostanie utrzymany w dalszych pracach, powinien wejść w życie nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia ustawy.”